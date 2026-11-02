Banca folosită de mii de ruși își pierde licența în Serbia. Autoritățile au invocat suspiciuni de spălare de bani și probleme financiare

Banca Națională a Serbiei a decis să retragă licența de funcționare a Alta Bank, una dintre puținele instituții financiare din țară care ofereau servicii atât cetățenilor ruși, cât și companiilor din Rusia.

Decizia a fost anunțată sâmbătă și are la bază suspiciuni de spălare de bani, dar și probleme financiare care ar putea afecta lichiditățile băncii. Măsura vine la câteva zile după înfrângerea electorală a partidului fostului președinte Aleksandar Vucic, iar instituția financiară avea legături cu cercurile de putere apropiate acestuia, scrie Financial Times.

Potrivit informațiilor publicate de FT, retragerea licenței a provocat panică în rândul clienților. La scurt timp după anunțul autorităților, unii dintre aceștia au reclamat că nu au mai putut retrage bani din conturi, începând de sâmbătă după-amiază.

Banca Națională a Serbiei a justificat măsura și prin situația financiară a instituției, avertizând că problemele existente s-ar putea agrava, inclusiv în ceea ce privește disponibilitatea lichidităților.

În paralel cu decizia Băncii Naționale a Serbiei, procurorii au început să investigheze activitatea Alta Bank și posibile transferuri de capital în afara țării.

Tot sâmbătă, Parchetul pentru Crimă Organizată a solicitat autorităților sârbe să verifice operațiunile comerciale ale companiei Alta, precum și activitatea funcționarilor responsabili din cadrul Băncii Naționale a Serbiei. Investigația vizează posibile ieșiri de fonduri din conturile Alta și transferuri de bani în străinătate.

Cazul a atras atenția și prin legăturile instituției financiare cu cercurile de putere asociate fostului președinte Aleksandar Vucic. Retragerea licenței a avut loc la câteva zile după ce partidul acestuia a suferit o înfrângere electorală.

Milos Damnjanovic, analist al firmei de consultanță BIRN din Belgrad, consideră că situația Alta Bank reprezintă un posibil indicator al schimbării de regim. În analiza sa, retragerea licenței sugerează că sistemul clientelist asociat lui Vucic se destramă mai repede decât se anticipa și că există persoane din interiorul acestuia dispuse să participe la desființarea sa.

Instituția financiară a avut un rol important în transferurile de bani realizate de persoane fizice și companii rusești către și dinspre Serbia, după invazia Rusiei în Ucraina.

Informațiile privind activitatea băncii provin și de la surse familiarizate cu operațiunile acesteia, citate de Financial Times.

Alta Bank s-a aflat anterior și în atenția Băncii Centrale Europene, în urma unor suspiciuni de spălare de bani. O investigație desfășurată de BCE a ridicat semne de întrebare cu privire la operațiunile grupului sârb și la capacitatea instituției de a verifica dacă depozitele primite proveneau din surse legale.

Prin urmare, suspiciunile privind activitatea financiară a băncii nu sunt recente, instituția fiind analizată anterior și de autoritățile europene.

Retragerea licenței Alta Bank îi afectează în special pe cetățenii ruși stabiliți în Serbia. Mai mulți ruși care locuiesc în Belgrad au declarat pentru Financial Times că au fost afectați de decizia autorităților sârbe.

Impactul este important deoarece Alta Bank era una dintre puținele instituții financiare din Serbia care ofereau servicii bancare atât cetățenilor ruși, cât și companiilor din Rusia.