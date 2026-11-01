Șeful Karcher avertizează că Europa se confruntă cu o „furtună perfectă” și cere reforme economice urgente: Reglementările UE și cele naționale sufocă

Europa și Germania riscă dezindustrializarea, avertizează Hartmut Jenner, directorul general al producătorului german de echipamente de curățare Karcher. Acesta cere reducerea masivă a birocrației, stimulente pentru munca suplimentară și o politică comercială fermă a Uniunii Europene față de China și Statele Unite.

Hartmut Jenner consideră că Germania și Europa se confruntă cu o „furtună perfectă” în ceea ce privește situația economică a continentului.

„Crizele geopolitice aruncă o umbră asupra economiei europene. Politica comercială imprevizibilă a SUA continuă să amenințe cu majorarea tarifelor vamale și instituirea unor bariere comerciale fără niciun avertisment – un scenariu toxic pentru comerțul global liber și pentru companiile orientate spre export”, a scris acesta într-un articol de opinie publicat de Euronews.com.

Pe lângă politica comercială a Statelor Unite, directorul general al Karcher a atras atenția și asupra amenințării reprezentate de dezvoltarea tehnologică a Chinei.

„China nu mai este doar un producător cu costuri reduse, ci a devenit un concurent tehnologic extrem de agresiv, care, prin viteza sa extraordinară, amenință să depășească industrii europene esențiale în domenii orientate spre viitor”, a scris Jenner.

Potrivit acestuia, succesul Chinei este rezultatul unei politici industriale de stat bine direcționate. Țara asiatică acordă subvenții masive în industriile strategice și aplică o „politică valutară orientată artificial spre competitivitate”.

Cele două mecanisme contribuie la „distorsiuni vizibile ale pieței și la supracapacitate”, a continuat directorul general.

Pentru companiile private precum Karcher, această situație creează un dezechilibru „care face concurența globală loială aproape imposibilă”.

Hartmut Jenner, în vârstă de 61 de ani, conduce Karcher din 2001. În această perioadă, compania și-a triplat atât numărul de angajați, cât și cifra de afaceri.

Acum, directorul general avertizează asupra declinului economiei germane.

„Pierderea a zeci de mii de locuri de muncă din industrie și scăderea volumului producției arată că dezindustrializarea nu este o amenințare abstractă – se întâmplă chiar acum”, spune Hartmut Jenner.

El a explicat că dificultățile sunt vizibile inclusiv în sectoarele industriale esențiale pentru Germania, unde sunt analizate închideri de fabrici și mutări ale producției în alte țări.

„Atunci când închiderea fabricilor și relocarea producției sunt negociate în industrii germane esențiale, precum sectorul auto și cel manufacturier, chiar și cel mai optimist observator trebuie să înțeleagă că ne aflăm într-un punct de cotitură critic”, a continuat Jenner.

Până în prezent, Karcher a reușit să traverseze aceste momente dificile, a precizat directorul general.

Compania investește masiv în cercetare și dezvoltare și stabilește standarde în domeniul roboților de curățare, al tehnologiilor pentru baterii și al digitalizării tuturor activităților sale.

Potrivit companiei, peste 1.000 de angajați din întreaga lume lucrează în departamentele de cercetare și dezvoltare.

Karcher a fost fondată în 1935, iar în 2025 a înregistrat o cifră de afaceri de aproape 3,5 miliarde de euro. Compania, care este în continuare deținută de familia fondatoare, a obținut 86% din venituri pe piețele externe.

Portofoliul său cuprinde peste 3.000 de produse pentru curățare și întreținere, iar aparatele de curățat cu presiune înaltă sunt printre cele mai cunoscute.

Sediul central al companiei se află în Winnenden, landul Baden-Württemberg. Karcher activează în 87 de țări și are 17.000 de angajați la nivel mondial.

Chiar și companiile pe care Jenner le descrie drept „lideri în materie de inovare” nu reușesc întotdeauna să facă față „condițiilor de operare din ce în ce mai dificile”.

În contextul creșterii accentuate a costurilor structurale și a celor cu forța de muncă, construirea unor noi unități de producție și crearea unor locuri de muncă suplimentare în Germania și Europa sunt cu greu viabile din punct de vedere economic, a declarat acesta.

În acest context, Jenner a criticat direcția politicilor economice ale guvernului german.

