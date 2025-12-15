Diana Buzoianu afirmă că, în cadrul ședinței grupului de lucru din coaliție, social-democrații au cerut stoparea reorganizării Romsilva și menținerea structurii actuale, cu 41 de direcții silvice și peste 130 de directori.

„Eu nu voi minţi Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeaşi structură ca până acum”, a transmis ministrul Mediului.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul a detaliat poziția PSD exprimată în cadrul ședinței pe care a coordonat-o.

„Pentru că tot spun unii parlamentari PSD că moţiunea de azi nu are nimic a face cu ce reforme am promovat la Romsilva şi în alte instituţii, las aici o poveste de ieri: Ieri a avut loc şedinţa grupului de lucru cu reprezentanţii din coaliţie, grup pe care îl coordonez, pe reorganizarea Romsilva. După două luni de blocat această reformă, PSD a venit şi a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcţii şi peste 130 de directori căci avem deja un OUG trecut pe subiect şi mai putem impune şi criteriile de performanţă şi să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit, astfel, jalonul din PNRR”, a scris Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului susține că, la scurt timp după ședința din coaliție, Romsilva a cerut public amânarea reformei.

„La câteva ore după această şedinţă, Romsilva, aflând de această poziţionare a PSD, a ieşit public să ceară să nu mai trecem nicio reorganizare acum, ci doar să facem nişte studii …şi să vedem noi după câteva luni dacă e necesară reforma Romsilva”, a afirmat Buzoianu.

Diana Buzoianu avertizează că România riscă să rateze termenul-limită pentru îndeplinirea jalonului din PNRR și că soluțiile formale nu sunt acceptabile.

„Nu cred că se înţelege un lucru: nu avem încă jumătate de an să ne minţim cu ,,uite reforma, nu e reforma”. Eu nu voi minţi Comisia Europeană că am reformat Romsilva, lăsând aceeaşi structură ca până acum. Nu putem spune că am reformat o instituţie, lăsând neatinse aceleaşi structuri şi grupuri de interese şi mafii locale care au acaparat aceastră instituţie, sub pretextul că vom avea criterii de performanţă şi putem verifica într-un an dacă se îndeplinesc mandatele”, a subliniat ministrul.

În acest context, ministrul Mediului anunță că a făcut un pas concret pentru deblocarea reformei.

„Aşa că astăzi am trimis OFICIAL Hotărârea de Guvern cu 13 direcţii silvice către avizare la ministere. Ministerele avizatoare: MIPE, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Justiţiei”, a precizat Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului Mediului, dacă nu există o intenție reală de blocare a reformei, actul normativ poate fi adoptat rapid.