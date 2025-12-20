Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat în transparență decizională un proiect care prevede majorarea salariului minim brut pe economie, măsură ce va avea efecte directe și asupra cuantumului amenzilor rutiere.

Conform propunerii, de la 1 iulie 2026 salariul de bază minim brut garantat în plată ar urma să urce de la nivelul actual de 4.050 de lei la 4.325 de lei pe lună, fără a include sporuri sau alte adaosuri. Creșterea, deși moderată, este gândită să păstreze legătura tradițională dintre venitul minim și sistemul de sancțiuni contravenționale.

Datele oficiale arată că, în prezent, peste 831.000 de angajați sunt plătiți cu salariul minim brut, reprezentând aproximativ 14,6% din totalul salariaților activi. Odată cu noua majorare, numărul celor care vor beneficia direct de creșterea salariului minim este estimat la circa 1,75 milioane de persoane.

În România, valoarea punctului de amendă este stabilită ca procent din salariul minim brut, respectiv 5%. În prezent, un punct-amendă este de 202,5 lei. Odată cu noul prag salarial, acesta va ajunge la aproximativ 216,2 lei, dacă nu vor interveni alte schimbări legislative până atunci.

Pe această bază, sancțiunile din Codul rutier se vor recalcula astfel:

clasa I: între 2 și 3 puncte-amendă, adică aproximativ 432 – 649 de lei;

clasa a II-a: 4 sau 5 puncte-amendă, între 865 și 1.081 de lei;

clasa a III-a: 6–8 puncte-amendă, între 1.297 și 1.730 de lei;

clasa a IV-a: 9–20 de puncte-amendă, cu amenzi cuprinse între 1.946 și 4.325 de lei;

clasa a V-a, aplicabilă firmelor: 21–100 de puncte-amendă, adică între 4.541 și 21.625 de lei.

La finalul anului 2025, regimul sancțiunilor contravenționale din România rămâne legat direct de salariul minim brut pe economie, așa cum prevede cadrul legal consacrat. Punctul de amendă nu este plafonat și se calculează după regula clasică, stabilită la începutul anului.

Potrivit legislației în vigoare, punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut. Cum salariul minim este stabilit la 4.050 de lei pe parcursul anului 2025, rezultă că un punct de amendă are valoarea de 202,5 lei în luna decembrie.

Această sumă stă la baza tuturor sancțiunilor rutiere aplicate șoferilor și firmelor care încalcă regulile de circulație.

Amenzile sunt împărțite în cinci categorii, în funcție de gravitatea abaterii și de numărul punctelor de amendă aplicate: