Bolile de inimă apar tot mai devreme! Ce analize recomandă medicii începând cu vârsta de 30 de ani?

Bolile de inimă nu mai sunt o problemă care apare doar la vârste înaintate. Tot mai multe persoane sub 45 de ani ajung să fie diagnosticate cu afecțiuni cardiovasculare. Câteva analize simple pot indica riscuri înainte de apariția simptomelor.

Bolile cardiovasculare sunt diagnosticate tot mai frecvent la persoane sub 45 de ani, iar medicii recomandă controale preventive încă de la vârsta de 30 de ani. Dr. Claudia Teodorescu, medic primar cardiolog, atrage atenția asupra importanței electrocardiogramei și a unor analize de sânge care pot indica predispoziția pentru afecțiuni cardiace.

Potrivit dr. Claudia Teodorescu, medic primar cardiolog și Doctor în Științe Medicale la HONG LONG Clinic, bolile cardiovasculare tind să apară mai devreme decât în cazul generațiilor anterioare. Printre factorii care pot contribui la această evoluție se numără stresul și factorii de mediu, motiv pentru care investigațiile preventive ar trebui luate în considerare după vârsta de 30 de ani.

Medicul a explicat, în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, că depistarea timpurie poate începe cu investigații simple, inclusiv analize de sânge pentru identificarea unor markeri care pot indica o predispoziție către bolile cardiovasculare.

Printre investigațiile recomandate se numără electrocardiograma (EKG), chiar și în absența unor simptome, precum și testele de sânge care măsoară nivelul homocisteinei și al markerilor inflamatori. Proteina C reactivă poate oferi informații despre procesele inflamatorii din organism.

Dr. Claudia Teodorescu a precizat că valorile crescute ale acestor markeri pot indica o predispoziție către afecțiuni cardiovasculare. Realizarea investigațiilor preventive poate contribui la identificarea timpurie a unor factori de risc, înainte de apariția manifestărilor clinice.

Medicul recomandă, astfel, ca evaluarea sănătății cardiovasculare să nu fie amânată până la apariția simptomelor, iar primele investigații să fie luate în calcul în jurul vârstei de 30 de ani.