Şeful statului a făcut această precizare în răspunsurile oferite jurnaliştilor, potrivit agenţiei Ukrinform.

„Oricum, nu vorbim încă despre un referendum. Documente complexe, decizii complexe. Încercăm să facem totul pentru ca viaţa care nu este uşoară pentru ucraineni, din cauza războiului, să nu fie complicată de anumite decizii”, a spus Zelenski.

Președintele a declarat că, în ceea ce privește problema teritorială, negocierile de pace nu au dus încă la identificarea unui compromis. El a arătat că poziția Rusiei a rămas neschimbată, aceasta revendicând Donbasul, în timp ce Ucraina își menține ferm punctul de vedere și nu intenționează să renunțe la acest teritoriu.

Zelenski a explicat că partea americană încearcă să găsească o soluție de compromis, propunând ideea unei „zone economice libere”, care, potrivit lui, nu ar presupune sub nicio formă controlul Federației Ruse. Șeful statului a subliniat că Ucraina nu va recunoaște Donbasul ca fiind rus, nici din punct de vedere juridic, nici în fapt, referindu-se la zonele temporar ocupate. În același timp, el a precizat că discuțiile vor continua, menționând că, deocamdată, nu există un consens asupra acestei chestiuni.

„Cât despre poziţia „ruşilor”, aceasta nu s-a schimbat încă. Ştii că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru. Americanii vor să găsească un compromis, propun o „zonă economică liberă”. Şi subliniez din nou: o „zonă economică liberă” nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse. Acestea sunt trăsături importante ale oricărui format de Donbas pentru mine. Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus – partea care este temporar ocupată. Absolut,” a subliniat şeful statului. În acelaşi timp, Zelenski a adăugat că discuţiile vor continua. „Nu avem încă un consens în această privinţă”, a spus preşedintele.

Cererea a fost înaintată la 12 decembrie și se referă la suma de 18,2 trilioane de ruble, echivalentă cu valoarea totală a activelor suverane rusești înghețate în Europa. Cea mai mare parte a acestor active este administrată de Euroclear, un depozitar financiar cu sediul în Belgia.

Uniunea Europeană intenționează să folosească o parte din cele aproximativ 210 miliarde de euro ale Băncii Centrale a Rusiei, blocate după invadarea Ucrainei în 2022, pentru a garanta un împrumut destinat finanțării nevoilor militare și civile ale Kievului în 2026–2027. Liderii UE au convenit să mențină înghețarea activelor pe termen nedefinit, invocând sprijinul pentru Ucraina și riscul unor viitoare acțiuni militare ale Rusiei, acuzație respinsă de Moscova.

Experții se așteaptă ca instanța rusă să emită rapid o decizie nefavorabilă Euroclear, iar în cazul unui verdict favorabil Rusiei, Banca Centrală ar putea urmări activele Euroclear în alte jurisdicții. Moscova a avertizat că folosirea rezervelor suverane rusești ar fi echivalentă cu exproprierea, subminând încrederea în sistemul financiar internațional, și a amenințat cu retorsiuni, inclusiv confiscarea investițiilor private europene din Rusia.