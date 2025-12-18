Novartis este una dintre cele mai competitive companii farmaceutice la nivel mondial și una dintre puţinele care produc medicamente inovatoare în România. O misiune asumată și dusă mai departe prin investiții constante și o strategie de dezvoltare pe termen lung.

„În ultimul an, am continuat să investim semnificativ în consolidarea operațiunilor noastre comerciale și de producție din România, punând accentul atât pe resursa umană, cât și pe infrastructură. Vorbim atât de modernizarea echipamentelor și a instrumentelor digitale, cât și de programe de formare și dezvoltare pentru angajații noștri. Dincolo de aceasta, suntem foarte implicați în programe care oferă pacienților români acces timpuriu la tratamentele noastre inovatoare, ce nu sunt compensate încă. Aceste inițiative reflectă angajamentul nostru de a îmbunătăți și prelungi viețile oamenilor și de a sprijini sistemul de sănătate”, spune reprezentantul Novartis.

Privind în perspectivă, compania intenționează să aprofundeze colaborarea cu clinici și centre de excelență din România, în domeniile bolilor cardiovasculare, oncologiei și imunologiei.

„Scopul nostru nu este doar acela de a extinde accesul românilor la medicamente revoluționare, ci și de a explora oportunități de a aduce și mai multe studii clinice în țară. Astfel, putem contribui la poziționarea României în prima linie a inovației medicale, asigurându-ne în același timp că pacienții și profesioniștii din domeniul sănătății beneficiază direct de cele mai recente progrese științifice”, precizează Evy Bierebeeck, Country President Novartis România.

Sunt obiective importante, mai ales din perspectiva situației specifice cu care se confruntă țara noastră.

Potrivit studiului „Patients W.A.I.T. 2024”, realizat de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), pacienții români beneficiază de doar 19% dintre medicamentele aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) în perioada 2020-2023. Cu alte cuvinte, doar 1 din 5 medicamente.

Mai mult însă, niciun medicament aprobat la nivel european în cursul anului 2023 nu era compensat în România la începutul anului 2025. Timpul mediu de așteptare de la aprobarea EMA până la compensarea medicamentului în țara noastră era de 828 de zile, ceea ce înseamnă peste doi ani până când un tratament inovator ajunge la pacientul român.

Este o situație pe care Novartis se implică activ să o remedieze.

„Prin prisma portofoliului, compania noastră este poziționată în mod unic pentru a răspunde celor mai presante nevoi de sănătate publică. De exemplu, dacă ne uităm la impactul bolilor cardiovasculare în România, vedem că acestea reprezintă principala cauză de deces. Avem soluții pentru a-i ajuta pe români să prevină bolile cardiovasculare, care fac diferența nu numai în viața acestora, dar ar putea ajuta și sistemul de sănătate să devină mai eficient, investind în prevenție. Sperăm că această soluție de prevenție a bolilor cardiovasculare va fi în curând disponibilă, în regim compensat, și la noi. Portofoliul nostru este în fruntea terapiilor personalizate, aducând de-a lungul timpului pacienților români terapii de primă clasă, așa cum a fost cazul terapiilor celulare și genice”, explică Evy Bierebeeck.

Pe de altă parte, Novartis este una dintre puținele companii farmaceutice cu fabrici în România, care produce la Târgu Mureș medicamente inovatoare și alte produse care sunt importate în peste 110 țări.

Este o misiune dificilă în contextul economic din ultimele 12 luni, care a fost marcat de reforme și presiuni bugetare, dar și de dinamica specifică sectorului de activitate.

„Industria farmaceutică din România a dat dovadă de reziliență, în ciuda dificultăților. Deficitul bugetar, impozitarea în creștere și cele peste 530 de zile de la ultima actualizare a listei de medicamente compensate au un impact negativ nu numai asupra industriei, ci cel mai important asupra vieții multor pacienți și a familiilor lor. Este probabil cea mai grea perioadă pe care trebuie să o traversăm din 2008 încoace, dar chiar și în aceste circumstanțe, industria de medicamente inovatoare a acționat ca un partener pentru autoritățile din domeniul sănătății, fiind deschisă la dialog și angajându-se să contribuie pentru a asigura continuitatea tratamentelor pentru pacienți și pentru a crea spațiu pentru compensarea noilor terapii inovatoare”, subliniază reprezentantul companiei Novartis.

Din perspectiva sa, atât România, cât și întreaga Uniune Europeană ar trebui să acorde prioritate politicilor care să recompenseze inovația în domeniul sănătății și să sprijine creșterea pe termen lung a cercetării biofarmaceutice.