În 2025, sectorul HoReCa din România a fost influențat de majorarea salariului minim pe economie și de deficitul de forță de muncă, mai ales în turism. Începând cu 1 ianuarie, salariul minim brut pe țară a crescut la 4.050 lei, ceea ce a asigurat un venit net de aproximativ 2.574 lei pentru personalul necalificat sau pentru angajații aflați la început de carieră, precum spălătorii de vase sau picolii.

În marile orașe, precum București, Cluj sau Brașov, salariile au depășit frecvent nivelul minim. Bucătarii șefi au ajuns la venituri nete medii de peste 7.500 lei, cu valori maxime de până la 15.000 lei în restaurantele de top. Bucătarii obișnuiți câștigau între 4.500 și 6.500 lei, iar ajutorii de bucătari în orașele mari au primit între 3.000 și 3.500 lei, în timp ce în orașele mai mici salariile au pornit de la 2.500 lei.

Ospătarii au primit între 3.000 și 4.500 lei net, iar bacșișurile reglementate, impozitate cu 10%, au putut dubla venitul în perioadele aglomerate. Recepționerii de hotel au câștigat între 3.000 și 5.000 lei net, în funcție de categoria unității și competențele lingvistice. Personalul de curățenie și cameristele au primit între 2.600 și 3.500 lei net.

Pe lângă salariu, angajații HoReCa au beneficiat frecvent de tichete de masă, decontarea transportului, mese asigurate la locul de muncă, iar în stațiuni li s-a oferit adesea cazare gratuită. Salariile din București și Cluj au rămas cu 20–30% mai mari decât media națională a sectorului, reflectând atât costul vieții, cât și presiunea mai mare asupra forței de muncă în aceste zone.

Salariile din HoReCa variază considerabil în funcție de experiență, calificare și landul federal. Bucătarii cu experiență au câștigat, în medie, în jur de 3.000 de euro brut pe lună, în timp ce bucătarii de partid au avut venituri cuprinse între 2.000 și 3.000 de euro brut. Ajutorii de bucătar și personalul auxiliar, precum spălătorii de vase, au fost remunerați, de regulă, la nivelul salariului minim sau ușor peste acesta.

Ospătarii și chelnerii au avut salarii de bază cuprinse între 2.100 și 2.500 de euro brut lunar, la care s-au adăugat bacșișurile, o componentă importantă a veniturilor, de obicei neimpozitată atunci când este oferită direct de client. Recepționerii de hotel au câștigat, în funcție de unitate și responsabilități, între 2.200 și 2.500 de euro brut, iar personalul de curățenie și cameristele s-au situat, în general, în apropierea pragului minim salarial.

Nivelul salariului net a depins de clasa de impozitare aplicabilă fiecărui angajat. De exemplu, pentru un salariu brut de aproximativ 2.500 de euro, un angajat singur a rămas cu un venit net estimat între 1.700 și 1.800 de euro. Mulți angajatori din HoReCa au oferit însă beneficii suplimentare, precum cazare și masă, ceea ce a redus semnificativ costurile de trai și a crescut atractivitatea locurilor de muncă din acest sector.

Salariul minim orar brut a fost stabilit la 11,88 euro, iar pentru un program standard de 35 de ore acesta a însemnat un venit brut lunar de aproximativ 1.802 euro. În HoReCa, unde majoritatea contractelor prevăd 39 de ore săptămânal, salariul brut lunar a urcat la un interval cuprins între aproximativ 2.050 și 2.200 de euro. Venitul net lunar pentru acest program s-a situat în jurul valorii de 1.600 de euro, la care s-a adăugat frecvent indemnizația pentru hrană oferită de angajator.

Salariile din sector au fost reglementate prin grila HCR (Hoteluri, Cafenele și Restaurante), care clasifică angajații în funcție de nivelul profesional. Ospătarii debutanți au avut salarii brute apropiate de 1.865 euro, în timp ce cei cu experiență au depășit pragul de 1.900 euro. Chefii de rang au pornit de la venituri brute de peste 2.250 euro, iar bucătarii de partid au fost remunerați, în funcție de experiență, cu sume cuprinse între 2.050 și 2.500 euro brut lunar. Recepționerii de hotel au avut salarii situate între 1.900 și 2.300 euro brut, în funcție de responsabilități.

Un element specific pieței franceze a fost obligația angajatorilor de a asigura masa sau de a acorda o indemnizație fixă pentru hrană, inclusă în pachetul salarial. Deși serviciul este inclus în nota de plată, bacșișurile voluntare au rămas o sursă importantă de venit, mai ales în zonele turistice consacrate precum Paris sau Coasta de Azur.

