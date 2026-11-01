Cât cheltuiesc europenii pentru o întâlnire. Clasamentul orașelor cu cele mai mari costuri

Întâlnirile romantice pot reprezenta o cheltuială importantă pentru europeni, iar diferențele dintre orașe sunt considerabile. Potrivit raportului „Mapping the World’s Prices 2026”, realizat de Deutsche Bank Research Institute, costul unui coș de produse și servicii asociate unei întâlniri poate depăși 400 de euro în unele orașe europene. Totuși, atunci când sunt luate în calcul salariile, clasamentul celor mai costisitoare destinații se schimbă semnificativ, relatează Euronews.

Un raport realizat de Deutsche Bank Research Institute analizează costurile asociate întâlnirilor romantice în mai multe orașe din întreaga lume, inclusiv în 28 de orașe europene.

Pentru realizarea comparației, cercetătorii au utilizat un indicator denumit „Cheap Date Index”, care include o sticlă de vin, o pereche de blugi, o rochie, două cafele, o cină pentru două persoane într-un restaurant de lux, două bilete la cinematograf, două călătorii simple cu transportul public și o cursă cu taxiul de cinci kilometri.

Deoarece sunt incluse și articole vestimentare, valoarea indicelui nu reprezintă strict costul unei singure întâlniri la restaurant sau la cinema, ci al unui coș mai amplu de bunuri și servicii.

Potrivit datelor analizate, Geneva este cel mai scump oraș european din clasament, cu un cost estimat de 407 euro. Pe locul al doilea se află Zurich, unde valoarea coșului ajunge la 400 de euro.

Oslo și Copenhaga ocupă următoarele poziții, cu câte 323 de euro, în timp ce Londra se situează la 317 euro. Stockholm înregistrează un cost de 310 euro, iar Helsinki ajunge la 296 de euro.

În total, media simplă pentru cele 28 de orașe europene analizate este de 270 de euro. Cifrele reflectă prețurile de la mijlocul anului 2026 și provin din baza de date Numbeo, alimentată cu informații furnizate de utilizatori.

La polul opus, Istanbul este cel mai ieftin oraș european inclus în analiză, cu un cost estimat de 168 de euro pentru coșul de produse și servicii.

Roma se află, de asemenea, printre destinațiile mai accesibile, cu 195 de euro, în timp ce Barcelona înregistrează 213 euro, iar Madrid 219 euro.

În Atena, valoarea coșului ajunge la 222 de euro, în Praga la 214 euro, iar în Varșovia și Lisabona la câte 225 de euro.

Diferențele sunt vizibile inclusiv între orașele aceleiași țări. În Italia, de exemplu, costul estimat este de 278 de euro la Milano, comparativ cu 195 de euro la Roma.

În Germania, cele trei orașe analizate se situează sub media europeană. München înregistrează un cost de 260 de euro, în timp ce Berlin și Frankfurt au valori identice, de 254 de euro.

În alte orașe europene, costul ajunge la 294 de euro în Dublin, 290 de euro în Edinburgh, 271 de euro în Bruxelles, 263 de euro în Amsterdam și 250 de euro în Viena.

La nivel mondial, opt dintre cele mai scumpe zece orașe incluse în clasament se află în Europa. De asemenea, continentul are 14 orașe în primele 20 de poziții și 20 în primele 30.

Clasamentul se modifică atunci când costul unei întâlniri este raportat la veniturile medii ale locuitorilor.

Deși Zurich și Geneva sunt cele mai scumpe orașe în valori absolute, salariile ridicate fac ca ponderea acestor cheltuieli în veniturile lunare să fie printre cele mai reduse din Europa.

În Zurich, costul coșului reprezintă 5,6% din salariul mediu net lunar, iar în Geneva, 6,4%. Urmează Luxemburg, cu 6,6%, Amsterdam, cu 6,7%, și Frankfurt, cu 7,2%.

Situația este diferită în sudul și centrul Europei, unde prețurile pot fi mai mici, dar veniturile reduse fac întâlnirile romantice mai greu de suportat financiar.

Atena are cea mai mare pondere dintre cele 28 de orașe europene analizate. Deși costul estimat este de numai 222 de euro, acesta reprezintă 19,6% din salariul mediu net lunar, evaluat la 1.132 de euro.

Istanbul urmează cu 16,7%, Lisabona cu 16,3%, iar Budapesta cu 15,6%.

Aceste diferențe arată că un oraș cu prețuri nominale reduse nu este neapărat mai accesibil pentru locuitorii săi decât unul în care bunurile și serviciile sunt mai scumpe.

Autorii analizei atrag atenția că situația financiară poate influența nu doar alegerea locului pentru o întâlnire, ci și disponibilitatea unei persoane de a începe o relație.

Cercetările realizate de Johanna Peetz și Geoff MacDonald, pe baza unor date din Statele Unite, au identificat o legătură între bunăstarea financiară a tinerilor adulți, dorința de implicare romantică și percepția propriei pregătiri pentru o relație.

De asemenea, cercetătorii Chen-Hao Hsu și Henriette Engelhardt au constatat că șomajul și ocuparea temporară a forței de muncă pot afecta negativ probabilitatea formării unui cuplu în rândul persoanelor singure din Europa.

Analiza Euronews evidențiază, astfel, că accesibilitatea întâlnirilor romantice depinde nu doar de prețurile practicate într-un oraș, ci și de veniturile disponibile ale locuitorilor.

Datele salariale utilizate de Deutsche Bank provin tot din estimările Numbeo la nivel de oraș, ceea ce înseamnă că rezultatele pot diferi de statisticile oficiale naționale. De exemplu, utilizarea datelor Eurostat ar reduce ponderea estimată pentru Atena de la 19,6% la 12,4%, iar pentru Lisabona de la 16,3% la 12,6%.