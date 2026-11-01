Cum pregătești corect pielea înainte de epilare? Ce trebuie să faci pentru a evita iritațiile și firele crescute sub piele?

Roșeața, usturimea și firele crescute sub piele pot apărea după epilare, indiferent de metoda folosită. Câteva măsuri simple, aplicate înainte de procedură, pot reduce riscul de iritații și disconfort. Când trebuie exfoliată și hidratată pielea, ce lungime trebuie să aibă firele și ce greșeli trebuie evitate?

Epilarea poate provoca roșeață, usturime sau apariția firelor crescute sub piele dacă pielea nu este pregătită corespunzător. O rutină simplă, începută cu una-două zile înainte de procedură, poate reduce riscul de iritații și poate contribui la obținerea unui rezultat uniform. Indiferent dacă este folosită ceara, lama, epilatorul sau crema depilatoare, pregătirea pielii este importantă pentru a limita reacțiile neplăcute.

Fiecare metodă de îndepărtare a părului acționează asupra firului de păr, iar unele pot afecta și foliculul pilos, structura din piele din care acesta crește. În timpul epilării pot apărea microtraumatisme, la care pielea reacționează prin inflamație ușoară, roșeață sau senzație de arsură.

Pielea uscată, acumularea celulelor moarte și iritațiile preexistente pot favoriza apariția foliculitei, o inflamație a foliculilor piloși care se manifestă prin mici pustule sau coșuri dureroase. Potrivit informațiilor prezentate de Mayo Clinic și Cleveland Clinic, îngrijirea corespunzătoare a pielii poate contribui la reducerea frecvenței acestor reacții.

Pregătirea pielii poate face epilarea mai eficientă. Ceara și epilatorul pot prinde mai bine firele de păr, reducând numărul de treceri pe aceeași zonă și, implicit, riscul de iritare.

Exfolierea îndepărtează celulele moarte de la suprafața pielii și poate contribui la prevenirea firelor crescute sub piele. Realizată cu una-două zile înainte de epilare, aceasta ajută la obținerea unei suprafețe mai uniforme.

Se poate opta pentru exfoliere mecanică, folosind produse cu particule fine sau o mănușă exfoliantă, ori pentru exfoliere chimică blândă, cu acizi AHA sau BHA în concentrații reduse. Persoanele cu piele sensibilă ar trebui să aleagă produse special formulate pentru acest tip de piele, cu textură fină și fără parfumuri intense.

Produsul se aplică pe pielea umedă și se masează ușor, prin mișcări circulare, fără presiune excesivă. După clătirea cu apă călduță, se poate aplica o cremă hidratantă lejeră. Exfolierea trebuie evitată în ziua epilării deoarece poate crește sensibilitatea pielii.

O piele bine hidratată poate tolera mai ușor epilarea. Atunci când bariera cutanată, stratul protector care ajută la menținerea apei în piele și la blocarea factorilor iritanți, este intactă, riscul de iritație și usturime poate fi mai mic.

Cu două-trei zile înainte de epilare, se recomandă aplicarea zilnică a unei creme sau loțiuni potrivite tipului de piele. Produsele care conțin glicerină, ceramide sau pantenol pot contribui la menținerea hidratării și la susținerea barierei cutanate.

În ziua epilării, trebuie evitate produsele grase sau uleioase pe zona care urmează să fie tratată. Acestea pot împiedica aderarea eficientă a cerii și pot îngreuna utilizarea epilatorului. Înainte de procedură, pielea trebuie spălată cu un produs delicat și uscată complet.

Pentru epilarea cu ceară, lungimea recomandată a firelor de păr este de aproximativ 4–6 milimetri. Dacă firele sunt prea scurte, ceara poate să nu le prindă eficient. În schimb, dacă sunt prea lungi, procedura poate deveni mai dureroasă, iar firele se pot rupe.

Dacă părul a crescut excesiv, acesta poate fi scurtat cu o foarfecă dezinfectată. Folosirea lamei cu câteva zile înainte de epilarea cu ceară nu este recomandată, deoarece poate influența modul în care cresc firele și poate favoriza apariția firelor încarnate.

În cazul epilării definitive cu laser sau cu lumină intens pulsată (IPL), pregătirea este diferită. De regulă, specialistul recomandă raderea firelor cu lama cu aproximativ 24 de ore înainte de ședință și evitarea metodelor care smulg părul din rădăcină în săptămânile anterioare. Instrucțiunile pot varia în funcție de aparat și de zona tratată.

Înainte de epilare, zona trebuie spălată cu un gel de duș delicat, fără alcool sau parfumuri intense. Pielea se clătește bine și se usucă prin tamponare cu un prosop curat, fără frecare energică. Pentru față, machiajul trebuie îndepărtat complet cu un produs de curățare blând.

În ziua epilării axilelor, este indicat să se evite deodorantele, iar pe picioare și în zona inghinală nu ar trebui aplicate loțiuni parfumate. Ingredientele parfumante pot irita pielea, mai ales atunci când aceasta este deja sensibilizată.

Persoanele care folosesc produse cu retinoizi sau acizi în concentrații mari, în special pentru tratarea acneei, trebuie să discute cu medicul dermatolog despre întreruperea temporară a acestora înainte de epilare. Unele substanțe pot crește sensibilitatea pielii și riscul de iritații sau leziuni, în special în cazul epilării cu ceară.

În cazul epilării cu ceară, temperatura produsului trebuie verificată pe o porțiune mică de piele înainte de aplicare, pentru a preveni arsurile superficiale. Pielea trebuie întinsă cu o mână, iar banda îndepărtată rapid, în sens opus direcției de creștere a firelor de păr. În ziua epilării, este recomandată purtarea hainelor lejere, în special în cazul zonei inghinale, deoarece materialele strâmte pot crește frecarea și riscul de iritație.

Epilarea cu epilatorul electric necesită, de asemenea, câteva măsuri de precauție. Dacă aparatul nu este conceput pentru utilizarea pe pielea umedă, acesta trebuie folosit pe pielea uscată. Pentru a facilita îndepărtarea firelor, pielea se întinde ușor, iar dispozitivul se menține la un unghi de aproximativ 90 de grade față de suprafața acesteia. Epilatorul trebuie deplasat lent, în sens opus creșterii firelor de păr. Persoanele cu sensibilitate crescută la durere pot aplica o compresă rece cu câteva minute înainte de procedură. Cremele grase trebuie evitate înainte de epilare.

În cazul cremelor depilatoare, este recomandat un test de toleranță cu 24 de ore înainte de utilizare. O cantitate mică de produs se aplică pe o zonă restrânsă, respectând timpul de așteptare indicat în instrucțiuni. Dacă apar usturime intensă sau erupții cutanate, produsul nu trebuie utilizat.

Timpul de acțiune indicat de producător trebuie respectat cu strictețe. Substanțele chimice din cremele depilatoare dizolvă firul de păr la suprafața pielii, însă menținerea produsului mai mult decât este recomandat poate provoca iritații.