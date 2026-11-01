Prețurile carburanților, 1 noiembrie 2026. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în România. Unde se găsesc cele mai mici prețuri

Prețurile carburanților au rămas neschimbate duminică, 1 noiembrie 2026, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard costă, în medie, 10,05 lei pe litru, în timp ce motorina standard se menține la 10,90 lei pe litru. Față de sfârșitul lunii iunie, însă, șoferii plătesc cu până la 1,68 lei mai mult pentru fiecare litru de carburant, potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro.

Potrivit datelor centralizate de PretCarburant.ro, prețul mediu național al benzinei standard este de 10,05 lei pe litru, fără modificări față de sâmbătă. În cele 1.357 de stații monitorizate, prețurile variază între 9,99 și 10,11 lei pe litru.

Motorina standard are un preț mediu de 10,90 lei pe litru, de asemenea neschimbat față de ziua precedentă. În cele 1.357 de stații analizate, cel mai mic preț este de 10,69 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,96 lei pe litru.

În cazul GPL-ului, media națională este de 4,71 lei pe litru. Prețurile din cele 326 de stații monitorizate sunt cuprinse între 4,46 și 4,99 lei pe litru, fără variații față de sâmbătă.

Cele mai mici prețuri la carburanți sunt înregistrate duminică în stații din județele Arad, Mureș și Ilfov.

Cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată cu 9,99 lei pe litru la o stație Socar din Arad.

Pentru motorină, cel mai mic preț raportat este de 10,69 lei pe litru, la o stație Petrolium din Albești, județul Mureș.

Șoferii care utilizează GPL pot alimenta la cel mai mic preț, de 4,46 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

În București, prețul mediu al benzinei standard este de 10,05 lei pe litru, iar cel al motorinei standard ajunge la 10,90 lei pe litru.

În Cluj-Napoca și Timișoara, benzina costă, în medie, 10,06 lei pe litru, iar motorina 10,91 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate în Constanța și Oradea.

În Iași, Brașov și Craiova, benzina standard are un preț mediu de 10,05 lei pe litru, în timp ce motorina se situează la 10,90 lei pe litru.

La nivelul județelor, cea mai mică medie pentru benzină este înregistrată în Botoșani, de 10,03 lei pe litru, iar cea mai mare în Ilfov, de 10,06 lei pe litru.

Pentru motorină, cea mai mică medie se găsește în Sălaj, de 10,88 lei pe litru, în timp ce Ilfov înregistrează cea mai mare valoare, de 10,91 lei pe litru.

Deși prețurile au rămas stabile față de ziua precedentă, comparația cu 30 iunie 2026 arată creșteri importante.

Benzina standard s-a scumpit cu 1,39 lei pe litru, echivalentul unei majorări de 16,1%.

Motorina standard a înregistrat o creștere și mai mare, de 1,68 lei pe litru, respectiv 18,2%.

GPL-ul s-a scumpit cu 16 bani pe litru, ceea ce reprezintă o majorare de 3,5% față de sfârșitul lunii iunie.

În același timp, petrolul Brent a ajuns la 117,70 dolari pe baril, potrivit cotației din 30 octombrie pentru contractul cu livrare în decembrie 2026. Valoarea este cu 2,82 dolari peste cotația precedentă și cu 69,5% mai mare decât nivelul de referință din 30 iunie, calculat pe seria continuă a contractelor futures.

Datele privind prețurile carburanților pot fi consultate pe platforma PretCarburant.ro.