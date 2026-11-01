Alexandru Rogobete anunță schimbări în plata gărzilor medicilor și a rezidenților. Apare și un program pentru reducerea infecțiilor nosocomiale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea ca gărzile medicilor să fie plătite la nivelul salariilor aflate în plată și ca medicii rezidenți să fie incluși în liniile de gardă remunerate. Măsurile ar urma să fie aplicate până la sfârșitul anului, iar impactul bugetar estimat este de aproximativ 500 de milioane de lei anual. Ministrul pregătește și un program pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și anunță și o nouă extindere a listei de medicamente compensate.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că principala urgență în ceea ce privește resursa umană din sistemul sanitar este actualizarea plății gărzilor. El își propune ca măsura să fie rezolvată până la finalul anului, astfel încât tarifele să fie calculate în funcție de salariile aflate în plată, nu de cele din 2018.

„Dacă discutăm despre resursa umană din sănătate, din punctul meu de vedere, cea mai mare urgenţă astăzi, şi lucrăm deja pentru a reuşi să o rezolvăm până la finalul 1 decembrie acestui an, este plata gărzilor la valoarea salariului aflat în plată”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat la Antena 3 că actualul mod de calcul al tarifelor generează inechități pentru medicii care efectuează gărzi în spitale. El consideră că actualizarea sumelor și introducerea unui mecanism de plată progresivă ar putea reduce tensiunile și problemele legate de acoperirea liniilor de gardă.

„Aici este o mare inechitate pentru cei care efectuează gardă în spital şi aici apare tensiunea şi problemele pe care le cunoaştem cu toţi, linii de gardă neacoperite. (…) Eu cred că odată cu această actualizare şi indexare a tarifelor la valoare anului 2026, aşa cum este normal până la urmă, tensiunea din gardă o să scadă, plus că pe lângă această actualizare a tarifelor, îmi doresc să adăugăm şi un mecanism de plată progresiv”, a mai anunţat ministrul.

Alexandru Rogobete își dorește ca plata gărzilor să crească progresiv în funcție de numărul acestora. Astfel, medicii care efectuează o gardă pe lună ar urma să primească tariful actualizat pentru 2026, iar cei care fac mai multe gărzi ar putea beneficia de bonusuri suplimentare.

Ministrul a explicat că mecanismul ar trebui să țină cont de nivelul de epuizare al medicilor care lucrează frecvent în afara programului obișnuit, în special în spitalele mari de urgență.

„De la a doua, a treia, a patra gardă în plus pe lună, îmi doresc să adăugăm un bonus, tariful de gardă să crească progresiv, pentru că gradul de epuizare al unui medic care face 5, 6, 7 gărzi pe lună este unul foarte mare comparativ cu cel care face doar o garda. Ori eu consider că este etic, că este echitabil să recompensăm dacă doriţi această muncă suplimentară, care nu este deloc uşoară în gardă şi mai ales în spitalele mari de urgenţă”, a subliniat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a anunțat că va începe săptămâna viitoare întâlnirile oficiale cu reprezentanții sindicatelor. El a discutat deja cu reprezentanții Colegiului Medicilor din România, cărora le-a prezentat propunerile privind plata gărzilor, și susține că există o bază comună pentru continuarea discuțiilor.

Ministrul a precizat că urmează să fie analizate eventuale ajustări și optimizări administrative, însă obiectivul său este ca problema plății gărzilor să fie rezolvată până la sfârșitul anului.

„Mă voi întâlni pe rând cu reprezentanţii lor şi am avut deja o întâlnire cu Colegiul Medicilor din România, cu doamna profesor Poiană, i-am expus gândirea pentru gardă. Pare că suntem toţi alineaţi pe această discuţie. Sigur, ne întâlnim pentru cosmetizări, adaptări, optimizări administrative, dar îmi doresc ca până la finalul acestui an să rezolvăm gărzile odată, pentru că este nedrept, de atât de mulţi ani, medicii din ţara asta să facă gărzi voluntar”, a menţionat ministrul Sănătăţii.

Ministrul Sănătății a afirmat că includerea medicilor rezidenți în sistemul de plată a gărzilor reprezintă un alt obiectiv important al mandatului său. Potrivit acestuia, rezidenții din anii I, II și III nu sunt plătiți în prezent pentru gărzile efectuate, deși pot ajunge să lucreze cel puțin cinci gărzi lunar.

Rogobete vrea ca plata gărzilor pentru rezidenți să fie introdusă simultan cu actualizarea tarifelor pentru celelalte categorii profesionale din sistemul sanitar.

„Astăzi, în România, rezidenţii de anul 1, 2 şi 3 nu sunt plătiţi pentru gardă şi nu fac o garda, fac de la 5 gărzi în sus şi în programul de guvernare, dar şi în obiectivele mele, ca ministru al Sănătăţii, sunt incluse inclusiv plata gărzilor pentru medicii rezidenţi, indiferent de anul de studiu. Şi îmi doresc să se aplice deodată cu creşterea tarifelor pentru toate categoriile profesionale”, a completat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a declarat că a discutat informal cu ministrul Finanțelor despre costurile măsurilor propuse. Estimarea prezentată de ministru indică un impact bugetar de aproximativ jumătate de miliard de lei anual.

El a comparat această sumă cu bugetul total al sistemului de sănătate, pe care l-a estimat la 130 de miliarde de lei pe an.

