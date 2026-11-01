Chirie sau rată la bancă în 2026? Cât trebuie să câștigi ca să locuiești singur în București

Pentru un tânăr care vrea să locuiască singur în București, alegerea dintre chirie și cumpărarea unei garsoniere prin credit ipotecar poate avea un impact important asupra bugetului lunar. În octombrie 2026, prețul median solicitat pentru o garsonieră în Capitală este de aproximativ 65.000 de euro, în timp ce chiria mediană ajunge la 400 de euro pe lună. O simulare financiară arată că rata unui credit ipotecar poate fi mai mică decât chiria, însă cumpărarea presupune economii pentru avans, venituri stabile și asumarea unor obligații pe termen lung.

Achiziționarea primei locuințe reprezintă una dintre cele mai importante decizii financiare pentru tinerii aflați la început de carieră. În condițiile în care prețurile proprietăților din București rămân ridicate, iar creditele ipotecare presupun angajamente de până la 30 de ani, întrebarea este dacă un salariu obișnuit poate susține cumpărarea unei garsoniere fără ajutorul unui partener sau al familiei.

Pentru a compara cele două variante, am luat în calcul prețurile solicitate pe piața imobiliară în octombrie 2026 și o simulare de credit ipotecar cu avans de 15%, pe o perioadă de 30 de ani.

Potrivit datelor platformei OferteImobiliare.ro, prețul median solicitat pentru o garsonieră în București era de 65.000 de euro în octombrie 2026.

Statistica este realizată pe baza a 872 de oferte active de vânzare, iar prețul median pe metru pătrat util ajunge la aproximativ 1.997 de euro.

Totuși, suma necesară pentru cumpărarea unei garsoniere poate varia considerabil în funcție de cartier, suprafață, anul construcției și apropierea de metrou sau de alte mijloace de transport.

Garsonierele din blocuri mai vechi sau din cartierele periferice pot avea prețuri mai accesibile, în timp ce locuințele noi, situate în zone bine conectate la transportul public, pot necesita un buget mai ridicat.

Pentru această analiză, vom utiliza un preț de 65.000 de euro, apropiat de nivelul median al ofertelor de pe piață.

Este important de precizat că statisticile reflectă prețurile solicitate de proprietari și dezvoltatori, nu neapărat valorile finale la care sunt încheiate tranzacțiile.

Pentru un credit ipotecar standard în lei, mai multe bănci solicită un avans minim de 15% din valoarea locuinței, în condițiile aplicabile unui cumpărător eligibil care nu deține deja o proprietate.

În cazul unei garsoniere de 65.000 de euro, avansul de 15% reprezintă 9.750 de euro.

Diferența de 55.250 de euro poate fi acoperită printr-un credit ipotecar, în funcție de condițiile băncii și de venitul solicitantului.

Dacă utilizăm un curs ipotetic de 5 lei pentru un euro, exclusiv pentru simplificarea calculelor, valoarea locuinței este de 325.000 de lei.

Din această sumă, 48.750 de lei reprezintă avansul, iar 276.250 de lei ar urma să fie finanțați prin credit.

Prin urmare, înainte de cumpărare, tânărul trebuie să aibă economisiți aproape 50.000 de lei numai pentru avans.

La această sumă se adaugă taxele notariale, costurile evaluării imobilului, înscrierile în cartea funciară, eventualele comisioane și alte cheltuieli asociate achiziției.

De asemenea, în cazul unei locuințe care necesită renovare sau mobilare, bugetul inițial poate crește semnificativ.

Pentru un credit ipotecar de 276.250 de lei, contractat pe 30 de ani, cu o dobândă anuală ipotetică de 5,5%, rata lunară ar fi de aproximativ 1.570 de lei.

Calculul presupune rambursarea prin rate lunare egale și menținerea dobânzii la nivelul de 5,5% pe întreaga perioadă analizată.

În practică, multe credite ipotecare sunt oferite cu dobândă fixă doar pentru primii trei sau cinci ani, după care se aplică o dobândă variabilă.

