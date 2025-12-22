„Ordonanța trenuleț” va fi adoptată în următoarea ședință de Guvern. Executivul propune ca salariul minim brut pe economie să fie majorat de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei, măsură care vine în contextul păstrării temporare a unor facilități fiscale limitate. Astfel, scutirea de taxe pentru suma de 300 de lei din salariul minim va fi menținută până la aceeași dată, 1 iulie 2026, când va intra în vigoare noul nivel al salariului minim.

În paralel, Guvernul va continua acordarea voucherelor pentru energie în valoare de 50 de lei pe lună, acestea urmând să fie disponibile în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026, ca formă de sprijin pentru populația vulnerabilă.

În ceea ce privește sancțiunile rutiere, punctul de amendă va rămâne înghețat până la 1 iulie 2026, urmând ca ulterior să fie majorat la 216,2 lei. Această măsură este justificată de autorități prin necesitatea de a evita o creștere suplimentară a poverii financiare asupra populației într-un context economic dificil.

Citește aici întreg documentul.

Pentru mediul de afaceri, „Ordonanța trenuleț” prevede reducerea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA) la 0,5%, începând cu 1 ianuarie 2026, măsura urmând să se aplice până la finalul anului viitor.

Totodată, Guvernul introduce măsuri urgente pentru diminuarea riscului de neplată a accizelor și a TVA către bugetul de stat, în special în cazul operatorilor economici care activează în domeniul comercializării produselor accizabile, cu accent pe produsele energetice.

Pe zona de cheltuieli publice, documentul confirmă continuarea politicilor de limitare a costurilor. Salariile din sistemul bugetar vor fi înghețate în anul 2026, iar nivelul drepturilor de hrană, indemnizațiilor de hrană, tichetelor de masă și altor drepturi salariale similare aflate în plată la finalul anului 2025 va fi menținut fără majorări.

De asemenea, premiile, primele, bonusurile și alte beneficii de natură salarială acordate în 2025 vor rămâne la același nivel și anul viitor.

O altă prevedere din „Ordonanța trenuleț” specifică vizează salariații care își desfășoară activitatea în subteran, pentru care valoarea mesei calde nu va putea depăși suma de 35 de lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar.

În domeniul sănătății, majorarea punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei este amânată pentru 1 ianuarie 2027, urmând ca de la 1 ianuarie 2028 acesta să crească la 8 lei.

Guvernul anunță și reducerea unor cheltuieli cu caracter politic și instituțional. Suma forfetară acordată parlamentarilor va fi diminuată cu 10%, iar subvenția alocată partidelor politice în 2026 va fi redusă cu același procent față de nivelul din 2025.

Tot cu 10% vor fi diminuate și sumele destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și finanțării proiectelor interetnice și de combatere a intoleranței.

Un capitol important din „Ordonanța trenuleț” vizează întreprinderile publice. Operatorii economici aflați în subordinea autorităților locale și centrale care înregistrează pierderi vor fi obligați să prezinte anual planuri de reorganizare, restructurare și redresare financiară, documente care vor fi transmise Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și Guvernului. În plus, aceste entități vor trebui să analizeze și să actualizeze anual tarifele și taxele practicate, cel puțin cu rata inflației.

În plan social, Ordonanța trenuleț prevede implementarea, în anul 2026, a Programului național „Masă sănătoasă”, finanțat de la bugetul de stat, cu scopul de a sprijini alimentația copiilor din unitățile de învățământ.

Nu în ultimul rând, actul normativ stabilește reguli tranzitorii privind repartizarea impozitului pe venit către autoritățile locale, până la adoptarea legii bugetului de stat pe 2026, precum și formulele de alocare a sumelor către municipiul București și sectoarele sale.

Mai exact, începând cu data de 1 ianuarie 2026 şi până la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2026, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se alocă până cel târziu la data de 8 a lunii în curs sume corespunzătoare următoarelor cote:

15% la bugetul local al județului;

63% la bugetele locale ale comunelor, orașelor şi municipiilor pe al căror

teritoriu îşi desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

teritoriu îşi desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 22% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a

finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice.

Cât despre municipiul Bucureşti, se alocă o cotă de 38,12%, iar suma corespunzătoare unei cote de 47,3% se repartizează sectoarelor municipiului Bucureşti, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, proporţional cu sumele defalcate din impozitul pe venit încasate în anul 2025.