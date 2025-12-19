Autoritățile din domeniul sănătății analizează introducerea unor măsuri dure pentru a descuraja acordarea concediilor medicale fără motiv real. Una dintre propunerile cele mai controversate vizează posibilitatea ca medicii care oferă astfel de documente să își piardă dreptul de liberă practică.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, a subliniat necesitatea unor modificări legislative care să permită verificarea acordării concediilor medicale, în colaborare cu Colegiul Medicilor. Scopul este de a identifica cazurile în care documentele medicale nu reflectă starea reală de sănătate a pacientului.

„Se impune modificarea legislaţiei în aşa fel încât serviciului medical al caselor de asigurări de sănătate, medicii din serviciul medical să poată să facă şi aceste verificări, desigur împreună cu Colegiul Medicilor, astfel încât să putem să verificăm acele situaţii în care oportunitatea din punct de vedere medical nu avea nicio legătură cu starea de sănătate a pacientului”, a declarat Horațiu Moldovan, președintele CNAS.

În prezent, sancțiunea pentru medicii care eliberează concedii medicale fără justificare se limitează la o amendă de 5.800 de lei. Schimbarea legii ar permite însă retragerea dreptului de practică, o măsură considerată mult mai eficientă pentru prevenirea abuzurilor.

Medicul de familie Rodica Tănăsescu explică că multe concedii acordate în trecut au fost influențate de situații excepționale, cum a fost perioada pandemiei, când pacienții primeau zile libere chiar și fără simptome evidente. Totuși, autoritățile consideră că sistemul trebuie să limiteze numărul de zile de concediu nejustificate, mai ales că acestea implică cheltuieli din fonduri publice.

„Medicul de familie dă inițial 4-5 zile și doar dacă mai este nevoie mai dă 2 zile, iar din cele 4-5 zile totul e plătit de angajator, nu de casa de asigurări. Problema este să se ajungă la zi cu concediile care s-au rostogolit din spate. Câțiva ani am fost tributari concediilor pe care am fost obligați să le dăm în perioada de COVID. Atunci pacientul nu era bolnav, avea sau nu simptome, îi dădeai 14 zile să stea acasă”, explică Rodica Tănăsescu, medic de familie.

Datele recente arată o reducere semnificativă a concediilor medicale: între iulie și septembrie, au fost acordate cu peste 200.000 de zile mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce a generat o economie de aproximativ 310 milioane de lei pentru bugetul CNAS.

Pe lângă sancțiuni pentru medici, se analizează și măsuri care să descurajeze pacienții care își iau zile libere fără motiv real, inclusiv posibilitatea ca prima zi de concediu să nu mai fie plătită. Deși vechea „poliție a concediilor medicale” nu mai funcționează, ideea unei verificări la domiciliu a pacienților ar putea fi reintrodusă.

Noile reguli și sancțiuni sunt preconizate să intre în vigoare la începutul anului viitor, în urma finalizării modificărilor legislative și a procedurilor de implementare.