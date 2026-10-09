EXCLUSIV. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Câți bani vor tinerii să câștige. Companiile mari care au nevoie de oameni

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți a adus la București peste 100 de angajatori și o ofertă de peste 8.000 de posturi. Printre companiile prezente s-au numărat și nume cunoscute, care au explicat ce caută la candidați și ce condiții oferă. Cât despre tinerii veniți la eveniment, câțiva dintre ei au explicat pentru Capital câți bani își doresc de la primul job și cât de dispuși ar fi să se mute în alt oraș pentru muncă.

Tinerii absolvenți care își caută un loc de muncă, fie că vorbim despre cei cu studii superioare sau cei care au doar diploma de Bac, au avut șansa să stea astăzi față în față cu angajatorii.

Vineri, 9 octombrie, în București s-a organizat Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți. Palatul Național al Copiilor din Capitală a găzduit evenimentul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București, începând cu ora 09:00.

Tinerii interesați de un job, mulți dintre ei fiind în căutarea primului loc de muncă, au făcut coadă azi dimineață la locația de pe Bulevardul Tineretului din Sectorul 4, chiar înainte de deschiderea ușilor. Pe la ora 11:30 – 12:00, nu mai era atât de multă aglomerație.

Potrivit datelor puse la dispoziție de organizatori, 110 firme sau instituții s-au înscris pentru participare la acest târg de joburi, punând la dispoziție 8.486 de locuri de muncă.

Evenimentul se adresează în principal tinerilor absolvenți. Cu toate acestea, Bursa locurilor de muncă de astăzi nu este exclusiv pentru ei, accesul fiind permis oricărei persoane aflate în căutarea unui job, indiferent de vârstă sau de calificare.

Persoanele care au venit căutând un post de muncitor calificat sau muncitor necalificat au fost cele mai norocoase, pentru că lor li s-a adresat majoritatea ofertei. Vorbim despre 4.594 de posturi pentru muncitori calificați și alte 3.310 locuri pentru cei necalificați.

Tinerii care au studii superioare au la dispoziție 210 locuri de muncă, iar cei cu studii medii – 372 de oferte.

Printre angajatorii prezenți astăzi în București la Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți am găsit Alka, Allianz Țiriac, Generali, Tuborg, KFC, Taco Bell, Bigotti, SSG Group, Remat, Palex, Dragon Star Curier, Dr. Max, Construcții Erbașu, Rinf.tech, Kik, dar și Penitenciarul Bucureşti-Rahova (și mulți alții).

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Tinerii care sunt atrași de domeniul financiar, spre exemplu, pot aplica pentru un post oferit de compania de asigurări Generali. Cerința este minim liceul absolvit.

„Este un post de consultant în vânzări, bazat pe vânzările de asigurări la compania noastră. Este nevoie de Bacalaureat. Minim obligatoriu”, a explicat pentru Capital un reprezentant al Generali.

Tinerii angajați aflați la început de drum vor primi și un sprijin din partea companiei în primul an, bazat pe rezultatele din vânzări și pe clienții noi.

„Se lucrează pe partea de comision și avem și un program de finanțare pentru noii angajați, pe care îi susține în primul an să facă o carieră, pentru că știm că începutul e mai dificil în vânzări. Neavând o bază de clienți sau nefiind cunoscut ca vânzând asigurări, e începutul mai dificil, dar pentru asta oferim acest program de finanțare bazat pe rezultatele din vânzări și pe clienții noi, pentru care oferim o compensație — o sumă mai mare decât ar fi comisionul, cam de patru ori mai mult”, a completat reprezentantul Generali.

Tinerii absolvenți vor sta într-o perioadă de probă de 3 luni, însă dacă e vorba despre un angajat care deține deja experiență în domeniu, acest lucru nu mai este necesar.

„Nu e nevoie (pentru angajații cu experiență – n.r.). Doar e o perioadă în care el are nevoie să se acrediteze. Să intre pe platformă, Pro Fiduciaria, se fac 30 de ore de teorie și 15 ore de practică, iar în urma terminării cursurilor trebuie să susțină un examen. Cu acela se poate angaja și se face contract, pentru că are nevoie de o acreditare la ISF pentru a fi vânzător de asigurări.” Au tinerii absolvenți pretenții salariale prea mari în ziua de astăzi? Reprezentantul Generali ne-a explicat că banii pe care îi cer tinerii la primul job sunt justificați de nivelul lor de pregătire, mai ales în cazul celor cu studii superioare, și de condiții de trai actuale din România. „Nu (nu sunt cerințe exagerate – n.r.), cumva sunt justificate, mai ales dacă ei au făcut și o facultate, cu siguranță e normal să ai și pretenții și având în vedere contextul economic, toate scumpirile — precum cele de la pompă, e normal să ai niște pretenții. Dacă ai și o chirie în București, știm cu toții realitatea, e necesară o parte financiară solidă. Mă raportez la mine ca și om care locuiesc în București și e nevoie, da”, ne-a mai precizat el.

Retailerul de haine și încălțăminte Bigotti este și el prezent la Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți. Angajatorul caută lucrători comerciali, cerința fiind de studii medii/școală generală.

„Consilier vânzări în magazinele pe care le avem în mall-uri. Salariul este în principiu confidențial, dar salariul de pornire net este de la 2800 de lei, cu tichete de masă și se adaugă și comisionul din vânzări”, a explicat reprezentanta Bigotti pentru Capital.

Ea a adăugat și faptul că nu doar tinerii vin să aplice pentru acest tip de post, existând numeroase CV-uri depuse de persoane trecute de prima tinerețe.

