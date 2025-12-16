Richard Knighton a subliniat că Rusia și-a crescut puterea militară considerabil, trupele fiind antrenate intensiv în ultimii patru ani în cadrul conflictului din Ucraina. Această experiență le oferă un nivel ridicat de pregătire și capacitate de reacție în situații de conflict major.

El a precizat că Regatul Unit, alături de aliații NATO, va rămâne prima linie de apărare, însă întreaga societate are un rol esențial în creșterea rezilienței naționale. Knighton a subliniat că pregătirea nu trebuie să fie limitată la armată, ci să se extindă la infrastructura critică, competențele industriei de apărare și capacitatea societății de a răspunde unor situații extreme.

„Situația este mai periculoasă decât am cunoscut în timpul carierei mele, iar prețul păcii crește. Răspunsul nostru trebuie să depășească simpla consolidare a forțelor noastre armate. Este nevoie de un răspuns la nivelul întregii națiuni care să ne consolideze capacitatea industrială de apărare, să dezvolte competențele de care avem nevoie, să valorifice puterea instituțiilor de care vom avea nevoie în timp de război și să asigure și să sporească reziliența societății și a infrastructurii care o susține. Fii și fiice, colegi, veterani… toți vor avea un rol de jucat. Să construim, să slujim şi, dacă este necesar, să luptăm. Și mai multe familii vor ști ce înseamnă sacrificiul pentru națiunea noastră”, a adăugat el, accentuând responsabilitatea colectivă în fața amenințărilor.

Șeful Statului Major a subliniat importanța comunicării clare cu cetățenii privind natura amenințărilor actuale. El a atras atenția că, de mai bine de trei decenii, majoritatea britanicilor nu mai au experiență directă cu mobilizarea militară sau cu situații de criză națională.

Knighton a amintit de aniversările recente care marchează istoria mobilizării militare: 65 de ani de la ultima chemare în serviciul național și 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Aceasta, spune el, arată că experiența pregătirii naționale și a rezistenței societale trebuie reînnoită, într-un context global mai tensionat.

„Ideea este că niciunul dintre noi nu poate spune cu certitudine care ar putea fi riscul absolut. Chiar dacă afirmațiile binare simple ar putea fi ușor de utilizat pentru oameni, ele riscă să insufle panică sau automulțumire. Ceea ce contează cu adevărat este tendința. Cresc șansele unui conflict? Și aici, cred că dovezile sunt clare că tendința, în special din Rusia, se înrăutățește, iar acesta este argumentul cheie pentru acțiune”, a explicat Knighton.

În comparație cu Rusia, forțele armate britanice sunt mult mai reduse numeric și financiar. Rusia are peste 1,1 milioane de militari activi și cheltuie aproximativ 7% din PIB pe apărare, în timp ce armata britanică are puțin peste 70.000 de soldați, iar cheltuielile de apărare sunt planificate să crească doar la 2,5% din PIB până în 2027.

„În ultimii 20 de ani, Rusia a realizat reforme semnificative în domeniul apărării și a investit în forțe armate slabe și lipsă de substanță. Forțele armate ruse numără acum peste 1,1 milioane de oameni, consumând peste șapte procente din PIB și aproximativ 40% din cheltuielile guvernamentale, o sumă care s-a mai mult decât dublat în ultimul deceniu. Nu trebuie să ne facem iluzii că Rusia dispune de o armată numeroasă, din ce în ce mai sofisticată din punct de vedere tehnic și, în prezent, cu o vastă experiență de luptă”, a precizat Knighton.

Șeful armatei a mai evidențiat că Rusia dezvoltă arme noi și destabilizatoare, inclusiv torpile nucleare, rachete de croazieră cu propulsie nucleară și sisteme de plasare a armamentului nuclear în spațiu. Acest lucru indică o creștere semnificativă a capacității de descurajare și, implicit, a riscului pe care îl reprezintă în plan strategic.

Knighton a remarcat că războiul din Ucraina reflectă intențiile Rusiei de a contesta și a diviza structurile NATO, dar și de a-și extinde influența militară în Europa. Deși Marea Britanie nu simte amenințarea la fel de direct ca statele cu granițe terestre cu Rusia, riscul este considerat semnificativ pe termen mediu și lung.

El a evidențiat diferențele dintre cheltuielile pentru apărare ale altor state europene: Germania intenționează să ajungă la 3,5% din PIB până în 2029, iar Polonia investește deja 4,2%. În plus, Franța și Germania reintroduc forme de serviciu militar național, ceea ce sugerează o abordare europeană mai consolidată în fața riscurilor externe.