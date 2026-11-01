Pensiile facultative ale românilor au crescut cu 30%. Peste 1,15 milioane de persoane contribuie la Pilonul III

Fondurile de pensii facultative din România au ajuns la active de 8,75 miliarde de lei la finalul lunii septembrie 2026, în creștere cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Numărul participanților la Pilonul III a depășit 1,15 milioane, iar contribuțiile virate într-o singură lună au totalizat 107 milioane de lei.

Fondurile de pensii facultative, cunoscute drept Pilonul III, au înregistrat o creștere importantă a activelor administrate în ultimele 12 luni.

Conform raportului Autorității de Supraveghere Financiară, valoarea totală a activelor a ajuns la 8,75 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu 30% peste nivelul înregistrat în aceeași lună din 2025.

Majoritatea investițiilor realizate de administratorii fondurilor de pensii facultative au fost direcționate către piața românească.

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (86%)”, se menționează în raportul ASF.

Datele arată că fondurile de pensii facultative continuă să investească cea mai mare parte a activelor în instrumente financiare din România.

Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, fondurile de pensii facultative aveau 1.152.430 de participanți la finalul lunii septembrie 2026.

În aceeași lună, valoarea totală a contribuțiilor virate către fondurile Pilonului III a fost de 107 milioane de lei.

Contribuția medie înregistrată în septembrie s-a situat la 180 de lei.

Spre deosebire de Pilonul II, unde contribuțiile sunt obligatorii pentru categoriile de persoane prevăzute de lege, Pilonul III permite economisirea voluntară pentru pensionare.

Participanții pot contribui la un fond de pensii facultative pentru a acumula economii suplimentare, care să completeze veniturile obținute la pensionare.

Cea mai mare parte a activelor fondurilor de pensii facultative era investită în titluri de stat, potrivit raportului ASF.

La finalul lunii septembrie 2026, valoarea investițiilor în titluri de stat se ridica la 5,57 miliarde de lei, reprezentând 63,6% din totalul activelor.

Pe locul al doilea se aflau investițiile în acțiuni, cu o valoare de 2,46 miliarde de lei, echivalentul a 28,1% din total.

Fondurile de investiții ocupau a treia poziție, cu active de 285,66 milioane de lei, reprezentând 3,3% din valoarea totală.

Astfel, titlurile de stat și acțiunile reprezentau împreună 91,7% din activele fondurilor de pensii facultative.

Structura investițiilor arată că administratorii fondurilor utilizează în principal titluri de stat și acțiuni pentru plasarea contribuțiilor participanților.

Potrivit Autorității de Supraveghere Financiară, în cadrul Pilonului III funcționează zece fonduri de pensii facultative.

Acestea sunt AZT Moderato, AZT Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.

La finalul lunii septembrie 2026, fondurile administrau active totale de 8,75 miliarde de lei pentru peste 1,15 milioane de participanți.

Creșterea anuală de 30% reflectă evoluția activelor totale ale sistemului, fără să însemne că economiile individuale ale fiecărui participant au înregistrat același procent de majorare.