Astfel, rata poate crește sau scădea ulterior, în funcție de condițiile contractuale și de evoluția indicelui de referință.

Pentru același împrumut, dacă dobânda anuală ar fi de 6,5%, rata lunară ar urca la aproximativ 1.746 de lei.

La o dobândă de 8%, rata ar ajunge la aproximativ 2.027 de lei.

Diferența dintre aceste scenarii arată cât de importantă este dobânda pentru bugetul lunar al unui tânăr care cumpără singur.

Valorile reprezintă simulări orientative, nu oferte bancare ferme, și nu includ toate costurile suplimentare ale finanțării.

Venitul lunar reprezintă unul dintre principalele criterii analizate de bănci înainte de aprobarea unui credit.

Conform Regulamentului BNR nr. 17/2012, gradul maxim general de îndatorare pentru creditele în lei este de 40% din venitul net eligibil.

Pentru persoanele care nu dețin și nu au deținut anterior o locuință, limita poate ajunge la 45%, în cazul primului credit imobiliar contractat pentru achiziționarea unei locuințe în care urmează să locuiască.

În cazul ratei lunare simulate de 1.570 de lei, venitul net necesar pentru încadrarea la un grad de îndatorare de 45% ar fi de aproximativ 3.490 de lei.

Dacă se aplică limita generală de 40%, salariul net necesar urcă la aproximativ 3.925 de lei.

Aceste calcule presupun că solicitantul nu are alte credite, carduri de credit sau obligații financiare care influențează gradul de îndatorare.

Totuși, încadrarea în limitele stabilite de BNR nu garantează aprobarea împrumutului. Băncile pot aplica propriile criterii privind veniturile, vechimea în muncă, istoricul de credit și cheltuielile solicitantului.

Un tânăr cu un salariu net de 4.000 de lei s-ar putea încadra, în anumite condiții, pentru un credit ipotecar cu o rată lunară de aproximativ 1.570 de lei.

După plata ratei, i-ar rămâne 2.430 de lei pentru celelalte cheltuieli.

Din această sumă ar trebui achitate utilitățile, întreținerea, alimentația, transportul, telefonul și eventualele cheltuieli medicale sau personale.

În plus, proprietarul ar trebui să aibă și o rezervă pentru reparații, cheltuieli neprevăzute sau perioade în care veniturile s-ar putea reduce.

Astfel, faptul că o bancă poate aproba un credit nu înseamnă automat că rata este ușor de susținut pe termen lung.

Dacă tânărul și-ar propune ca rata să nu depășească 30% din salariul net, venitul lunar ar trebui să fie de aproximativ 5.230 de lei.

Acest prag reprezintă un reper orientativ de planificare financiară, nu o condiție legală pentru acordarea creditului.

Pentru un tânăr care nu dispune de economiile necesare avansului, alternativa cumpărării unei locuințe este închirierea unei garsoniere.

Datele OferteImobiliare.ro pentru octombrie 2026 indică o chirie mediană solicitată de 400 de euro pe lună, calculată pe baza a 1.455 de oferte active.

La cursul orientativ de 5 lei pentru un euro, aceasta înseamnă aproximativ 2.000 de lei lunar.

Comparativ, rata ipotecară estimată pentru cumpărarea unei garsoniere de 65.000 de euro este de 1.570 de lei, în scenariul unei dobânzi anuale de 5,5%.

Prin urmare, rata ar fi cu aproximativ 430 de lei mai mică decât chiria lunară.

La nivelul unui an, diferența ar ajunge la 5.160 de lei, dacă ambele valori ar rămâne constante.

Comparația nu înseamnă însă că achiziția este automat mai ieftină. Rata ipotecară nu include toate costurile proprietarului, iar pentru cumpărare trebuie asigurat un avans important.

În plus, valorile mediane pentru vânzare și închiriere nu garantează că sunt comparate două garsoniere identice ca suprafață, poziționare sau stare.

Diferențele devin mai vizibile dacă analizăm cheltuielile pe o perioadă de cinci ani.

Un tânăr care plătește o chirie lunară de 2.000 de lei ar achita 24.000 de lei într-un an.

