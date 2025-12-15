Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni seară un mesaj ferm privind direcția strategică a României, subliniind rolul esențial jucat de Casa Regală în susținerea parcursului european și euro-atlantic al statului român. Declarațiile au fost făcute cu prilejul Searii Regale dedicate Corpului Diplomatic, eveniment organizat la Palatul Regal.

În intervenția sa, Mircea Abrudean a arătat că România traversează o perioadă marcată de transformări profunde la nivel internațional, într-un context în care conflictele armate au revenit pe continentul european, competiția strategică globală s-a accentuat, iar sistemul multilateral este supus unor presiuni continue. În acest cadru, diplomatia nu mai poate fi privită doar ca un exercițiu de protocol, ci ca un instrument fundamental de securitate și construire a încrederii între state.

Președintele Senatului a reiterat faptul că orientarea României spre democrație, Uniunea Europeană și spațiul euro-atlantic a fost o alegere conștientă, care a influențat decisiv instituțiile statului, economia și poziționarea țării pe plan internațional.

„România preţuieşte dialogul, parteneriatul şi responsabilitatea. Serviţi aici într-o perioadă de schimbări profunde. Din păcate, Europa se confruntă din nou cu războiul, concurenţa strategică s-a intensificat, iar regulile multilaterale se confruntă cu o presiune constantă. În acest context, diplomaţia nu este protocol, diplomaţia înseamnă securitate şi încredere construite prin efort zilnic. Pentru România, diplomaţia a însemnat întotdeauna alegere. Noi alegem democraţia. Am ales calea euro-atlantică şi Uniunea Europeană. Aceste alegeri ne-au modelat instituţiile, economia şi locul în lume”, a afirmat Abrudean.

Un punct central al discursului a fost contribuția Casei Regale a României, descrisă ca un simbol al continuității și demnității naționale. Potrivit lui Mircea Abrudean, Familia Regală a consolidat în mod constant credibilitatea României în afara granițelor, prin diplomație publică, acțiuni umanitare și dialog instituțional, demonstrând că valorile naționale trebuie susținute prin fapte, nu doar prin declarații.

„Casa Regală a României a jucat un rol constant în această călătorie. Reprezintă continuitate şi demnitate. Reprezintă România în străinătate cu credibilitate câştigată de-a lungul generaţiilor. Prin diplomaţie publică, implicare umanitară şi dialog instituţional, Familia Regală consolidează zilnic vocea României în forurile internaţionale şi în relaţiile bilaterale. Această contribuţie contează astăzi, pentru că legitimitatea şi consecvenţa contează, iar valorile trebuie apărate prin acţiune, nu prin declaraţii”, a spus Mircea Abrudean.

De asemenea, acesta a evidențiat importanța diplomației parlamentare, care completează eforturile clasice ale politicii externe. Prin relațiile dintre legislatori, România reușește să își promoveze prioritățile strategice, să întărească reziliența democratică și să sprijine stabilitatea regională. În acest sens, Abrudean a amintit de rolul tot mai important al regiunii Mării Negre, de investițiile în apărare, de sprijinul acordat Ucrainei și de consolidarea Flancului estic al NATO, subliniind că România acționează ca un partener serios și de încredere.

„Conectează reprezentanţii aleşi dincolo de graniţe şi traduce priorităţile naţionale în agende legislative comune. Sprijină rezilienţa democratică. În ultimii ani, România a folosit acest instrument pentru a promova cooperarea în domeniul securităţii, stabilitatea regională şi coeziunea europeană. Vedeţi clar acest lucru în regiunea noastră. Marea Neagră a devenit o frontieră strategică. Investim în apărare. Susţinem Ucraina. Consolidăm Flancul estic al NATO. Acţionăm ca un partener de încredere”, a transmis Abrudean.

În final, președintele Senatului a insistat asupra necesității unității europene, arătând că niciun stat nu poate face față singur amenințărilor hibride, provocărilor economice sau riscurilor climatice. România susține o Europă puternică și coerentă, văzută nu ca un concept teoretic, ci ca un mecanism concret pentru pace și prosperitate. Totodată, Mircea Abrudean a transmis Corpului Diplomatic că România este deschisă unei cooperări bazate pe claritate, consecvență și încredere, în perspectiva unui viitor comun stabil.