În stațiunile montane de lux, posturile sezoniere au oferit salarii nete care au depășit frecvent 2.500–3.000 de euro, de multe ori cu cazare inclusă. Salariile din regiunea Île-de-France au fost, în general, cu 10–15% mai ridicate decât în restul țării, pentru a compensa costurile mai mari ale vieții, în timp ce în zonele rurale ofertele cu cazare au făcut ca salariul minim să fie mai avantajos pentru lucrătorii străini.

Salariul net efectiv diferă semnificativ în funcție de zonă, nordul Italiei oferind, în mod tradițional, remunerații mai ridicate decât sudul. Bucătarii calificați, în special cei care ocupă poziții de chef de partie, obțin venituri nete cuprinse între 1.600 și 2.200 de euro, cu posibilitatea depășirii acestui prag în restaurantele premium. Ajutorii de bucătar și pizzaiolii câștigă, de regulă, între 1.400 și 1.700 de euro net lunar.

Ospătarii au salarii de bază situate între 1.300 și 1.550 de euro net, la care se adaugă bacșișul, nereglementat prin lege, dar consistent în zonele turistice. Recepționerii de hotel obțin venituri nete între 1.450 și 1.800 de euro, în funcție de experiență și de competențele lingvistice, iar personalul de curățenie și cameristele câștigă, în general, între 1.100 și 1.400 de euro net.

Un element distinctiv al contractelor din HoReCa în Italia este acordarea celei de-a 13-a și a 14-a lună de salariu, plătite anual conform prevederilor CCNL. În stațiunile turistice de vară sau de iarnă, angajatorii oferă frecvent cazare și masă gratuite, ceea ce permite angajaților să economisească o mare parte din venitul net.

La finalul raportului de muncă, lucrătorii beneficiază și de plata TFR (Trattamento di Fine Rapporto), o compensație acumulată pe durata contractului, echivalentă, în medie, cu aproximativ un salariu lunar pentru fiecare an lucrat.

În lipsa unui prag legal, grilele salariale negociate au prevăzut tarife orare brute cuprinse între 130 și 150 de coroane daneze, echivalentul a aproximativ 17–20 de euro pe oră. Pentru un program complet de lucru, salariul brut lunar de bază s-a situat între 21.000 și 26.000 DKK, adică aproximativ 2.800–3.480 de euro, în special pentru personalul fără experiență sau necalificat.

În orașe precum Copenhaga, veniturile au fost considerabil mai mari. Bucătarii au obținut salarii brute lunare între 34.000 și 37.000 DKK, echivalentul a circa 4.560–4.960 de euro, în timp ce bucătarii de partid (chef de partie) au câștigat în jur de 26.000 DKK brut, aproximativ 3.480 de euro.

Ospătarii au avut salarii brute medii cuprinse între 22.000 și 24.000 DKK, respectiv 2.950–3.210 euro, iar recepționerii de hotel au fost remunerați cu sume între 25.000 și 30.000 DKK brut lunar, adică aproximativ 3.350–4.020 euro. Personalul auxiliar din restaurante, inclusiv ajutorii de bucătar, a câștigat între 21.500 și 23.000 DKK brut, echivalentul a 2.880–3.080 euro.

Sistemul fiscal danez a presupus o contribuție obligatorie de 8% la piața muncii, urmată de impozite progresive. Astfel, pentru un salariu brut de 26.000 DKK (aprox. 3.480 euro), venitul net a fost de aproximativ 17.500 DKK, adică în jur de 2.345 euro. Autoritățile au aplicat reguli stricte, iar în lipsa unui card fiscal valid, angajatorii au fost obligați să rețină până la 55% din salariu.

Contractele colective au inclus contribuții suplimentare la pensie plătite de angajator și indemnizații de concediu (feriepenge) în valoare de 12,5% din salariul brut anual. Pentru lucrătorii străini, multe oferte au prevăzut cazare, de regulă contra cost, cu chirii lunare între 500 și 2.000 DKK, adică aproximativ 67–270 euro.

Salariul minim brut a fost stabilit la 1.184 de euro pe lună, în cazul plății în 14 tranșe anuale, sau la aproximativ 1.381 de euro lunar dacă primele anuale au fost incluse în cele 12 salarii. Pentru contractele temporare sau pe durată scurtă, remunerația orară s-a situat, în general, între 9 și 10 euro brut.

În marile orașe și în zonele turistice, salariile au depășit frecvent pragul minim. Ospătarii au avut venituri brute cuprinse între 1.350 și 1.750 de euro, cu un salariu de bază de aproximativ 1.450 de euro în stațiunile turistice, la care s-a adăugat bacșișul. Bucătarii de partid au câștigat între 1.600 și 2.100 de euro brut, iar cei cu experiență în restaurante bine cotate au ajuns la venituri de peste 2.300–2.600 de euro.

