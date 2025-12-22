Adrian Negrescu subliniază că inflația va fi cea mai dificil de gestionat variabilă în anul 2026. Creșterea prețurilor afectează în mod direct atât firmele, cât și gospodăriile, fiind definită de economist drept „mama tuturor taxelor”, pentru că toți plătim prin inflație, indiferent de venituri sau statut social.

„Anul 2026 este ca o ecuație cu foarte multe necunoscute, în care cea mai greu de gestionat pare să fie inflația. Cea mai mare provocare atât pentru populație cât și pentru firme, pentru că inflația (creșterea prețurilor) e ,,mama tuturor taxelor’’ – prin inflație plătim cu toții, indiferent de venituri, de situația socială”, explică Negrescu.

Consultantul economic atrage atenția că, pe lângă inflație, mai multe variabile complică ecuația economică: creșterea salariului minim, cheltuielile publice ridicate, deficitul bugetar, dinamica cursului valutar sau situația balanței comerciale.

„Toate aceste elemente trebuie luate în calcul, iar lipsa unei gestionări eficiente poate genera efecte negative pe scară largă”, spune el.

Un aspect fiscal important pentru microîntreprinderi este trecerea automată la impozitul pe profit pentru firmele care în 2025 au depășit cifra de afaceri de 100.000 de euro. Aceasta va genera costuri suplimentare și, potrivit lui Negrescu, este probabil ca multe dintre aceste companii mici să nu reziste, confirmând tendința de dispariție a microîntreprinderilor.

Chiar și în contextul provocărilor, Adrian Negrescu identifică și elemente optimiste care ar putea sprijini relansarea economică. Printre acestea se numără revenirea producției industriale, creșterea exporturilor și îmbunătățirea accesului României la credite. Aceste evoluții arată că mediul de afaceri a demonstrat reziliență în fața dificultăților generate de inflație și blocajul financiar.

Negrescu subliniază că există șanse pentru o reducere a dobânzii de politică monetară după luna iunie, ceea ce ar putea conduce la ieftinirea creditelor.

„Din perspectiva pozitivă, economia ar putea să-și repornească motoarele și să genereze noi locuri de muncă”, precizează managerul firmei de consultanta Frames.

Pentru mediul de afaceri, menținerea nivelului actual al taxelor este considerată esențială. Orice majorare a impozitului pe venit sau a TVA ar putea avea efecte negative asupra creșterii economice și ar putea împinge țara spre recesiune.

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu sunt planificate creșteri de taxe în 2026, în afara celor deja cunoscute, precum taxele locale și impozitul pe dividende. Negrescu se întreabă însă dacă aceste angajamente vor fi respectate și în contextul presiunilor politice.

Din perspectiva bugetară, România va trebui să realizeze economii semnificative pentru a se încadra în deficitul de 6,2% asumat față de finanțatorii externi. Adrian Negrescu estimează că este necesară o reducere a cheltuielilor publice de aproximativ 50 de miliarde de lei, fie prin ajustarea bugetului, fie prin recuperarea sumelor evitate prin evaziune fiscală.

O altă măsură discutată este listarea pachetelor de acțiuni ale companiilor de stat pe bursă și restructurarea firmelor cu pierderi semnificative. Consultantul economic atrage atenția că multe dintre acestea funcționează mai mult ca instrumente pentru plata salariilor, decât ca entități economice eficiente. Atracția de fonduri europene reprezintă un alt factor decisiv.

„Anul viitor trebuie să atragem aproape 10 miliarde de euro până în august, când se încheie PNRR, altfel banii se pierd”, avertizează Negrescu.

Lipsa acestor fonduri ar obliga statul să crească împrumuturile publice, deja la un nivel record.

Pentru cetățeni, situația va rămâne complicată: taxele locale vor crește, salariile și pensiile vor fi înghețate, iar inflația va continua să afecteze costul vieții cel puțin până în a doua parte a anului. Negrescu estimează că, din al doilea semestru, ar putea apărea o temperare a prețurilor și o ieftinire a creditelor, ceea ce ar putea stimula ocuparea forței de muncă.

Marea necunoscută rămâne liberalizarea prețului gazelor, programată pentru 1 aprilie. Adrian Negrescu atrage atenția că, dacă autoritățile nu reglementează modul de încheiere a contractelor, prețul gazelor ar putea crește semnificativ, amplificând inflația. În prezent, doar 5% din contractele de furnizare a gazelor sunt transparente, restul fiind confidențiale între jucători din piață.

„Altfel spus, și aici avem parte de o cortină după care nu putem privi și pe care statul este dator să o îndepărteze. Asta dacă își dorește să asistăm la o ieftinire a gazelor, nicidecum la o scumpire, cum a fost în cazul liberalizării prețului energiei electrice”, explică Adrian Negrescu.

Consultantul economic concluzionează că populația va continua să suporte efectele dezechilibrelor bugetare, iar fiecare trebuie să se adapteze condițiilor economice pentru a-și menține standardul de viață. Totodată, el observă că românii au demonstrat o capacitate ridicată de reziliență financiară, gestionând cu succes provocările anilor trecuți.