Patru cutremure consecutive în România. Anunțul făcut de Institutul pentru Fizica Pământului

România a fost zguduită de patru cutremure în noaptea de sâmbătă spre duminică, 1 noiembrie 2026. Seismele au avut magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6 și s-au produs în zona seismică Vrancea, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Activitate seismică intensă în România, în primele ore ale zilei de duminică, 1 noiembrie. Patru cutremure au fost înregistrate în zona seismică Vrancea, la intervale de câteva zeci de minute sau ore.

Primul seism s-a produs la ora 00:46:24, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 3,0. Potrivit INCDFP, cutremurul a fost înregistrat la o adâncime de 69,9 kilometri.

Mișcarea tectonică s-a produs la 35 de kilometri sud de Focșani, 71 de kilometri sud de Buzău, 74 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 87 de kilometri sud de Bârlad, 87 de kilometri sud de Bacău și 89 de kilometri est de Brașov.

Al doilea cutremur a fost înregistrat la ora 01:35:30, tot în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 3,6 și s-a produs la o adâncime de 124,4 kilometri, fiind cel mai puternic dintre cele patru seisme raportate.

Epicentrul a fost localizat la 37 de kilometri sud de Focșani, 64 de kilometri sud de Buzău, 73 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 85 de kilometri est de Brașov, 94 de kilometri sud de Bârlad și 95 de kilometri sud de Bacău.

La mai puțin de o oră, respectiv la 02:26:26, a avut loc un al treilea cutremur, cu magnitudinea de 2,1. Seismul s-a produs la o adâncime de 110,3 kilometri, în aceeași zonă seismică.

Acesta a fost localizat la 37 de kilometri sud de Focșani, 68 de kilometri sud de Buzău, 73 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 87 de kilometri est de Brașov, 90 de kilometri sud de Bârlad și 91 de kilometri sud de Bacău.

Al patrulea seism s-a produs duminică dimineață, la ora 06:33:38, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Cutremurul a avut magnitudinea de 2,5 și s-a produs la o adâncime de 144,4 kilometri.

Potrivit datelor transmise de INCDFP, acesta a fost înregistrat la 49 de kilometri sud de Buzău, 57 de kilometri sud de Focșani, 67 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 70 de kilometri est de Brașov și 74 de kilometri nord-est de Ploiești.

Astfel, cele patru cutremure au fost înregistrate într-un interval de mai puțin de șase ore, toate în zona seismică Vrancea. Magnitudinile au variat între 2,1 și 3,6, iar adâncimile la care s-au produs au fost cuprinse între 69,9 și 144,4 kilometri.