Ajutorii de bucătar și spălătorii de vase au fost plătiți, în general, la nivelul salariului minim sau ușor peste acesta, cu venituri brute situate între 1.200 și 1.400 de euro. Recepționerii de hotel au avut salarii cuprinse între 1.500 și 1.900 de euro brut, în funcție de categoria unității și de competențele lingvistice, iar cameristele au câștigat, în medie, între 1.250 și 1.400 de euro brut.

După aplicarea taxelor și contribuțiilor, un salariu brut mediu de aproximativ 1.500 de euro s-a transformat într-un venit net cuprins între 1.250 și 1.350 de euro. Un element specific pieței spaniole a fost sistemul celor 14 salarii anuale, cu două plăți suplimentare acordate vara și iarna. În cazul în care aceste prime au fost incluse lunar („prorrateo”), venitul net lunar a fost mai ridicat.

În regiuni precum Málaga și Costa del Sol, contractele colective din 2025 au prevăzut salarii de bază care au pornit de la aproximativ 1.300 de euro și au depășit 2.000 de euro pentru pozițiile superioare, la care s-au adăugat diverse bonusuri. Insulele Baleare și Canare au oferit salarii mai atractive în sezon, pentru a acoperi deficitul de personal, însă costul ridicat al vieții, în special al chiriilor, a redus avantajul net.

Deși bacșișul nu este obligatoriu în Spania, acesta a rămas o practică frecventă în zonele intens vizitate, adăugând, în medie, între 100 și 300 de euro lunar la veniturile ospătarilor.

Noile praguri salariale au stabilit un salariu minim brut lunar de peste 2.000 de euro pentru personalul necalificat, în timp ce angajații calificați au fost remunerați cu sume cuprinse între aproximativ 2.160 și 2.260 de euro brut, în funcție de land și de experiență. Ucenicii au beneficiat, la rândul lor, de creșteri progresive, salariile pornind de la puțin peste 1.000 de euro și ajungând la aproximativ 1.500 de euro în ultimul an de formare.

În practică, salariile nete au depășit frecvent nivelurile minime stabilite, mai ales în regiunile turistice montane precum Salzburg, Tirol sau Vorarlberg, unde deficitul de forță de muncă a fost accentuat. Bucătarii cu funcții superioare au câștigat între 3.000 și 3.800 de euro net pe lună, în timp ce bucătarii cu experiență medie au avut venituri cuprinse între 2.200 și 3.000 de euro net.

Ospătarii au avut salarii de bază care au depășit adesea pragul de 2.000 de euro net, iar bacșișurile au reprezentat un aport semnificativ la venitul total. Ajutorii de bucătar au fost plătiți cu sume între 1.500 și 2.000 de euro net, în timp ce personalul de curățenie și spălătorii de vase au obținut, în funcție de program și de orele suplimentare, venituri nete cuprinse între aproximativ 1.600 și 1.800 de euro.

Un avantaj major al sectorului HoReCa din Austria l-a constituit acordarea obligatorie a celui de-al 13-lea și al 14-lea salariu, sub formă de prime de vacanță și de Crăciun, fiecare echivalentă cu un salariu lunar. În plus, majoritatea angajatorilor din zonele sezoniere au oferit cazare și masă gratuite, un beneficiu esențial care a permis angajaților să economisească o mare parte din venit.

Nivelul salariilor a fost determinat strict de calificare și experiență profesională. Personalul fără pregătire formală a avut un salariu brut lunar de aproximativ 3.706 franci elvețieni, echivalentul a circa 3.820 de euro. Angajații fără calificare, dar cu formare profesională recunoscută, au depășit pragul de 3.900 de franci, ceea ce a însemnat aproximativ 4.020 de euro brut pe lună.

Pentru lucrătorii care au finalizat o ucenicie, veniturile brute lunare au trecut de 4.000 de franci, adică aproximativ 4.180 de euro. Cei cu calificare profesională completă au înregistrat salarii cuprinse între 4.519 și 4.528 de franci, echivalentul a aproximativ 4.655 – 4.665 de euro. Funcțiile superioare și personalul cu examene profesionale avansate au ajuns frecvent la peste 5.200 de franci brut lunar, adică mai mult de 5.350 de euro. Stagiarii au rămas la un nivel inferior, cu venituri de aproximativ 2.385 de franci, echivalentul a circa 2.455 de euro brut pe lună.

