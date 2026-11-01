Ninsorile dau peste cap circulația rutieră. Transalpina rămâne închisă, iar drumarii intervin pe DN 7A

Transalpina rămâne închisă circulației rutiere pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului, pentru toate categoriile de autovehicule. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a reconfirmat restricția, în contextul ninsorilor din zona montană. În același timp, drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire pe DN 7A, în zona Vidra – Obârșia Lotrului.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a transmis că circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina rămâne închisă pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.

Restricția se aplică tuturor categoriilor de autovehicule și a fost instituită sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 14:00, din cauza ninsorilor și a condițiilor meteorologice severe din zona montană.

„Reamintim că DN 67C – Transalpina rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul Rânca – Obârșia Lotrului”, a transmis DRDP Craiova.

Instituția nu a precizat, în informarea transmisă, o dată la care circulația ar urma să fie redeschisă.

Ninsorile afectează și DN 7A, în zona Vidra – Obârșia Lotrului, unde echipele de drumari desfășoară operațiuni de deszăpezire pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

„Ninge pe DN 7A, în zona Vidra – Obârșia Lotrului! Echipele de drumari acționează cu utilaje de deszăpezire pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să aibă autovehiculele echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă, cu anvelope de sezon”, a transmis DRDP Craiova.

Reprezentanții DRDP Craiova le recomandă conducătorilor auto să verifice condițiile de circulație înainte de a porni la drum, în special pe traseele montane afectate de ninsori.

„Înainte de a pleca la drum, informați-vă cu privire la starea traseului și la eventualele restricții de circulație. Drumuri în siguranță!”, a mai transmis instituția.

În prezent, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului de pe Transalpina rămâne închis, în timp ce pe DN 7A, în zona Vidra – Obârșia Lotrului, drumarii acționează pentru menținerea circulației.