Victor Ponta pregătește lansarea unui nou partid politic: Cu siguranță voi face o platformă. Partidele vechi au dezamăgit

Fostul prim-ministru Victor Ponta a anunțat că lucrează la construirea unei noi platforme politice, alături de persoane din mediul de afaceri și din zona universitară. Acesta consideră că partidele tradiționale și-au pierdut credibilitatea în fața alegătorilor și că România are nevoie de o alternativă politică. Următoarele 3-4 luni vor fi importante pentru a vedea dacă nemulțumirea populației se va concretiza într-un sprijin pentru un nou proiect politic.

Victor Ponta a explicat că poartă discuții cu numeroase persoane interesate de implicarea într-o asemenea inițiativă. Printre acestea se numără reprezentanți ai mediului de afaceri și universitar, care așteaptă să vadă dacă există perspective pentru o schimbare politică în România sau dacă este necesară apariția unor forțe noi.

În opinia fostului premier, situația din România reflectă o tendință întâlnită și în alte state europene, unde partidele consacrate au dezamăgit o parte importantă a electoratului. Din acest motiv, el consideră că este nevoie de o nouă platformă politică, capabilă să răspundă nemulțumirilor alegătorilor.

„Cu siguranță voi face o platformă politică, discut cu foarte mulți oameni, unii dintre ei care vin din mediul de afaceri, universitar, și care așteaptă cumva să spună: hai să vedem, se întâmplă ceva bine și în România sau e nevoie de ceva nou? Uitați-vă la ce se întâmplă în toată Europa, partidele vechi au dezamăgit foarte tare, e nevoie de forțe noi”, a spus fostul premier la România TV.

Fostul șef al Executivului a vorbit și despre creșterea votului de protest și despre motivele pentru care o parte dintre români se orientează către partide alternative.

În analiza sa, AUR beneficiază atât de susținerea unor alegători care consideră că formațiunea are oameni de calitate, cât și de un vot negativ îndreptat împotriva partidelor tradiționale. Victor Ponta a arătat că mulți dintre cei care declară în sondaje că ar vota AUR sunt susținători ai lui George Simion. Alții își justifică opțiunea prin pierderea încrederii în PNL, PSD, USR și UDMR și prin dorința de a încerca o altă formațiune politică.

Potrivit fostului premier, următoarele 3-4 luni vor fi decisive pentru a observa dacă valul de nemulțumire va primi un răspuns prin apariția unei noi alternative politice sau dacă alegătorii vor continua să caute alte soluții.

„AUR are oameni de calitate, dar și vot negativ, mulți dintre cei care spun că vor vota AUR în sondaje, mulți dintre ei sunt susținători ai lui GEorge Simion, alții spun că nu mai putem avea încredere în PNL, PSD, USR, UDMR, vrem să încercăm alt partid. Aceste 3-4 luni vor fi importante să vedem dacă valul de nemulțumire primește un răspuns sau dacă oamenii doresc altceva”, a mai spus Ponta.

Anunțul privind construirea unei noi platforme politice vine într-un context în care Victor Ponta reclamă deteriorarea situației economice și dificultățile cu care se confruntă mediul de afaceri.

Fostul premier susține că numeroși antreprenori și-au închis afacerile și nu mai reușesc să își achite ratele la bănci. În același timp, acesta atrage atenția asupra creșterii numărului de insolvențe în rândul firmelor românești, dar și asupra dificultăților financiare întâmpinate de persoanele fizice care nu își mai pot plăti taxele.

Victor Ponta a indicat în mod special sectorul HoReCa și microîntreprinderile, despre care afirmă că au fost afectate atât de măsurile fiscale, cât și de controalele realizate de Diana Buzoianu și reprezentanți ai USR.

În acest context, fostul prim-ministru consideră că autoritățile ar trebui să transmită un mesaj concret mediului de afaceri începând cu 1 ianuarie 2027. El propune reducerea unei taxe sau acordarea unui sprijin pentru firme, astfel încât acestea să poată continua să funcționeze și să facă față dificultăților economice.

„Foarte mulți și-au închis afacerile, nu mai pot plăti ratele la bancă, a crescut și numărul insolvențelor firmelor românești, și persoanelor fizice care nu mai pot să-și plătească taxele. Aș spune foarte clar de la 1 ianuarie 2027, aș da un mesaj pentru zona de HoReCa, microîntreprinderi, care a fost masacrată și de partea fiscală și de controalele doamnei Buzoianu și ale USR-iștilor”, susține fostul premier.

Fostul șef al Guvernului a atras atenția și asupra riscurilor generate de instabilitatea politică și de absența unor măsuri economice urgente. În opinia sa, fără rezultate concrete, România ar putea ajunge din nou într-o perioadă prelungită de instabilitate guvernamentală, marcată de schimbări de guverne și conflicte politice.

Victor Ponta consideră că anul 2027 va fi deosebit de important, inclusiv pentru că în acel an va începe pregătirea politică pentru 2028. El a atras atenția asupra posibilității ca România să se confrunte cu două forțe de opoziție puternice, aflate în tabere diferite, în timp ce la guvernare s-ar afla un Guvern minoritar.

Într-un asemenea context, lipsa unor succese și a unor măsuri concrete ar putea face dificilă menținerea actualei formule guvernamentale. Fostul premier avertizează că România ar putea ajunge din nou la schimbări succesive de guverne și la noi scandaluri politice, o evoluție pe care o consideră nefavorabilă în actualele condiții.