Doliu uriaș în atletism. Ciara Mageean a murit la 34 de ani. Boala i-a curmat viața

Fosta campioană europeană la atletism Ciara Mageean a murit duminică, 1 noiembrie 2026, la vârsta de 34 de ani, după ce a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul patru. Sportiva din Irlanda de Nord a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice și a câștigat medalia de aur în proba de 1.500 de metri la Campionatele Europene din 2024, desfășurate la Roma. Decesul a fost confirmat printr-un mesaj publicat pe rețelele sale de socializare, relatează BBC.

Atleta irlandeză Ciara Mageean, fostă campioană europeană și participantă la două ediții ale Jocurilor Olimpice, a încetat din viață duminică dimineață, după o luptă cu cancerul.

Sportiva, originară din Portaferry, Irlanda de Nord, fusese diagnosticată cu cancer de colon în stadiul patru în mai 2025. Diagnosticul a fost făcut public în luna iulie a aceluiași an.

Vestea decesului a fost anunțată printr-un mesaj publicat pe conturile sale de socializare, în care familia a precizat că atleta s-a stins din viață la ora 06:30, înconjurată de cei dragi.

„La ora 6:30 dimineața, Ciara a pierdut lupta cu cancerul, înconjurată de cei dragi.” Familia a transmis și un mesaj de rămas-bun. „O fiică, soră, soție, prietenă și inspirație iubită pentru atât de mulți, ne va lipsi profund.”

Mesajul s-a încheiat cu expresia irlandeză „Ar dheis Dé go raibh a hanam”, care poate fi tradusă prin „Fie ca sufletul ei să se odihnească în pace”.

Decesul Ciarei Mageean a provocat reacții în lumea atletismului, unde sportiva era cunoscută pentru performanțele sale în probele de semifond și pentru revenirea după mai multe accidentări.

Federația Irlandeză de Atletism, Athletics Ireland, a transmis un mesaj de condoleanțe, amintind de curajul și personalitatea fostei campioane europene.

„Suntem îndurerați. O inspirație pentru atât de mulți, Ciara va fi ținută minte pentru curajul, bunătatea și spiritul ei incredibil.”

Reprezentanții federației și-au exprimat solidaritatea cu familia și apropiații sportivei.

„Cele mai sincere condoleanțe sunt alături de familia, prietenii și cei dragi ei în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, Ciara.”

În luna octombrie 2026, Ciara Mageean se căsătorise cu partenerul său de lungă durată, Thomas Moran, în cadrul unei ceremonii civile restrânse, organizate la Belfast.

Ciara Mageean a avut o carieră importantă în atletismul european, reprezentând Irlanda la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016 și Tokyo, desfășurate în 2021.

Sportiva își începuse parcursul internațional încă din perioada junioratului, când a câștigat medalii de argint la 1.500 de metri la Campionatele Mondiale de Juniori din 2010 și la Campionatele Europene de Juniori din 2011.

În 2016, a obținut bronzul la Campionatele Europene de la Amsterdam, iar în 2019 a câștigat o altă medalie de bronz la Campionatele Europene în sală.

Anul 2022 i-a adus două medalii de argint la 1.500 de metri, una la Campionatele Europene și cealaltă la Jocurile Commonwealth-ului de la Birmingham.

Tot în 2022, atleta a câștigat cursa de 1.500 de metri din cadrul Diamond League Bruxelles, stabilind un record național al Irlandei.

În 2023, Mageean a terminat pe locul patru la Campionatele Mondiale de la Budapesta.

Cea mai importantă performanță a carierei sale a venit în iunie 2024, când a câștigat medalia de aur la 1.500 de metri la Campionatele Europene de la Roma, cu timpul de 4 minute și 4,66 secunde.

După această victorie, sportiva a declarat că „cuvintele nici măcar nu se pot apropia” de ceea ce simțea în urma câștigării primului său titlu major.

Cariera Ciarei Mageean a fost afectată de mai multe accidentări. O problemă gravă la gleznă a împiedicat-o să participe la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, iar ulterior a fost nevoită să treacă printr-o intervenție chirurgicală.

În 2024, după câștigarea titlului european, sportiva era pregătită să participe la Jocurile Olimpice de la Paris, însă o accidentare la tendonul lui Ahile a obligat-o să se retragă înaintea competiției.

În mai 2025, Mageean a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul patru.

În ciuda bolii, sportiva a continuat să vorbească despre importanța speranței și a sprijinului primit din partea familiei și a celor apropiați.

Într-un interviu acordat BBC în iunie 2026, aceasta a declarat că era recunoscătoare pentru cariera sportivă pe care o avusese, una de care, în opinia sa, multe alte persoane nu au posibilitatea să se bucure.

Ciara Mageean lasă în urmă o carieră în care a câștigat titlul european la 1.500 de metri, a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice și a stabilit recorduri naționale ale Irlandei în mai multe probe de alergare.