Primarul din Slănic Moldova, prins în flagrant când primea 6.000 de euro mită. DNA susține că ar fi încasat 21.000 de euro

Primarul orașului Slănic Moldova, județul Bacău, Benone Moraru, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind acuzat de luare de mită. Edilul a fost prins în flagrant marți, în timp ce ar fi primit 6.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale care avea un contract cu primăria pentru lucrări de refacere a alimentării cu apă potabilă. Potrivit anchetatorilor, suma ar reprezenta a doua tranșă dintr-o mită totală de 21.000 de euro.

Benone Moraru, primarul orașului Slănic Moldova din județul Bacău, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA, în cadrul unei anchete care vizează suspiciuni de luare de mită.

Potrivit anchetatorilor, edilul a fost prins în flagrant marți, când ar fi primit 6.000 de euro de la reprezentantul unei firme care avea încheiat un contract cu administrația locală pentru lucrări de refacere a alimentării cu apă potabilă a orașului.

Primarul urmează să fie prezentat miercuri Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Ancheta procurorilor vizează presupuse fapte de corupție legate de atribuirea, prelungirea și executarea unui contract încheiat între Primăria Slănic Moldova și o societate comercială.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 27 octombrie 2026, față de inculpatul MORARU BENONE, primar al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. La data de 28 octombrie 2026, inculpatul va fi prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, informează autoritățile.

Conform comunicatului publicat de DNA, investigația privește un contract de prestări servicii încheiat în anul 2025 între Primăria Slănic Moldova și o societate comercială.

Contractul avea o valoare de 1.464.349,43 lei și prevedea executarea unor lucrări de intervenție de primă urgență pentru refacerea capacității de alimentare cu apă potabilă din dren a orașului.

Procurorii susțin că primarul ar fi primit bani de la reprezentantul firmei contractante în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea acestui contract.

Potrivit informațiilor din anchetă, la momentul presupusei prime plăți, o parte dintre lucrările executate de societatea comercială fuseseră deja decontate de administrația locală.

Conform probelor administrate până în prezent de anchetatori, Benone Moraru ar fi primit la data de 23 iulie 2026 suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societății comerciale care avea contract cu primăria.

Procurorii consideră că această sumă ar fi reprezentat prima tranșă a mitei presupuse, fiind oferită în legătură cu derularea contractului pentru lucrările de alimentare cu apă potabilă.

Anchetatorii susțin că banii ar fi fost primiți în contextul relației contractuale dintre administrația locală și firma care executa lucrările.

A doua tranșă ar fi fost primită marți, când primarul ar fi încasat încă 6.000 de euro de la același reprezentant al societății comerciale.

Potrivit DNA, și această sumă ar fi fost legată de executarea contractului pentru lucrările de refacere a alimentării cu apă potabilă din Slănic Moldova.

Prin cumularea celor două sume, anchetatorii susțin că edilul ar fi primit în total 21.000 de euro: 15.000 de euro la 23 iulie 2026 și alți 6.000 de euro în tranșa în care a fost prins în flagrant.

Cercetările vizează presupusa legătură dintre aceste plăți și atribuirea, prelungirea și executarea contractului în valoare de peste 1,46 milioane de lei.

„În contextul încheierii în cursul anului 2025 a unui contract de prestări servicii în valoare de 1.464.349,43 lei între Primăria orașului Slănic-Moldova și o societate comercială, având ca obiect „Intervenție în primă urgență – Refacere capacitate alimentare cu apă potabilă din dren la nivelul orașului Slănic-Moldova, județul Bacău”, inculpatul Moraru Benone, în calitate de primar, ar fi primit la data de 23 iulie 2026 de la reprezentantul societății respective, cu titlu de mită, suma de 15.000 de euro reprezentând o primă tranșă de bani în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului, în contextul în care o parte dintre lucrările executate fuseseră deja decontate de primărie. Ulterior, la data de 27 octombrie 2026, inculpatul Moraru Benone a primit de la aceeași persoană suma de 6.000 de euro, reprezentând o altă tranșă de bani în legătură cu derularea contractului respectiv, împrejurare în care procurorii anticorupție au constatat infracțiunea flagrantă”, informează autoritățile.

În urma reținerii pentru 24 de ore, procurorii DNA urmează să solicite Tribunalului București arestarea preventivă a primarului pentru 30 de zile.