În anumite cantoane, salariile minime stabilite prin legislație locală au depășit nivelurile prevăzute de contractul colectiv din HoReCa. În aceste situații, s-au aplicat automat pragurile mai avantajoase pentru angajați. Un exemplu relevant a fost cantonul Geneva, unde salariul minim orar a fost stabilit la 24,48 franci, adică aproximativ 25,20 euro. Acest nivel a generat salarii lunare brute de peste 4.100 – 4.470 de franci, respectiv 4.220 – 4.600 de euro pentru personalul de bază. Și cantonul Neuchâtel a menținut un salariu minim orar ridicat, de peste 21 de franci, echivalentul a aproximativ 21,60 euro.

După aplicarea contribuțiilor sociale și a impozitelor, reținerile au reprezentat, în medie, între 15 și 20 la sută din salariul brut. Astfel, un angajat necalificat a rămas cu un venit net lunar de aproximativ 3.000 – 3.200 de franci, adică între 3.090 și 3.295 de euro. Un element tradițional al sistemului elvețian l-a constituit plata obligatorie a celui de-al 13-lea salariu, acordat integral la final de an sau proporțional la încetarea contractului.

În numeroase stațiuni montane și zone turistice, angajatorii au oferit cazare și masă, însă costul acestora a fost adesea dedus din salariul brut, reducând suma încasată efectiv cu aproximativ 800 – 1.000 de franci, echivalentul a 825 – 1.030 de euro. Deși serviciul a fost inclus în nota de plată, bacșișul a continuat să reprezinte un venit suplimentar, mai ales în orașele mari și în unitățile de lux, fără a avea însă un caracter constant sau garantat.

Salariul minim pentru muncitorii necalificați a fost stabilit la 290.800 HUF brut pe lună, echivalentul a aproximativ 718 euro, ceea ce a reprezentat o creștere de 9% față de 2024. Venitul net a ajuns la circa 193.382 HUF, adică aproximativ 480 euro. Pentru posturile care necesită studii medii sau calificare profesională, salariul minim garantat a fost de 348.800 HUF brut, aproximativ 861 euro, iar netul a urcat la 231.952 HUF, echivalentul a circa 570 euro, marcând un avans de 7% față de anul precedent.

Deficitul de personal din sector a făcut ca mulți angajați să câștige mai mult decât pragurile minime, mai ales în Budapesta și în zonele turistice precum Lacul Balaton. Bucătarii cu experiență au înregistrat venituri nete între 400.000 și 600.000 HUF, adică aproximativ 988 – 1.482 euro, cu valori mai mari în restaurantele premium. Ospătarii și chelnerii au avut salarii de bază între 250.000 și 350.000 HUF net, echivalentul a 618 – 867 euro, la care se adăuga bacșișul. Ajutoarele de bucătar și personalul de curățenie au primit, de regulă, între 230.000 și 260.000 HUF net, adică aproximativ 569 – 644 euro, iar recepționerii au câștigat între 280.000 și 400.000 HUF net, echivalentul a 692 – 988 euro, în funcție de competențele lingvistice și clasificarea hotelului.

Mulți angajatori au oferit beneficii suplimentare, inclusiv mese gratuite și, în cazul lucrătorilor sezonieri sau străini, cazare parțial sau total subvenționată. Impozitul pe venit a rămas fix la 15%, la care s-au adăugat contribuțiile sociale. În plus, s-a convenit deja o nouă majorare a salariului minim de 13% pentru 2026, pentru a continua ajustarea veniturilor în raport cu creșterea costurilor de trai.

În practică, salariile reale au depășit frecvent pragurile minime, mai ales în capitale și în zonele turistice. Bucătarii au câștigat între 1.500 și 2.500 BGN net, echivalentul a aproximativ 770 – 1.280 euro, iar în locațiile premium, salariile șefilor de bucătărie au depășit 3.500 – 4.000 BGN (1.790 – 2.050 euro). Ospătarii au avut venituri de bază între 1.000 și 1.400 BGN net, adică 510 – 720 euro, la care se adăuga bacșișul, care putea dubla câștigurile în sezonul estival. Recepționerii hotelieri au primit între 1.200 și 1.800 BGN net, adică 615 – 920 euro, în funcție de competențele lingvistice și categoria hotelului. Personalul de curățenie și cameristele au avut salarii între 900 și 1.200 BGN (460 – 615 euro), iar ajutoarele de bucătar între 1.100 și 1.300 BGN net (565 – 665 euro).

Munca sezonieră în stațiuni precum Varna și Burgas a venit frecvent cu beneficii suplimentare, angajatorii oferind cazare și masă gratuită pentru personalul adus din alte regiuni sau din străinătate. În continuare, în sectorul HoReCa din Bulgaria se mai practică plata parțială „în plic”, deși autoritățile au intensificat controalele în 2025. Impozitul pe venit rămâne fix la 10%, iar contribuțiile sociale ridică sarcina fiscală totală la aproximativ 22% din venit.