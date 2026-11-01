Robert Negoiță propune desființarea Primăriei Generale a Capitalei. Cum ar trebui administrat Bucureștiul
SURSA FOTO: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, consideră că Bucureștiul ar funcționa mai bine fără Primăria Generală. Edilul propune o reorganizare administrativă prin care sectoarele să gestioneze majoritatea serviciilor publice, în timp ce transportul și urbanismul ar urma să fie coordonate la nivelul întregului oraș. Acesta a vorbit și despre corupția din administrație, relația cu cetățenii și schimbările pe care și-ar dori să le vadă în Capitală.
Robert Negoiță: „Bucureștiul ar merge mai bine fără Primăria Generală”
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a prezentat, în cadrul Mediafax Ping-Pong Interview, propria viziune asupra modului în care ar trebui administrat Bucureștiul. Edilul susține că actuala organizare administrativă ar trebui schimbată, astfel încât primăriile de sector să preia mai multe responsabilități.
„Bucureștiul ar merge mai bine fără Primăria Generală”, susține Robert Negoiță, potrivit Mediafax.
În viziunea acestuia, sectoarele ar trebui să gestioneze majoritatea serviciilor publice, în timp ce transportul și urbanismul ar necesita o coordonare la nivelul întregului oraș.
Primarul Sectorului 3 a făcut referire la un model administrativ asemănător celui din Bruxelles. Acesta consideră că reorganizarea instituțiilor ar trebui să urmărească o funcționare mai eficientă și reducerea cheltuielilor administrative.
Robert Negoiță, despre corupția din administrație
În cadrul interviului, edilul a abordat și problema corupției din administrația publică, vorbind despre neîncrederea cetățenilor în reprezentanții instituțiilor.
„Corupția a devenit ADN-ul” administrației, este una dintre afirmațiile prezentate în interviul acordat Mediafax.
Robert Negoiță consideră că suspiciunile de corupție au devenit atât de răspândite încât cetățenii ajung să privească neîncrederea ca pe ceva firesc. În opinia sa, această mentalitate face dificilă acceptarea ideii că în administrația publică pot exista și reprezentanți onești.
Edilul a vorbit și despre empatie, pe care o consideră o calitate esențială pentru un primar. Acesta susține că reprezentanții administrației trebuie să înțeleagă problemele cetățenilor, nu doar să ia decizii din perspectiva instituțiilor pe care le conduc.
Cum ar vrea Robert Negoiță să fie ținut minte
Primarul Sectorului 3 a vorbit și despre schimbările pe care și-ar dori să le vadă în București, făcând referire la nivelul de civilizație remarcat în Tokyo.
În ceea ce privește propria activitate, Robert Negoiță a explicat că își dorește ca oamenii să spună adevărul despre el atunci când nu este prezent, cu precizarea că și-ar dori ca acest adevăr să fie favorabil.
„Pentru asta mă străduiesc în fiecare zi”, a afirmat edilul.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu în care primarul Sectorului 3 a abordat organizarea administrativă a Bucureștiului, responsabilitatea unui edil și relația dintre autorități și cetățeni.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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