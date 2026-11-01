Ilie Bolojan exclude să renunțe la șefia PNL: „Cei care nu sunt de acord, nu au decât să plece”. Liberalii vor taxa eventualele derapaje ale noului Guvern

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică seara, la Timișoara, că nu se pune problema înlocuirii sale de la conducerea partidului, în condițiile în care deciziile privind intrarea în opoziție și încetarea colaborării cu PSD au fost adoptate cu o majoritate consistentă. Liberalul a anunțat că partidul nu va mai colabora instituțional cu social-democrații și că va sancționa eventualele derapaje ale Guvernului Niculescu, în special în privința administrării țării și a respectării țintelor bugetare.

Ilie Bolojan a respins posibilitatea unei schimbări din funcția de președinte al PNL, argumentând că mandatul său se bazează atât pe rezultatele congresului partidului, cât și pe deciziile adoptate ulterior de conducerea formațiunii.

Liderul liberal a explicat că hotărârea de a intra în opoziție și de a întrerupe colaborarea cu PSD a fost susținută de o majoritate consistentă, fiind motivată atât de situația României, cât și de interesele politice ale PNL.

„Sunt preşedintele PNL ca efect al rezultatelor unui congres, al deciziilor care au fost luate de către conducerea PNL şi nu se pune problema despre o schimbare a mea, pentru că tot ce a decis partidul în această perioadă ţine de decizii care au fost luate cu o majoritate confortabilă. Decizia de a intra în opoziţie şi de a nu mai colabora cu PSD este o decizie care a fost luată de o majoritate consistentă de colegi, din două raţiuni: una care ţine de România şi una care ţine de viitorul acestui partid. Prin urmare, această direcţie este cea pe care o va urma partidul. Cei care sunt de acord cu aceasta vor activa în interiorul PNL, cei care nu sunt de acord şi doresc ca PNL să fie o clonă sau un breloc al PSD, nu au decât să plece pe drumul pe care şi-l doresc”, a declarat Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă.

Referitor la reprezentarea liberalilor în conducerea unor instituții și în administrațiile locale, Bolojan a explicat că actuala situație este rezultatul înțelegerilor politice încheiate cu PSD în 2024, în mai multe județe.

Președintele PNL a precizat că aceste poziții nu pot fi schimbate imediat și că partidul nu propune retragerea peste noapte a reprezentanților săi. Aceștia își vor continua activitatea în limitele mandatelor primite, însă nu va exista o colaborare instituțională între cele două formațiuni în perioada următoare.

„Această chestiune nu poate fi schimbată de pe o zi pe alta şi nu aceasta este propunerea pe care o facem. Vom clarifica şi din acest punct de vedere lucrurile, iar colegii care reprezintă partidul în conducerea unor instituţii, vor face şi în continuare ceea ce ţine de îndeplinirea mandatului, în reprezentarea electorilor noştri, în susţinerea administraţiilor noastre, dar este cât se poată de clar că nu va fi o colaborare între PNL şi PSD la un nivel instituţional în perioada următoare, a afirmat preşedintele PNL.

Ilie Bolojan a avertizat că PNL va urmări activitatea Guvernului Niculescu și va interveni din postura de partid de opoziție dacă Executivul nu respectă angajamentele asumate privind administrarea țării și țintele bugetare.

Fostul premier a explicat că votul acordat de liberali nu a reprezentat unul de încredere sau de susținere pentru actualul Guvern, ci o decizie determinată de necesitatea asigurării funcționării unor servicii publice de bază. În acest context, el a amintit că la rectificarea bugetară au fost alocate fonduri inclusiv pentru sistemul de sănătate.

„În condiţiile în care Guvernul va avea derapaje din punct de vedere al administrării ţării, al respectării ţintelor pe care şi le-a asumat, care ţin destabilizarea bugetară, în aşa fel încât să nu genereze o criză economică, dacă vom avea astfel de evenimente, PNL va face tot ceea ce ţine de el ca partid de opoziţie să taxeze aceste posibile derapaje. Votul pe care PNL l-a dat a fost un vot nu de încredere, nu de susţinere, ci un vot de necesitate, care a fost dat de situaţia în care ne regăseam şi anume riscul în care se aflau servicii de bază – şi s-a văzut că o alocare la rectificare a fost pe componenta de sănătate – să nu mai poată funcţiona în perioada următoare”, a mai declarat Bolojan.

Liderul PNL a comentat și o ordonanță publicată de actualul Guvern, despre care a spus că reprezintă o continuare a unor măsuri aplicate și de Cabinetul pe care l-a condus.

Potrivit fostului premier, în ultimele luni au fost limitate cheltuielile administrațiilor locale pentru a putea fi controlat deficitul bugetar. El a atras însă atenția că, spre deosebire de anul precedent, în 2026 măsurile de plafonare nu au vizat doar cheltuielile curente, ci și investițiile.

Bolojan a susținut că limitarea cheltuielilor este necesară pentru ca România să poată încheia anul cu un deficit predictibil și să respecte traiectoria bugetară asumată. Totodată, el a subliniat că fiecare Guvern își poate stabili propriile politici pentru atingerea acestor obiective, dar angajamentele trebuie respectate și în 2027.

„E foarte uşor să fugi de orice fel de responsabilitate atunci când nu ai tu această responsabilitate, când poţi da vina pe alţii şi este foarte greu astăzi să mai cauţi ţapi ispăşitori. Dar aceste măsuri de controlare a cheltuielilor sunt necesare, pentru că altfel nu poţi să ai un deficit predictibil la final de an şi aspectele legate de respectarea traiectoriei pe care România şi-a asumat-o sunt foarte importante. Dar, fiecare guvern are propriile politici prin care urmăreşte să respecte această traiectorie şi sper să se respecte şi pentru 2027 acest angajament pentru că ţine de sănătatea economiei noastre”, a explicat Ilie Bolojan.

În final, Ilie Bolojan a vorbit despre problemele structurale ale României, oferind ca exemplu supra-contractarea investițiilor.

Liderul liberal a susținut că această situație nu poate fi atribuită Guvernului pe care l-a condus. El a invocat bugetul alocat prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru componenta de transporturi, care s-a ridicat la 5,5 miliarde de lei, în timp ce contractele semnate au depășit 19 miliarde de lei.