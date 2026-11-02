Rezervele valutare ale României au scăzut cu peste 1,5 miliarde de euro în octombrie. Anunțul BNR privind banii țării

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au scăzut în luna octombrie 2026 cu peste 1,5 miliarde de euro, ajungând la 58,55 miliarde de euro, față de 60,06 miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie. Potrivit datelor publicate luni, 2 noiembrie, de banca centrală, și rezervele internaționale totale ale României, care includ valuta și aurul, au înregistrat o reducere. În noiembrie, România are de efectuat plăți de aproximativ 1,48 miliarde de euro în contul datoriei publice denominate în valută.

La 31 octombrie 2026, rezervele valutare administrate de Banca Națională a României se situau la 58.553 milioane de euro, comparativ cu 60.060 milioane de euro la 30 septembrie 2026.

Astfel, într-o singură lună, rezervele valutare s-au redus cu 1.507 milioane de euro, echivalentul unei scăderi de aproximativ 2,5%.

Potrivit BNR, în cursul lunii octombrie au fost înregistrate intrări de 4.385 milioane de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la banca centrală, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alte operațiuni.

În aceeași perioadă, ieșirile au totalizat 5.892 milioane de euro. Acestea au inclus modificarea rezervelor minime în valută ale instituțiilor de credit, plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice denominate în valută, plăți din contul Comisiei Europene și alte operațiuni.

Pe lângă rezervele valutare, Banca Națională a României administrează și rezerva de aur.

Potrivit comunicatului oficial, cantitatea de aur deținută de BNR s-a menținut la 103,6 tone la sfârșitul lunii octombrie.

În condițiile evoluției prețurilor internaționale, valoarea rezervei de aur a fost evaluată la 11.823 milioane de euro.

Astfel, rezervele internaționale totale ale României, formate din valută și aur, au ajuns la 70.376 milioane de euro la 31 octombrie 2026.

La sfârșitul lunii precedente, acestea se situau la 72.340 milioane de euro, ceea ce înseamnă o reducere de 1.964 milioane de euro, respectiv aproximativ 2,7%.

Banca Națională a României a prezentat și valoarea obligațiilor de plată care ajung la scadență în luna noiembrie 2026.

Potrivit datelor oficiale, plățile aferente datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 1.482 milioane de euro.

Aceste obligații reprezintă sumele scadente în luna noiembrie în contul datoriei publice exprimate în valută.

BNR a precizat că următorul comunicat privind evoluția rezervelor internaționale ale României va fi publicat pe 2 decembrie 2026, când vor fi prezentate datele aferente lunii noiembrie.