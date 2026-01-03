Antreprenorul Radu Georgescu a tras un semnal de alarmă privind situația economică a României, comparând realitatea actuală cu perioada de recesiune de la începutul anilor 2010. Conform analizei sale, România se află deja într-o recesiune, iar perspectivele pentru 2026 și 2027 sunt extrem de îngrijorătoare.

Georgescu subliniază că, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, salariul real în România a scăzut cu 5% în 2025, făcând țara singura din Europa care a înregistrat un astfel de declin în acest an. Această scădere a început imediat după majorarea taxelor de la 1 august, și a condus la o diminuare a consumului cu aproximativ 5%. Antreprenorul avertizează că, în România, economia depinde în mare măsură de consum, nu de productivitate, ceea ce explică deficitul comercial și bugetar record din Europa, susținut pe datorie.

Observațiile sale nu se opresc la statistici: Georgescu notează că, la începutul anului 2026, unele restaurante din centrul Bucureștiului au avut mese goale de Revelion, un semn al scăderii puterii de cumpărare și al schimbării comportamentului consumatorilor. El compară situația cu începutul recesiunii din 2009, când realitatea economică a fost recunoscută oficial abia spre finalul anului, iar în 2010 FMI a intervenit pentru stabilizarea finanțelor.

Un alt semnal de alarmă este lipsa unui buget aprobat pentru 2026. Georgescu afirmă că România începe noul an fără un proiect de buget, ceea ce, în opinia sa, face țara „unică în Univers” din perspectiva lipsei de pregătire economică.

Radu Georgescu consideră că soluțiile de supraviețuire economică nu mai pot fi aplicate la nivel național, ci doar individual, la nivel de familie sau firmă. El recomandă pregătirea mentală și financiară pentru provocările pe care 2026 le va aduce, avertizând că impactul economic ar putea fi similar cu cel resimțit în urmă cu aproape două decenii.