Președintele României a subliniat că, atât în cadrul NATO, cât mai ales în Uniunea Europeană, există mai multe programe dedicate flancului estic, iar scopul întâlnirii este de a pune în aplicare aceste programe între statele din regiune, cu un accent special pe inițiativa europeană. El a precizat că este esențial ca Ucraina să beneficieze de sprijin care să îi ofere o poziție solidă în negocierile pe care le desfășoară.

„După cum știți, există atât în cadrul NATO, cât mai ales în cadrul Uniunii Europene, mai multe programe pentru flancul estic. Și scopul acestei întâlniri este de a operaționaliza între țările din flancul estic aceste programe și, în special, programul european dedicat flancul estic. Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocirile pe care le desfășoară”.

Totodată, președintele a explicat că susținerea Ucrainei trebuie să includă atât resurse financiare pentru continuarea efortului de război, cât și garanții de securitate pentru perioada imediat următoare unui eventual armistițiu.

„Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfășura războiul mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediate după război. Eu personal sunt destul de pesimist privind la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediată următoare, dar de partea noastră trebuie să fim pregătiți să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta”.

Președintele României, Nicușor Dan, a precizat că toate scenariile posibile sunt luate în considerare, fiind deja integrate în planificările NATO și în documentele naționale aprobate. Marți, el participă la Helsinki la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, urmând ca seara să ajungă la Londra pentru a se întâlni cu comunitatea română din Regatul Unit.

Miercuri, tot la Londra, președintele se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri, cu oficiali ai companiilor britanice și va participa, ulterior, la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest, care va avea loc la Bruxelles, în Belgia.