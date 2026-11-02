Prețul petrolului scade cu peste 3%, pe fondul negocierilor pentru încheierea războiului din Iran

Prețurile petrolului au scăzut luni, 2 noiembrie, cu peste 3%, după ce oficialii iranieni și qatarezi au continuat, pentru a treia zi consecutiv, negocierile privind un posibil acord pentru încheierea războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Piețele energetice rămân însă prudente, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, transmite Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut luni dimineață cu 3,68 dolari, respectiv 3,2%, ajungând la 109,75 dolari pe baril, la ora 04:07 GMT.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a ieftinit cu 3,43 dolari, echivalentul unei scăderi de 3,3%, până la 100,69 dolari pe baril.

La sfârșitul lunii octombrie, Brent atinsese cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni, pe fondul temerilor că tensiunile dintre Statele Unite și Iran s-ar putea intensifica din nou după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pentru marți.

Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade, a explicat că scăderea de luni reprezintă o corecție tehnică după creșterile puternice înregistrate săptămâna trecută.

Potrivit acestuia, speranțele privind un eventual progres diplomatic, împreună cu absența unei escaladări militare semnificative în weekend, au redus temporar presiunile asupra prețurilor.

Analistul a avertizat însă că intensificarea declarațiilor ostile privind Iranul ar putea împinge din nou petrolul Brent spre 120 de dolari pe baril după alegerile din Statele Unite.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat duminică faptul că discuțiile aflate în desfășurare și care înregistrează progrese au drept scop continuarea consultărilor cu mediatorii qatarezi.

Oficialul a subliniat că Teheranul este pregătit atât pentru apărare, cât și pentru diplomație.

Negocierile au loc într-un context tensionat, marcat de atacuri asupra petrolierelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Aceste incidente determină creșterea costurilor energetice și de transport maritim la nivel mondial.

În luna octombrie, Arabia Saudită și-a majorat exporturile de țiței față de septembrie, în pofida atacurilor lansate de rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, asupra infrastructurii sale energetice. Informația a fost confirmată de două dintre cele trei companii specializate în monitorizarea transportului maritim.

Analiștii ING consideră că evoluția prețurilor petrolului din ultimele săptămâni reflectă faptul că piața se pregătește pentru posibilitatea unor noi confruntări între Statele Unite și Iran.

Potrivit acestora, dacă alegerile americane vor trece fără noi atacuri militare și fără încheierea unui acord diplomatic, principala întrebare va fi dacă piața va continua să includă în prețuri o primă de risc geopolitic semnificativă sau dacă aceasta se va diminua treptat.

Pe fondul acestor evoluții, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, inclusiv Rusia, reuniți în cadrul OPEC+, au decis duminică să mențină neschimbate țintele de producție pentru luna decembrie.

Decizia confirmă așteptările potrivit cărora noi ajustări ale politicii de producție nu vor avea loc înainte de anul viitor.

Grupul continuă să se confrunte cu perturbări ale exporturilor provocate de războiul din Iran, într-un moment în care incertitudinile geopolitice influențează puternic piața internațională a petrolului.