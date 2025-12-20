Amenzile vor crește de la 1 iulie 2026
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat în transparență decizională un proiect care prevede majorarea salariului minim brut pe economie, măsură ce va avea efecte directe și asupra cuantumului amenzilor rutiere.
Conform propunerii, de la 1 iulie 2026 salariul de bază minim brut garantat în plată ar urma să urce de la nivelul actual de 4.050 de lei la 4.325 de lei pe lună, fără a include sporuri sau alte adaosuri. Creșterea, deși moderată, este gândită să păstreze legătura tradițională dintre venitul minim și sistemul de sancțiuni contravenționale.
Datele oficiale arată că, în prezent, peste 831.000 de angajați sunt plătiți cu salariul minim brut, reprezentând aproximativ 14,6% din totalul salariaților activi. Odată cu noua majorare, numărul celor care vor beneficia direct de creșterea salariului minim este estimat la circa 1,75 milioane de persoane.
Amenzile majorate pe care le vor primi șoferii indisciplinați
În România, valoarea punctului de amendă este stabilită ca procent din salariul minim brut, respectiv 5%. În prezent, un punct-amendă este de 202,5 lei. Odată cu noul prag salarial, acesta va ajunge la aproximativ 216,2 lei, dacă nu vor interveni alte schimbări legislative până atunci.
Pe această bază, sancțiunile din Codul rutier se vor recalcula astfel:
-
clasa I: între 2 și 3 puncte-amendă, adică aproximativ 432 – 649 de lei;
-
clasa a II-a: 4 sau 5 puncte-amendă, între 865 și 1.081 de lei;
-
clasa a III-a: 6–8 puncte-amendă, între 1.297 și 1.730 de lei;
-
clasa a IV-a: 9–20 de puncte-amendă, cu amenzi cuprinse între 1.946 și 4.325 de lei;
-
clasa a V-a, aplicabilă firmelor: 21–100 de puncte-amendă, adică între 4.541 și 21.625 de lei.
Amenzi în România în decembrie 2025
La finalul anului 2025, regimul sancțiunilor contravenționale din România rămâne legat direct de salariul minim brut pe economie, așa cum prevede cadrul legal consacrat. Punctul de amendă nu este plafonat și se calculează după regula clasică, stabilită la începutul anului.
Potrivit legislației în vigoare, punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut. Cum salariul minim este stabilit la 4.050 de lei pe parcursul anului 2025, rezultă că un punct de amendă are valoarea de 202,5 lei în luna decembrie.
Această sumă stă la baza tuturor sancțiunilor rutiere aplicate șoferilor și firmelor care încalcă regulile de circulație.
Amenzile sunt împărțite în cinci categorii, în funcție de gravitatea abaterii și de numărul punctelor de amendă aplicate:
-
Clasa I presupune 2 sau 3 puncte-amendă, ceea ce înseamnă sancțiuni cuprinse între 405 și 607,5 lei.
-
Clasa a II-a include 4 sau 5 puncte-amendă, cu amenzi între 810 și 1.012,5 lei.
-
Clasa a III-a se aplică pentru 6 până la 8 puncte-amendă, iar sumele ajung între 1.215 și 1.620 de lei.
-
Clasa a IV-a vizează abateri mai grave, sancționate cu 9 până la 20 de puncte-amendă, adică între 1.822,5 și 4.050 de lei.
-
Clasa a V-a este rezervată persoanelor juridice și presupune între 21 și 100 de puncte-amendă, cu amenzi care pot varia de la 4.252,5 lei până la 20.250 de lei.