„Sunt tineri și tineri. Sunt și tineri temperați și sunt și tineri care au pretenții chiar dacă nu au experiență. Oameni între oameni, cum se spune. În momentul de față, îi văd pe cei trecuți de prima tinerețe mai interesați de locurile de muncă. Cel puțin de ceea ce oferim noi. Tinerii din ziua de azi vor mai mult pe parte de online”, a adăugat reprezentanta Bigotti.

Un alt angajator prezent la târgul de astăzi din Capitală care ne-a oferit câteva detalii a fost lanțul de farmacii Dr. Max. Sunt și joburi pentru tinerii care nu au absolvit o formă de învățământ superior.

„Suntem deschiși, da, să primim în echipă persoane entry-level și să le formăm. Punem foarte mare accent pe dezvoltarea angajaților noștri. Avem o zonă de lucrător depozit acum cu studii medii și aici suntem deschiși pentru persoane care n-au mai lucrat, pe care să le formăm. Rolul de telesales representative are ca cerință un minim de un an de experiență în vânzări și reprezintă un avantaj experiența în domeniul pharma, dar nu este eliminatorie. Dar suntem deschiși, avem și stagii de practică, îi încurajăm pe tineri să aplice pe site-ul nostru, avem o secțiune de cariere, secțiunea de practică. Avem oportunități și foarte mulți colegi tineri în echipă”, ne-a declarat reprezentanta Dr. Max.

Cât despre salarii, acestea sunt competitive și se adaugă la ele și alte beneficii.

„Salariile sunt discutate la etapa de interviu final. Este un proces de recrutare și selecție destul de riguros: interviu HR, uneori și study case, uneori și assessment center și interviul final cu managerul. Doar după aceste etape, prezentarea ofertei este confidențială, din păcate nu putem comunica. Dar pot să spun că este un salariu competitiv, avem și foarte multe beneficii, pentru anumite roluri și bonusuri în funcție de anumiți indicatori de performanță. Angajații noștri sunt fericiți și de pachetul de beneficii, de condițiile de lucru, de cursurile pe care le organizăm și de mediul de lucru competitiv”, a mai explicat reprezentanta Dr. Max.

La evenimentul de astăzi sunt și oportunități pentru persoanele cu dizabilități. Reprezentanta platformei Jobs4All ne-a oferit mai multe detalii despre munca pe care o desfășoară atât cu firmele, cât și cu persoanele cu dizabilități care sunt sprijinite pentru a-și găsi jobul potrivit.

„Platforma este o platformă de recrutare unde noi căutăm cât mai multe oportunități de angajare de la diverse companii care vor să angajeze persoane cu dizabilități. Și în același timp strângem pe pe platforma Jobs4All cât mai mulți oameni din comunitatea persoanelor cu dizabilități. Încercăm și să facem tot felul de cursuri de formare, de engleză, de franceză sau ajutăm cu CV-ul, cum să completeze un CV mai bine și cum să facă partea asta de căutat joburi cât mai multe. Și în același timp discutăm cu companiile să facem partea de educare, să înțeleagă cât mai bine ce înseamnă roluri inclusive, ce oportunități au, la ce tip de dizabilitate poate să adapteze și așa mai departe”, a declarat aceasta pentru Capital.

Statul român acordă și beneficii fiscale pentru firmele și companiile care angajează persoane cu dizabilități.

Reamintim și că, potrivit legii, autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați.

„Ne ocupăm strict pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități. Și pentru că există beneficii fiscale, companiile caută să angajeze persoane care au acest certificat de handicap, care îi ajută pe ei practic să demonstreze mai sus că au îndeplinit cerințele astea și pot beneficia de acest beneficiu fiscal pe care îl au acum în România. Pentru companiile care au mai mult de 50 de angajați, ei plătesc niște taxe la stat oricum. Dacă au mai mult de 50 de persoane, dacă vor să angajeze persoane cu dizabilități, practic pot angaja din aceste taxe. Deci jumătate din suma pe care trebuie să o datoreze la stat, pot angaja practic persoane cu dizabilități”, ne-a mai spus reprezentanta Jobs4All.

Am stat de vorbă și cu doi tineri veniți astăzi să vadă oferta de joburi și i-am întrebat ce salarii își doresc, dacă ar fi dispuși să accepte un loc de muncă într-un alt domeniu decât cel în care au studiat și ce disponibilitate ar avea să se mute din București în altă localitate pentru un loc de muncă.

„Am terminat Facultatea de Management și aș vrea să găsesc ceva în zona asta, poate într-o firmă, pe partea de administrare sau resurse umane. Nu am foarte multă experiență, am mai lucrat puțin în timpul facultății, dar nu într-un post care să aibă legătură directă cu ce învățam. Ca salariu, sincer, aș vrea măcar 3.500 de lei în mână. Știu că sunt la început și nu mă aștept la nu știu ce sumă, dar în București ai chirie, transport, mâncare și toate celelalte cheltuieli. Aș accepta și un job în alt domeniu, dacă ar fi mișto ce am de făcut și aș avea unde să cresc. Nu vreau neapărat să lucrez toată viața în management, dar aș vrea să folosesc măcar o parte din ce am învățat. Dacă ar fi un loc de muncă bun în alt oraș, m-aș gândi și la varianta asta. Depinde de salariu și de condiții. Nu prea aș pleca doar ca să mă mut degeaba dintr-un loc în altul pentru același salariu”, ne-a spus Andrei.