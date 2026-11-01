Noi medicamente ar putea fi introduse pe lista celor compensate până la finalul anului. Anunțul ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat duminică, 1 noiembrie, că pregătește o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate. Oficialul a solicitat organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții instituțiilor responsabile și ai producătorilor de medicamente, pentru accelerarea procedurilor administrative. Obiectivul este ca noi tratamente să fie introduse pe lista de compensare până la sfârșitul anului 2026.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că intenționează să accelereze procedurile necesare pentru introducerea unor noi medicamente pe lista celor compensate, astfel încât mai mulți pacienți să poată beneficia de tratamentele de care au nevoie.

În acest sens, oficialul a solicitat organizarea unei întâlniri de lucru la care să participe reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai producătorilor de medicamente inovative și generice.

Potrivit ministrului, actualizarea listei reprezintă o prioritate pentru sistemul de sănătate, iar procedurile administrative trebuie accelerate pentru a facilita accesul pacienților la tratamente.

„Obiectivul este clar: să accelerăm procedurile administrative pentru o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul și-a exprimat dorința ca noile medicamente să fie introduse pe listă înainte de încheierea anului.

Alexandru Rogobete a amintit că, în mandatul anterior, lista medicamentelor compensate a fost actualizată de două ori, fiind introduse peste 80 de modificări.

Acestea au vizat atât includerea unor medicamente noi, cât și extinderea indicațiilor terapeutice pentru tratamentele deja existente.

Ministrul a subliniat că accesul pacienților la tratamente nu ar trebui să fie afectat de blocaje administrative sau de dispute politice.

„Accesul la medicamente și la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice, de birocrație sau de lipsa deciziilor administrative. În mandatul anterior, am reușit să actualizăm de două ori lista medicamentelor compensate, introducând peste 80 de modificări – medicamente noi și extinderi de indicații terapeutice pentru tratamentele existente. Și nu ne oprim aici. Am solicitat organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai producătorilor de medicamente inovative și generice”, a transmis Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății a precizat că noua actualizare a listei medicamentelor compensate urmărește facilitarea accesului la tratamente pentru un număr cât mai mare de pacienți.

Acesta a subliniat că deciziile privind accesul la medicamente trebuie să țină cont de nevoile pacienților, indiferent de disputele politice.

„Îmi doresc ca, până la finalul acestui an, să introducem noi medicamente pe lista de compensate, astfel încât cât mai mulți pacienți să aibă acces la tratamentele de care au nevoie. Ca ministru al Sănătății, am responsabilitatea de a pune pacientul înaintea oricărui orgoliu politic”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Deocamdată, ministrul nu a precizat ce medicamente ar urma să fie adăugate pe lista celor compensate și nici câte tratamente noi sunt avute în vedere.

Actualizarea urmează să fie discutată cu instituțiile responsabile și cu reprezentanții producătorilor de medicamente, în vederea accelerării procedurilor necesare.