„Impactul bugetar este aproximativ la jumătate de miliard de lei, pe an. Nu este o sumă atât de mare, ţinând cont că bugetul sistemului de sănătate este de 130 de miliarde pe an”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Ministrul a reiterat că intenționează să facă demersurile necesare pentru ca medicii să fie remunerați corespunzător pentru gărzile efectuate și pentru ca rezidenții să fie incluși în sistemul de plată.

„Voi face tot ce ţine de mine, ca până la finalul anului gărzile să fie plătite corespunzător şi rezidenţii să fie incluşi în liniile de gardă plătite”, a subliniat ministrul.

Pe lângă modificările privind plata gărzilor, Alexandru Rogobete a anunțat că vrea să lanseze, în următoarele două-trei săptămâni, un program de acțiuni prioritare dedicat reducerii infecțiilor asociate asistenței medicale, cunoscute drept infecții nosocomiale.

Ministrul a explicat că programul ar urma să ofere finanțare directă unităților sanitare pentru achiziția de dezinfectanți, echipamente de sterilizare și echipamente de protecție destinate personalului medical, dar și aparținătorilor care intră în spitale.

Inițiativa ar urma să funcționeze după un model similar programelor de finanțare dedicate secțiilor de terapie intensivă, traumatologie și accident vascular cerebral.

„Am tot avut discuţii constructive cu societăţi profesionale, cu colegi de-ai mei din alte ţări care profesează, am preluat de acolo modele şi îmi doresc ca în curând, şi estimez 2-3 săptămâni din acest moment, să lansăm în transparenţă decizională un nou program de acţiuni prioritare dedicat infecţiilor asociate a activităţii medicale. Aşa cum avem finanţare dedicată pentru secţiile de ATI, pentru secţiile de traumă, de AVC, şi lista poate continua, cred că este oportun să avem un program dedicat reducerii infecţiilor asociate activităţii medicale, aşa cunoscutele infecţii nosocomiale”, a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, finanțarea ar trebui să permită spitalelor să achiziționeze direct materialele și echipamentele necesare prevenirii și controlului infecțiilor, cu scopul de a reduce numărul acestora și de a îmbunătăți capacitatea unităților sanitare de a le controla.

Ministrul a prezentat și câteva dintre măsurile adoptate pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, după incidentul de anul trecut de la Spitalul Floreasca. El a amintit că Centrul de arși a fost închis și se află în reabilitare, exprimându-și speranța că lucrările vor fi finalizate în primăvara următoare, când centrul ar putea fi redeschis.

De asemenea, Rogobete a menționat introducerea obligativității ca personalul medical să participe, o dată la doi ani, la un curs privind noutățile în combaterea și controlul infecțiilor nosocomiale. Ministrul a precizat că proiectul-pilot al Registrului Național al Infecțiilor Nosocomiale, desfășurat la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, a fost finalizat și că își dorește extinderea acestuia.

„După incidentul de anul trecut de la Floreasca, unde eu am închis Centrul de arşi, care acum se află în reabilitare şi sper că în primăvară să fie finalizat şi să-l dăm în folosinţă, am făcut multe modificări legislative. De exemplu, am introdus obligativitatea ca tot personalul medical, o dată la 2 ani, să parcurgă un curs deloc scurt despre noutăţi în combaterea şi controlul infecţiilor nosocomiale. Registrul Naţional al Infecţiilor Nosocomiale a fost un proiect pilot la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, s-a finalizat. Îmi doresc să-l extindem. Şi sigur, multe alte modificări în modul de funcţionare şi gestionare a secţiilor de arşi”, a menţionat Rogobete.

Lista medicamentelor compensate și gratuite urmează să fie din nou actualizată, cu aproximativ 36 de medicamente noi și 4 extinderi de indicații pentru tratamente deja existente, a mai precizat Alexandru Rogobete la Antena 3.

Anul 2026 ar urma să se încheie cu 92 de medicamente și indicații noi introduse pe listă, după ce o actualizare similară, programată pentru luna septembrie, nu a mai avut loc la termen.

„Acum avem pregătită o nouă actualizare. În septembrie trebuia făcută o altă actualizare, dar nu s-a făcut. Datele preliminare arată că avem în jur de 36 de medicamente noi, cu 4 extinderi de indicații, adică 40 în total”, afirmă ministrul.

Ministrul a explicat că, potrivit legii, lista medicamentelor compensate trebuie actualizată de două ori pe an, iar în ultimele luni au fost introduse numeroase tratamente noi, multe dintre ele inovative, mai ales pentru pacienții cu cancer.

„Ministerul Sănătății are obligația ca de două ori pe an să extindă lista de medicamente compensate, și nu o face în fiecare an. Anul trecut, în 2025, am reușit să o extindem și am introdus 41 de medicamente noi – dintre care multe inovative, în special pentru oncologie – și 10 extinderi de indicații pentru cele existente, adică în total 51 de modificări. În februarie am mai reușit o modificare, cu alte 33 de medicamente introduse plus 19 extinderi de indicații, ajungând la un total de 103 includeri și extinderi de indicații în doar 10 luni de mandat”, a spus ministrul.

Extinderea indicațiilor înseamnă că un medicament aflat deja pe listă poate fi decontat și pentru alte boli sau alte categorii de pacienți decât până acum, ceea ce le permite mai multor bolnavi să primească tratamentul compensat.