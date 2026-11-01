Iliana Iotova ar fi câștigat alegerile prezidențiale din Bulgaria. Exit-poll-urile o creditează cu procente între 50,7% și 52,5%

Iliana Iotova este creditată cu peste 50% din voturi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Bulgaria, potrivit exit-poll-urilor publicate de mai multe institute sociologice. Contracandidatul său, Andrei Ghiurov, a obținut între 43,4% și 44,7%, în funcție de sondaj. Campania electorală a fost marcată de dezbateri privind relațiile cu Rusia și orientarea pro-occidentală a țării.

Potrivit sondajului la ieșirea de la urne realizat de Alpha Research, Iliana Iotova a obținut 52,5% din totalul voturilor, în timp ce Andrei Ghiurov a fost creditat cu 43,4%. Rezultatele au fost publicate pe măsură ce votarea din Bulgaria se apropia de final, la ora 20:00, relatează The Sofia Globe.

Alte două institute sociologice au prezentat estimări care indică aceeași ordine a candidaților.

Potrivit datelor Trend, Iliana Iotova și partenerul său de campanie pentru funcția de vicepreședinte, Kiril Valchev, au obținut 51,4% din voturi. Perechea formată din Andrei Ghiurov și Georgi Kandev a fost creditată cu 43,6%.

În primul tur al alegerilor prezidențiale, cele două perechi de candidați obținuseră 36,4%, respectiv 32,1%, conform datelor prezentate de Trend la încheierea zilei electorale.

Același sondaj arată că 5% dintre alegători au selectat opțiunea „Nu susțin pe nimeni”, comparativ cu 3,8% în primul tur. Prezența la vot a fost estimată la 27,5%, față de 22,2% la sfârșitul zilei electorale din 25 octombrie.

La rândul său, institutul Myara a estimat că Iliana Iotova și Kiril Valchev au obținut 51% din voturi, în timp ce Andrei Ghiurov și Georgi Kandev au fost creditați cu 44,7%.

În primul tur, cele două echipe obținuseră 35,6%, respectiv 32,5%, potrivit rezultatelor prezentate de institutul sociologic la încheierea zilei electorale.

Sondajul comandat și finanțat de NOVA indică și o diferență în privința opțiunii „Nu susțin pe nimeni”, selectată de 4,3% dintre alegători, comparativ cu 4,7% după primul tur.

Myara a estimat prezența la vot la 26,8%, în creștere față de nivelul de 22,2% înregistrat duminica precedentă.

Anterior, agenția Market Links anunțase un scor de 50,7% pentru Iliana Iotova și de 44% pentru Andrei Ghiurov.

Iliana Iotova a devenit președintele interimar al Bulgariei în ianuarie 2026, după ce Rumen Radev a demisionat din funcția de șef al statului pentru a intra în politica parlamentară. Ulterior, Radev a obținut o victorie decisivă la alegerile parlamentare anticipate din aprilie.

Iotova, care l-a avut drept partener de campanie pe Kiril Valchev, a fost desemnată de un comitet de inițiativă. Candidatura sa a beneficiat de sprijinul declarat al partidului „Bulgaria Progresistă”, condus de premierul Radev, precum și al mai multor formațiuni de stânga.

De cealaltă parte, Andrei Ghiurov, al cărui partener de campanie a fost Georgi Kandev, fost secretar-șef interimar al Ministerului de Interne, a fost nominalizat tot de un comitet de inițiativă.

Acesta a beneficiat de sprijinul grupurilor parlamentare reformiste și pro-occidentale „Bulgaria Democratică” și „Continuăm Schimbarea”, precum și al unor formațiuni politice extraparlamentare.

Una dintre principalele teme ale campaniei prezidențiale a fost relația Bulgariei cu Rusia și poziționarea țării în contextul războiului din Ucraina.

Iliana Iotova a susținut dialogul cu Rusia, țara condusă de Vladimir Putin, și s-a opus acordării de ajutor Ucrainei. În schimb, aceasta a vorbit despre necesitatea formării unei „coaliții pentru pace”.

Andrei Ghiurov a adoptat o platformă ferm pro-occidentală, pro-UE și pro-NATO. Acesta a criticat guvernul condus de Radev atât pentru politica externă, cât și pentru modul în care a gestionat problemele economice interne, inclusiv menținerea sub control a prețurilor ridicate.

Reprezentanții taberei lui Ghiurov au avertizat, de asemenea, asupra posibilității ca gruparea politică asociată lui Radev să controleze simultan Președinția, Guvernul și majoritatea parlamentară.

Dacă rezultatele preliminare vor fi confirmate de numărătoarea oficială a voturilor, Iliana Iotova va deveni președinta aleasă a Bulgariei, urmând să înceapă noul mandat în ianuarie 2027.

Constituția Bulgariei prevede că un președinte poate exercita funcția pentru cel mult două mandate, fiecare cu o durată de cinci ani.

În cazul Ilianei Iotova, perioada în care ocupă funcția în 2026 reprezintă continuarea mandatului pentru care fusese ales Rumen Radev. Prin urmare, aceste luni nu sunt luate în calcul la stabilirea limitei constituționale privind numărul mandatelor prezidențiale.