În cinci ani, suma totală ar ajunge la 120.000 de lei, presupunând că proprietarul nu majorează chiria și că aceasta rămâne constantă.

În cazul unui credit ipotecar cu rata de 1.570 de lei, plățile efectuate în cinci ani ar însuma aproximativ 94.200 de lei.

Diferența dintre cele două variante ar fi de aproximativ 25.800 de lei în favoarea ratelor ipotecare, dacă sunt comparate exclusiv plățile lunare.

Există însă un element important: cumpărătorul a plătit deja un avans de 48.750 de lei.

Dacă adăugăm acest avans la cele 60 de rate, suma efectiv plătită de cumpărător în perioada analizată ajunge la aproximativ 142.950 de lei, fără costurile tranzacției, asigurări, impozite sau reparații.

Totuși, avansul nu reprezintă o cheltuială pierdută în același sens ca o chirie, deoarece contribuie la dobândirea proprietății.

De asemenea, o parte din fiecare rată bancară reprezintă rambursarea principalului, ceea ce reduce treptat datoria către bancă.

Prin urmare, o comparație financiară completă trebuie să țină cont nu doar de banii plătiți lunar, ci și de valoarea proprietății, soldul creditului și costurile suplimentare.

Unul dintre principalele riscuri ale achiziției prin credit ipotecar este modificarea dobânzii după expirarea perioadei fixe.

De exemplu, dacă dobânda ar crește, rata lunară ar putea depăși nivelul inițial de 1.570 de lei.

Pentru a observa sensibilitatea ratei la dobândă, la începutul creditului, în cazul împrumutului de 276.250 de lei pe 30 de ani, o dobândă ipotetică de 8% ar însemna o rată de aproximativ 2.027 de lei.

Această valoare este apropiată de chiria mediană de 2.000 de lei utilizată în simulare.

Totuși, dacă majorarea dobânzii are loc după mai mulți ani, noua rată trebuie calculată pe baza soldului rămas și a perioadei de rambursare disponibile.

Prin urmare, înainte de semnarea contractului, este important ca solicitantul să verifice dacă își poate permite o rată mai mare decât cea inițială.

Deși plata chiriei nu conduce la dobândirea proprietății, închirierea poate oferi o flexibilitate mai mare.

Un tânăr poate schimba mai ușor locuința dacă își găsește un loc de muncă în altă zonă, dacă veniturile sale se modifică sau dacă decide să se mute în alt oraș.

În plus, nu trebuie să economisească un avans de aproape 10.000 de euro înainte de mutare.

De regulă, închirierea presupune plata primei luni și a unei garanții, iar în unele situații și a unui comision de intermediere.

Totuși, chiriașul poate fi afectat de eventuale majorări ale chiriei și de condițiile contractului de închiriere.

În cazul achiziției, avantajul principal este dobândirea treptată a unei proprietăți. În schimb, cumpărătorul își asumă un angajament financiar de lungă durată și cheltuielile aferente întreținerii locuinței.

Simularea realizată pentru o garsonieră de 65.000 de euro indică o rată lunară de aproximativ 1.570 de lei, comparativ cu o chirie mediană de aproximativ 2.000 de lei.

Din perspectiva strictă a plății lunare, creditul ipotecar poate părea mai avantajos.

Cu toate acestea, cumpărarea presupune un avans de cel puțin 9.750 de euro, costuri suplimentare și posibilitatea modificării dobânzii pe parcursul contractului.

Pentru un tânăr cu venituri stabile, fără alte credite și cu economiile necesare avansului, achiziția poate reprezenta o opțiune de analizat, în special dacă intenționează să locuiască în aceeași proprietate mai mulți ani.

În schimb, pentru o persoană aflată la început de carieră, care nu are economii suficiente sau nu știe dacă va rămâne în București pe termen lung, închirierea poate oferi o flexibilitate mai mare.

Astfel, alegerea nu depinde exclusiv de diferența dintre chirie și rată, ci și de stabilitatea veniturilor, economiile disponibile, planurile personale și capacitatea de a suporta eventuale cheltuieli neprevăzute.