Salarii de până la 3.600 de euro pentru românii care vor să lucreze în străinătate. Domeniile în care se fac angajări

Tot mai mulți români continuă să caute oportunități de muncă în afara țării, atrași de salariile semnificativ mai mari decât cele oferite pe piața locală. În mai multe state europene sunt disponibile locuri de muncă pentru persoane cu sau fără experiență, iar veniturile pot depăși 3.000 de euro pe lună.

De la agricultură și logistică până la servicii de curierat, companiile europene caută constant personal și oferă pachete salariale care rămân atractive pentru cei care vor să lucreze peste hotare.

De la aderarea României la Uniunea Europeană, cetățenii români beneficiază de dreptul de a lucra în statele membre fără restricțiile care existau înainte de integrarea europeană.

Acest lucru a făcut posibil accesul la o piață a muncii mult mai extinsă, unde salariile sunt adesea de câteva ori mai mari decât cele din România. În contextul în care numeroase companii europene se confruntă cu deficit de personal, oportunitățile de angajare pentru români continuă să fie numeroase în domenii precum agricultura, logistica, transportul și serviciile de livrare.

Pentru persoanele fără calificări speciale sau experiență într-un domeniu anume, sectorul agricol din Olanda continuă să ofere numeroase oportunități de angajare.

Una dintre ofertele disponibile este destinată activităților desfășurate în sere, unde lucrătorii participă la recoltarea, sortarea și ambalarea legumelor. Activitatea presupune efort fizic susținut și se desfășoară frecvent în poziție aplecată sau în genunchi, motiv pentru care angajatorii solicită o condiție fizică bună.

Programul de lucru este de aproximativ 40 de ore pe săptămână și include, de regulă, activitate și în prima parte a zilei de sâmbătă. Ziua de muncă începe devreme și are o durată de aproximativ 7-8 ore.

Pentru aceste activități, salariile lunare pot varia între 2.650 și 3.100 de euro, în funcție de numărul de ore lucrate și de condițiile contractuale oferite de angajator.

O altă opțiune pentru românii care dețin permis de conducere categoria B este Germania, unde firmele de curierat recrutează constant șoferi pentru distribuirea coletelor.

Angajatorii caută persoane punctuale, serioase și capabile să lucreze într-un ritm alert. Rezistența la efort, orientarea către clienți și capacitatea de lucru în echipă reprezintă criterii importante la angajare. Experiența anterioară este apreciată, însă nu este întotdeauna obligatorie.

Programul este de aproximativ 40 de ore pe săptămână, iar activitatea începe, de regulă, în primele ore ale dimineții.

Veniturile lunare pot ajunge la aproximativ 3.200 de euro. În plus, bacșișurile rămân integral angajaților, iar unele companii pun la dispoziție locuințe care pot fi închiriate pentru aproximativ 500 de euro pe lună.

În multe cazuri, șoferii beneficiază și de telefon de serviciu cu sistem de navigație, autoutilitare moderne și trasee deja configurate, ceea ce simplifică desfășurarea activității zilnice.

Pentru cei dispuși să lucreze în afara Uniunii Europene, Elveția rămâne una dintre destinațiile cu cele mai ridicate salarii.

În sectorul livrărilor, veniturile pot ajunge la aproximativ 3.600 de euro pe lună. Nivelul salarial mai ridicat este influențat și de costul mai mare al vieții din această țară.

Principalele cerințe pentru astfel de locuri de muncă sunt permisul de conducere categoria B, experiența la volan și capacitatea de a respecta termenele de livrare. Angajatorii pun accent pe seriozitate, responsabilitate și atenție în relația cu clienții.

Pentru mulți români, astfel de oferte reprezintă o oportunitate de a obține venituri considerabil mai mari decât cele disponibile pe piața muncii din România, în special în domenii care nu necesită studii superioare sau calificări complexe.