Tratamentul bolilor valvulare depinde de valva care a fost afectată, de severitatea bolii și de starea generală de sănătate a pacientului. Astfel, în funcție de caz, medicul cardiolog poate recomanda monitorizare periodică, tratament medicamentos sau intervenție chirurgicală, la pacienții cu afectare severă a valvelor inimii și cu manifestări clinice semnificative.

Tratamentul chirurgical urmărește repararea sau înlocuirea valvei afectate. Intervențiile pot fi realizate, în prezent, modern, prin chirurgie cardiovasculară minim invazivă sau prin proceduri endovasculare, cu avantaje importante pentru pacienți.

În cazul pacienților cu stenoză mitrală, afecțiune caracterizată de îngustarea orificiului mitral, prin faptul că valva mitrală nu se mai deschide corect, medicul poate recomanda tratament prin înlocuirea sau repararea valvei mitrale, în funcție de caz. Repararea valvei este realizată în prezent și prin tehnici chirurgicale minim invazive, precum valvuloplastia cu balon. Procedura implică utilizarea unui cateter dotat cu un balon în vârf, pe care medicul îl introduce în interiorul valvei afectate. Aici, balonul este umflat cu scopul de a deschide valva și de a îmbunătăți fluxul de sânge. Atunci când valva nu poate fi reparată, soluția terapeutică este înlocuirea acesteia cu o proteză valvulară mecanică sau biologică.

Valvuloplastia percutanată cu balon poate fi utilizată și în caz de stenoză aortică. De asemenea, poate fi recomandată o procedură intervențională minim invazivă, care permite chirurgului să implanteze o proteză valvulară aortică. Implantarea percutană transcateter a valvei aortice sau, mai pe scurt, procedura TAVI, se realizează prin abord transcutanat transfemural și este indicată atât la pacienții cu stenoză aortică, cât și la cei cu insuficiență aortică.

Pacienții cu insuficiență mitrală pot avea, de asemenea, indicație pentru tratament prin metode minim invazive, atunci când riscurile pentru chirurgie clasică, pe cord deschis, sunt prea mari. În funcție de caz, medicul poate recomanda plastie de valvă mitrală sau înlocuirea valvei defecte.

