Calendar ortodox noiembrie 2026. Trei mari sărbători cu cruce roșie și începutul Postului Crăciunului

Luna noiembrie 2026 aduce trei mari sărbători cu cruce roșie în calendarul ortodox, dar și începutul Postului Crăciunului. Credincioșii îi vor sărbători pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Postul Nașterii Domnului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, după 40 de zile de pregătire spirituală.

Calendarul Bisericii Ortodoxe cuprinde în luna noiembrie mai multe sărbători religioase importante, dintre care trei sunt marcate cu cruce roșie. Acestea sunt dedicate Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Maicii Domnului și Sfântului Apostol Andrei.

Prima mare sărbătoare are loc duminică, 8 noiembrie, când credincioșii prăznuiesc Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor puterilor cerești.

Potrivit tradiției creștine, Arhanghelul Mihail este considerat apărător al credinței și conducător al oștilor cerești, în timp ce Arhanghelul Gavriil este cunoscut drept vestitor al mesajelor divine, inclusiv al Bunei Vestiri către Fecioara Maria.

A doua sărbătoare cu cruce roșie este programată sâmbătă, 21 noiembrie, când Biserica Ortodoxă marchează Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută popular și sub denumirea de Vovidenia.

Sărbătoarea amintește, potrivit tradiției bisericești, de momentul în care Fecioara Maria a fost adusă la Templul din Ierusalim de către părinții săi, Ioachim și Ana.

Ultima mare sărbătoare din lună este luni, 30 noiembrie, când este cinstit Sfântul Apostol Andrei, considerat Ocrotitorul României.

Această zi este și sărbătoare legală nelucrătoare în România, conform Codului muncii.

Un moment important al lunii noiembrie este începutul Postului Nașterii Domnului, cunoscut și drept Postul Crăciunului.

În 2026, postul începe duminică, 15 noiembrie, iar ultima zi este joi, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

Lăsatul secului are loc sâmbătă, 14 noiembrie, zi în care sunt pomeniți Sfântul Apostol Filip și Sfântul Ierarh Grigorie Palama.

Postul Crăciunului durează 40 de zile și reprezintă o perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, celebrată anual pe 25 decembrie.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să acorde o atenție deosebită rugăciunii, cumpătării, faptelor bune și ajutorării persoanelor aflate în nevoie.

Din punct de vedere alimentar, postul presupune abținerea de la carne, ouă și produse lactate, cu anumite zile în care sunt permise dezlegări la pește, ulei și vin, conform calendarului bisericesc.

Pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, este dezlegare la pește.

Pe lângă cele trei mari sărbători cu cruce roșie, luna noiembrie cuprinde și pomenirea mai multor sfinți importanți.

La 1 noiembrie sunt pomeniți Sfinții Doctori fără de Arginți Cosma și Damian, iar pe 9 noiembrie este cinstit Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina.

Pe 11 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Mare Mucenic Mina, iar pe 13 noiembrie este sărbătorit Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur.

În a doua jumătate a lunii, pe 16 noiembrie, este cinstit Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, iar pe 20 noiembrie este pomenit Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul.

Pe 25 noiembrie sunt pomeniți Sfânta Mare Muceniță Ecaterina și Sfântul Mare Mucenic Mercurie, iar pe 26 noiembrie este cinstit și Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul.

Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, marcată pe 30 noiembrie, aduce și o zi liberă legală pentru salariații din România, potrivit Codului muncii.

În 2026, această sărbătoare cade într-o zi de luni, fiind urmată de Ziua Națională a României, celebrată marți, 1 decembrie, care este, de asemenea, zi liberă legală.

Astfel, angajații care au program obișnuit de luni până vineri vor beneficia de o minivacanță de patru zile, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026.

Pentru credincioșii ortodocși, această perioadă coincide cu Postul Crăciunului, care va continua până pe 24 decembrie.