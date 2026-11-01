Pensiile private ale românilor au crescut cu 29%. Câți bani s-au acumulat în Pilonul II

Fondurile de pensii private obligatorii din România au acumulat active de 236,8 miliarde de lei la finalul lunii septembrie 2026, în creștere cu 29% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Sistemul Pilonului II număra peste 8,57 milioane de participanți, iar contribuțiile încasate doar în luna septembrie s-au apropiat de două miliarde de lei.

Fondurile de pensii administrate privat, cunoscute drept Pilonul II, au înregistrat o creștere importantă a activelor în ultimele 12 luni. Potrivit raportului Autorității de Supraveghere Financiară, valoarea totală a acestora a ajuns la 236,8 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie 2026.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, activele fondurilor au crescut cu 29%.

Raportul ASF arată că majoritatea investițiilor realizate de administratorii fondurilor de pensii private sunt direcționate către piața românească.

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei (88%). O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, se arată în raportul ASF.

Potrivit datelor publicate de ASF, contribuțiile încasate de fondurile de pensii private obligatorii în luna septembrie 2026 au totalizat 1,99 miliarde de lei.

Contribuția medie înregistrată în aceeași perioadă a fost de 435 de lei.

La finalul lunii septembrie, sistemul Pilonului II avea 8.574.873 de participanți, potrivit raportului autorității.

Datele reflectă dimensiunea sistemului de pensii private obligatorii din România, în care contribuțiile sunt administrate și investite de fondurile autorizate.

Cea mai mare parte a activelor fondurilor de pensii private obligatorii era investită în titluri de stat, care reprezentau 64,9% din total, echivalentul a 153,66 miliarde de lei.

Pe locul următor se aflau investițiile în acțiuni, în valoare de 64,94 miliarde de lei, reprezentând 27,4% din active.

Obligațiunile corporative aveau o valoare de 7,79 miliarde de lei, respectiv 3,3% din total, în timp ce investițiile în fonduri de investiții se ridicau la 7,32 miliarde de lei, echivalentul a 3,1%.

Astfel, titlurile de stat și acțiunile reprezentau împreună peste 92% din activele administrate de fondurile Pilonului II.

Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, în cadrul Pilonului II funcționează șapte fonduri de pensii administrate privat.

Acestea sunt Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, Pensia Noastră (fost BRD), Metropolitan Life, NN și Vital.

La finalul lunii septembrie 2026, cele șapte fonduri administrau active în valoare totală de 236,8 miliarde de lei, aferente celor peste 8,57 milioane de participanți din sistem.

Raportul ASF evidențiază atât creșterea activelor față de anul precedent, cât și concentrarea investițiilor în instrumente financiare românești, în special titluri de stat și acțiuni listate la Bursa de Valori București.