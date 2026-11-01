Pensii majorate în Bulgaria, înghețate în România. Ce diferențe există între veniturile din cele două țări

Pensionarii din Bulgaria au beneficiat de o nouă majorare a pensiilor de la 1 iulie 2026, în timp ce în România valoarea punctului de referință a rămas înghețată la 81 de lei. Datele oficiale arată că pensia medie din Bulgaria a depășit 550 de euro, după creșterea aplicată în această vară. Diferențe importante există și pe piața muncii, însă comparațiile dintre salariile celor două țări depind de indicatorii utilizați.

Pensionarii bulgari au beneficiat, începând cu 1 iulie 2026, de o nouă indexare a pensiilor. Institutul Național de Asigurări Sociale din Bulgaria a decis majorarea cu 7,8% a pensiilor acordate până la 31 decembrie 2025.

Măsura a fost adoptată în baza mecanismului de indexare utilizat în Bulgaria, care ține cont de evoluția veniturilor din asigurări sociale și de inflația înregistrată în anul precedent.

Potrivit datelor oficiale, pensia medie lunară a unui pensionar din Bulgaria a ajuns la 560,13 euro în iulie 2026, față de 519,07 euro în aceeași lună a anului precedent. Diferența este de 41,06 euro, echivalentul unei creșteri de 7,9%.

În august 2026, pensia medie a fost de 557,60 euro, cu 39,31 euro mai mare decât în august 2025.

Situația este diferită în România, unde indexarea generală a pensiilor a fost suspendată pentru anii 2025 și 2026.

Ultima majorare generală a valorii punctului de pensie a avut loc la 1 ianuarie 2024, când acesta a crescut cu 13,8%, ajungând la 2.032 de lei.

Ulterior, de la 1 septembrie 2024, a intrat în vigoare noua lege a pensiilor, care a introdus valoarea punctului de referință și a presupus recalcularea pensiilor aflate în plată.

Pentru 2025, valoarea punctului de referință a fost menținută la 81 de lei prin OUG nr. 156/2024. Aceeași valoare a fost păstrată și în 2026, în baza Legii nr. 141/2025.

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice, pensia medie din sistemul public a ajuns la 2.778 de lei în decembrie 2025, comparativ cu 2.748 de lei în decembrie 2024.

Pentru 2027, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre aplicarea formulei legale de indexare. Ultima estimare preliminară prezentată de acesta indica o posibilă creștere de aproximativ 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei. Procentul final nu a fost însă stabilit.

Diferențele dintre cele două țări sunt analizate și în ceea ce privește veniturile angajaților.

Potrivit Institutului Național de Statistică din Bulgaria, salariul mediu brut lunar a ajuns la 1.444 de euro în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 9,8% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

În aprilie, salariul mediu brut a fost de 1.476 de euro, în mai de 1.434 de euro, iar în iunie de 1.421 de euro.

Compararea acestor valori cu veniturile din România necesită utilizarea aceluiași tip de indicator, respectiv salariul brut sau net, și raportarea la aceeași perioadă.

În ceea ce privește salariul minim brut, datele Eurostat pentru 1 iulie 2026 indică un nivel de 620 de euro în Bulgaria. România se situa peste acest nivel, astfel că nu se poate afirma că Bulgaria a depășit țara noastră la toate categoriile salariale.

În România, anul 2027 ar putea aduce reluarea indexării pensiilor, în conformitate cu formula prevăzută de legislație.

Ministrul Muncii a anunțat că va susține aplicarea mecanismului legal și că propunerea finală va fi înaintată premierului și ministrului Finanțelor după actualizarea calculelor.

În paralel, salariul minim urmează să fie discutat în cadrul consultărilor dintre Guvern, sindicate și patronate.

În Bulgaria, majorarea pensiilor din iulie 2026 este deja aplicată, însă evoluția veniturilor din 2027 va depinde de deciziile autorităților și de condițiile economice.

Datele oficiale indică astfel diferențe între cele două țări atât în privința calendarului de indexare a pensiilor, cât și a evoluției salariilor.