Ce înseamnă salariu „competitiv” într-un anunț de angajare. Întrebările pe care candidații ar trebui să le pună la interviu

Expresia „salariu competitiv” apare frecvent în anunțurile de angajare, însă nu le spune candidaților cât vor câștiga efectiv. În lipsa unei sume sau a unui interval salarial, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot ajunge la interviu fără să știe dacă oferta corespunde așteptărilor lor financiare. Există însă câteva întrebări prin care pot clarifica salariul, bonusurile și beneficiile înainte de a accepta un post. În paralel, noile norme europene privind transparența salarială urmăresc să ofere candidaților informații mai clare despre remunerație.

Atunci când un angajator menționează într-un anunț că oferă un salariu competitiv, sugerează că remunerația propusă este atractivă în raport cu ofertele existente pe piața muncii pentru posturi similare.

Totuși, expresia nu reprezintă o valoare concretă și nu garantează că salariul este peste media pieței. Fără indicarea unei sume sau a unui interval, candidații nu pot verifica dacă oferta este într-adevăr avantajoasă.

Un salariu poate fi considerat competitiv de către angajator în funcție de domeniul de activitate, experiența solicitată, localitate, responsabilități și dificultatea de a ocupa postul.

În practică, două companii pot folosi aceeași formulare, deși oferă remunerații diferite.

De asemenea, este important de stabilit dacă angajatorul se referă exclusiv la salariul de bază sau la întregul pachet de remunerare, care poate include bonusuri, comisioane ori alte beneficii.

Discuția despre remunerație este o etapă firească a procesului de recrutare. Candidații pot solicita clarificări fără să aștepte neapărat prezentarea ofertei finale.

Una dintre cele mai importante întrebări este: „Care este intervalul salarial bugetat pentru acest post?”

Răspunsul permite candidatului să stabilească dacă oferta se încadrează în așteptările sale și dacă merită continuarea procesului de selecție.

O altă întrebare utilă este: „Suma comunicată reprezintă salariul net sau brut?”

Diferența este importantă, deoarece salariul brut include contribuțiile și impozitul reținute potrivit legii, în timp ce salariul net reprezintă suma efectiv încasată de angajat.

Candidații pot întreba și dacă remunerația include bonusuri sau alte componente variabile.

De exemplu, un angajator poate prezenta un pachet salarial atractiv, dar o parte din suma totală poate depinde de atingerea unor obiective de performanță.

În acest caz, este utilă întrebarea: „Ce parte din remunerație este fixă și ce parte depinde de bonusuri sau comisioane?”

Totodată, merită clarificat cât de des se realizează evaluările salariale și în ce condiții poate avea loc o majorare a salariului.

Pe lângă salariul propriu-zis, candidații ar trebui să analizeze și condițiile de muncă.

Programul de lucru, posibilitatea efectuării orelor suplimentare, regimul muncii de la distanță, deplasările și responsabilitățile postului pot influența semnificativ atractivitatea unei oferte.

De exemplu, un salariu mai mare nu este neapărat mai avantajos dacă presupune cheltuieli suplimentare de transport sau un program de lucru considerabil mai solicitant.

Este recomandat ca persoana interesată de un post să solicite clarificări privind numărul de zile de concediu, beneficiile extrasalariale și condițiile de acordare a bonusurilor.

Înainte de semnarea contractului individual de muncă, salariul de bază și celelalte elemente salariale trebuie să fie clar stabilite în documentele contractuale, potrivit legislației muncii.

Directiva (UE) 2023/970 urmărește creșterea transparenței salariale și consolidarea principiului remunerării egale pentru muncă egală sau de valoare egală.

Potrivit articolului 5 al directivei, candidații trebuie să poată primi informații despre salariul inițial sau intervalul de remunerare aferent postului, stabilit pe baza unor criterii obiective și neutre din perspectiva genului.

Informația poate fi comunicată în anunțul de angajare sau înaintea interviului, astfel încât persoanele interesate să poată negocia remunerația în cunoștință de cauză.

Directiva mai prevede că angajatorii nu trebuie să solicite candidaților informații despre istoricul salarial din locurile de muncă actuale sau anterioare.

Termenul european pentru transpunerea directivei în legislațiile naționale a fost 7 iunie 2026.

În România, potrivit informațiilor legislative disponibile pentru octombrie 2026, legea de transpunere nu fusese încă adoptată. Prin urmare, prevederile directivei nu trebuie confundate cu obligații naționale deja aplicabile tuturor angajatorilor privați.

În schimb, principiul nediscriminării și cel al egalității de remunerare sunt deja reglementate în legislația românească.

Pentru a evalua o ofertă, candidații pot compara remunerația propusă cu salariile pentru poziții similare, ținând cont de experiență, domeniu și localitate.

Ofertele publicate de alte companii, studiile salariale și discuțiile cu profesioniști din același sector pot oferi repere utile.

Totuși, alegerea unui loc de muncă nu ar trebui să depindă exclusiv de suma încasată lunar.

Stabilitatea angajatorului, posibilitățile de promovare, volumul de muncă și condițiile contractuale pot conta la fel de mult pe termen lung.

În concluzie, formularea „salariu competitiv” nu trebuie interpretată ca o garanție a unui venit ridicat. Pentru a lua o decizie informată, candidatul are nevoie de informații concrete despre salariul fix, componentele variabile și condițiile de muncă, nu doar de o descriere generală a ofertei.