Uniunea Europeană vrea să aplice taxa pe carbon și pentru importuri și produse precum mașinile, ca să împiedice producătorii din afara UE să evite regulile și să protejeze industria europeană. Comisia Europeană analizează includerea produselor asamblate, cum ar fi automobilele și mașinile de spălat, în sistemul CBAM (Mecanismul de Ajustare la Frontieră pentru Carbon). Aceasta ar opri metoda prin care unele firme din afara UE nu plătesc costurile legate de emisiile de carbon.

Uneori, chiar companiile europene fac același lucru, mutând ultimele etape de producție în afara UE pentru a plăti mai puțin pentru taxa de carbon. CBAM este un instrument important al politicii climatice europene. El obligă importatorii să plătească pentru emisiile de CO₂ produse la fabricarea bunurilor aduse în UE. Astfel, produsele importate sunt tratate ca și cele făcute în UE, care deja plătesc pentru emisiile lor prin sistemul ETS.

În prezent, CBAM acoperă șase sectoare cu emisii mari, precum oțel, ciment și aluminiu. Deși Statele Unite și China au criticat mecanismul, considerându-l o barieră comercială, UE a decis să îl păstreze. Comisia Europeană spune că extinderea CBAM este necesară pentru a preveni mutarea producției în țări cu reguli de mediu mai relaxate și pentru a proteja industria europeană în tranziția către energie verde.

Recent, Bruxellesul a simplificat CBAM, oferind scutiri pentru importatorii mici și reguli administrative mai clare, fără să reducă semnificativ acoperirea emisiilor. Propunerile pentru includerea produselor finite vor fi discutate și negociate în 2026, după ce Comisia Europeană va prezenta oficial inițiativa.

Pentru consumatorii din Europa, extinderea taxei pe carbon ar putea duce la creșteri de preț, mai ales la mașini și electrocasnice aduse din afara UE. Creșterile ar fi treptate și limitate, iar cel mai mult s-ar simți la produsele fabricate în țări cu reguli de mediu mai slabe.

Importatorii care plătesc pentru emisiile de carbon ar putea transfera acest cost în prețul final al produselor. În schimb, produsele făcute în UE sau în țări cu reguli similare de mediu ar fi mai puțin afectate.

Bruxellesul spune că măsura este necesară pentru a proteja industria europeană și locurile de muncă, chiar dacă unele produse s-ar scumpi ușor. Impactul se va simți mai ales la produsele mai ieftine și foarte poluante, pe piețele europene care depind mult de importuri din afara UE.