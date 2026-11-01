Bolile de inimă apar tot mai devreme. Ce analize recomandă medicii începând cu vârsta de 30 de ani
SURSA FOTO: Dreamstime - tânăr cu boli la inimă
Bolile de inimă nu mai sunt o problemă care apare doar la vârste înaintate. Tot mai multe persoane sub 45 de ani ajung să fie diagnosticate cu afecțiuni cardiovasculare. Câteva analize simple pot indica riscuri înainte de apariția simptomelor.
Bolile de inimă apar tot mai devreme! Ce analize recomandă medicii începând cu vârsta de 30 de ani?
Bolile cardiovasculare sunt diagnosticate tot mai frecvent la persoane sub 45 de ani, iar medicii recomandă controale preventive încă de la vârsta de 30 de ani. Dr. Claudia Teodorescu, medic primar cardiolog, atrage atenția asupra importanței electrocardiogramei și a unor analize de sânge care pot indica predispoziția pentru afecțiuni cardiace.
Potrivit dr. Claudia Teodorescu, medic primar cardiolog și Doctor în Științe Medicale la HONG LONG Clinic, bolile cardiovasculare tind să apară mai devreme decât în cazul generațiilor anterioare. Printre factorii care pot contribui la această evoluție se numără stresul și factorii de mediu, motiv pentru care investigațiile preventive ar trebui luate în considerare după vârsta de 30 de ani.
Medicul a explicat, în cadrul emisiunii „De vorbă cu medicul”, că depistarea timpurie poate începe cu investigații simple, inclusiv analize de sânge pentru identificarea unor markeri care pot indica o predispoziție către bolile cardiovasculare.
Printre investigațiile recomandate se numără electrocardiograma (EKG), chiar și în absența unor simptome, precum și testele de sânge care măsoară nivelul homocisteinei și al markerilor inflamatori. Proteina C reactivă poate oferi informații despre procesele inflamatorii din organism.
Dr. Teodorescu: La 30 de ani, chiar dacă nu ne supără nimic, este bine să facem un EKG. Al doilea lucru sunt markerii
Dr. Claudia Teodorescu a precizat că valorile crescute ale acestor markeri pot indica o predispoziție către afecțiuni cardiovasculare. Realizarea investigațiilor preventive poate contribui la identificarea timpurie a unor factori de risc, înainte de apariția manifestărilor clinice.
Medicul recomandă, astfel, ca evaluarea sănătății cardiovasculare să nu fie amânată până la apariția simptomelor, iar primele investigații să fie luate în calcul în jurul vârstei de 30 de ani.
„Din păcate, în ultimii ani, constatarea generală este că bolile de inimă se instalează mult mai devreme decât în cazul generațiilor anterioare. Din acest motiv, din cauza factorilor de stres și de mediu, undeva după 30 de ani sunt tot felul de investigații care ar trebui făcute de fiecare dintre noi. Vorbim inclusiv despre recoltarea unor analize, markeri ce, din fericire, pot arăta o predispoziție către bolile cardiovasculare.
La 30 de ani, chiar dacă nu ne supără nimic, este bine să facem un EKG. Nu este urgent, dar e bine să o facem. Al doilea lucru sunt markerii care pot să arate dacă suntem sau nu predispuși. Discutăm de homocisteină, markerii inflamatori, proteina C reactivă; indivizii care au valori mari pot avea predispoziție către aceste boli”, adaugă dr. Claudia Teodorescu.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.