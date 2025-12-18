Anunțul a fost făcut joi de președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, care a subliniat impactul semnificativ al acestei alocări asupra funcționării sistemului public de sănătate.

Decizia premierului Ilie Bolojan de a aloca aproape 2 miliarde de lei pentru Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate reprezintă o măsură menită să răspundă nevoilor urgente ale sectorului medical.

Din suma totală menționată de președintele CNAS, 964 milioane lei sunt direcționați către cheltuieli medicale, incluzând bunuri și servicii, ceea ce permite CNAS să asigure plata la zi a tuturor medicamentelor și serviciilor medicale.

„Decizia premierului Ilie Bolojan de a aloca aproape 2 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) reprezintă o nouă dovadă de responsabilitate faţă de nevoile acute ale sistemului public de sănătate. Din această sumă, 964 milioane lei sunt direcţionaţi către cheltuieli medicale – bunuri şi servicii, ceea ce înseamnă un sprijin uriaş pentru CNAS, pentru că putem plăti toate medicamentele, cu şi fără contribuţie personală, şi toate serviciile medicale la zi”, a transmis preşedintele CNAS, potrivit unui comunicat de presă.

Restul sumei, aproximativ un miliard de lei, va fi folosit pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale privind concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Aceasta garantează că angajatorii care au plătit concediile medicale din fonduri proprii vor primi decontarea sumelor respective, reducând întârzierile la aproximativ șase luni, față de întârzierea de trei ani înregistrată anterior.

„Aceasta este garanţia că angajatorii care au plătit concediile medicale din fonduri proprii vor primi decontarea sumelor respective. Vom ajunge astfel, în ceea ce priveşte plata concediilor medicale, de la o întârziere de trei ani (la nivelul anului trecut) la aproximativ şase luni”, a completat şeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Potrivit președintelui CNAS, intervenția directă din Fondul de rezervă bugetară asigură stabilitate în funcționarea sistemului public de sănătate. Aceasta aduce beneficii concrete pentru pacienți, personalul medical și spitale, permițând continuarea furnizării serviciilor medicale fără întreruperi sau întârzieri.