Prognozele care indică o creștere economică de 1,3% în Germania sunt „prudent optimiste”, însă directorul general a avertizat că aceste estimări nu ar trebui să inducă în eroare. În opinia sa, este vorba despre o „creștere împrumutată”, susținută artificial de datoria publică, comenzile din domeniul apărării și subvenții.

„Un impuls pe termen scurt, alimentat de datorii, nu poate înlocui o redresare reală, autosusținută, a investițiilor private”, a scris Jenner pentru Euronews.

El a susținut că principalele cauze ale slăbiciunii economice persistente se găsesc chiar în interiorul țării.

„Cauzele slăbiciunii persistente sunt în mare parte interne: o oboseală treptată în privința reformelor și o avalanșă de reglementări din partea instituțiilor guvernamentale, care împiedică investițiile în loc să le faciliteze”, a adăugat acesta.

Directorul general a criticat și efectele regulilor adoptate la nivel european și național asupra inițiativei antreprenoriale.

„În loc să încurajeze spiritul antreprenorial, reglementările de la Bruxelles până la Berlin sufocă dorința de a îmbrățișa schimbarea.”

Jenner a crescut ca mezin al familiei, la ferma părinților săi din Winnenden. A studiat administrarea afacerilor și inginerie și a continuat să lucreze la ferma familiei în paralel cu studiile, până când s-a angajat la Karcher, în 1991, pe un post de asistent.

Experiența de la fermă l-a învățat valoarea muncii susținute.

„Succesul nu cade pur și simplu din cer; pentru mine, el constă în 97% muncă asiduă și dedicare, 2% talent și 1% noroc”, spune Hartmut Jenner.

În concluzie, Jenner a susținut că prosperitatea economică și standardele sociale pot fi menținute numai dacă Europa acordă din nou prioritate creării de valoare.

„Dacă vrem să ne asigurăm prosperitatea și standardele sociale, trebuie să recunoaștem din nou că valoarea creată este o condiție prealabilă a prosperității – și nu invers. Cine stă pe loc ruginește – acest lucru este valabil atât pentru oameni, cât și pentru economii.”

Directorul general al Karcher solicită, în acest context, „un adevărat program de pregătire fizică pentru Germania”, referindu-se la măsurile necesare pentru consolidarea economiei.

În opinia sa, regulile rigide, birocrația excesivă, costurile ridicate ale energiei și creșterea constantă a costurilor indirecte cu forța de muncă afectează grav competitivitatea Germaniei ca destinație pentru investiții.

În loc să rezolve problemele de la rădăcină, autoritățile permit continuarea avalanșei de reglementări, care consumă timp de lucru valoros și generează costuri de milioane de euro pentru companii, a continuat Jenner.

„Banii și personalul de care este nevoie pentru activitățile de bază și inovare sunt irosiți doar pentru îndeplinirea cerințelor de documentare.”

Directorul general consideră că simplele corecturi de ordin administrativ nu sunt suficiente. El cere o schimbare de cultură în instituțiile publice, astfel încât autoritățile să acționeze ca furnizori de servicii pentru mediul de afaceri, într-un mod pragmatic, rapid și cu sprijinul inteligenței artificiale.

„Dacă alte țări se îndreaptă deja spre eliminarea generală a obligațiilor de raportare, acest lucru trebuie să transmită un semnal clar Germaniei și întregii Europe”, mai spune Hartmut Jenner.

Jenner a subliniat că societatea nu ar trebui să evite nici dezbaterile necesare privind piața muncii. În opinia sa, evoluțiile demografice impun creșterea volumului total de muncă din economie.

„Stimulentele pentru orele suplimentare, programul de lucru flexibil, reguli practice privind continuarea plății salariilor pe durata concediilor medicale și o reducere vizibilă a birocrației la angajarea lucrătorilor calificați sunt esențiale.”

De asemenea, Jenner cere Uniunii Europene să adopte o politică comercială fermă, care să asigure condiții echitabile pentru companii și să sancționeze încălcarea regulilor.

„O politică comercială hotărâtă la nivel european, care garantează concurența loială și îi sancționează consecvent pe cei care încalcă regulile – deoarece comerțul liber funcționează numai atunci când toată lumea respectă aceleași reguli.”

În concluzie, Jenner consideră că Germania și Europa își pot asigura competitivitatea viitoare numai dacă renunță la excesul de birocrație și revin la o „mentalitate orientată spre acțiune”.