Prognoza meteo, 1 noiembrie 2026. Se strică vremea: Ploi abundente, ninsori și vânt puternic

Prima zi din noiembrie aduce ploi abundente, vânt puternic și ninsori în mai multe regiuni ale României. Oltenia și Muntenia se numără printre zonele cele mai afectate, unde precipitațiile pot depăși 40 l/mp. La munte, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30 de centimetri.

Prognoza meteo pentru duminică, 1 noiembrie 2026. Vremea va fi închisă în jumătatea de sud a țării, unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ. În unele zone din Oltenia și Muntenia, cantitățile de apă vor depăși 40 l/mp, iar în zonele montane din Mehedinți și Gorj pot ajunge la 70 l/mp. La altitudini mari, în Carpații Meridionali, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 30 de centimetri.

În restul țării, cerul va avea înnorări temporare. Va ploua în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local în Crișana, Transilvania și Dobrogea. În județele Dolj, Olt și Vâlcea, în zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj, precum și în zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, cantitățile de precipitații vor ajunge la 25-35 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp. În zonele submontane și montane din Mehedinți și Gorj, la altitudini sub 1.700 de metri, se vor acumula 50-70 l/mp.

În Carpații Meridionali, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de 15-30 de centimetri. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul și sud-vestul țării, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h. Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60-80 km/h și vor viscoli ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 17 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Pe arii restrânse se va semnala ceață.

Prognoza meteo pentru București, 1 noiembrie 2026. În Capitală, vremea va fi închisă, iar spre seară și în cursul nopții va ploua. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-10 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale de 40-45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 6 și 7 grade.

Prognoza meteo pentru luni, 2 noiembrie 2026. Vremea va rămâne predominant închisă în majoritatea regiunilor țării, unde sunt prognozate precipitații. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea, cantitățile de apă vor ajunge local la 10-20 l/mp și, izolat, vor depăși 25-30 l/mp.

La munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri, se va depune un strat de zăpadă de 2-4 centimetri.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul și sud-estul țării, precum și în zona montană înaltă. Rafalele vor atinge, în general, 45-60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 16 grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 2 și 13 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

Prognoza meteo pentru București, 2 noiembrie 2026. În Capitală, vremea va fi rece și închisă, iar ploile vor continua. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-20 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 45-55 km/h. Temperatura maximă va fi de 9-10 grade Celsius, iar minima se va situa între 6 și 7 grade.