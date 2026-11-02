Fondul de rulment, obligatoriu la bloc. Ce se întâmplă cu banii și când îi pot primi înapoi proprietarii

Fondul de rulment reprezintă una dintre sumele pe care proprietarii de apartamente le achită pentru funcționarea asociației și plata cheltuielilor curente. Problemele apar atunci când banii evidențiați în contabilitate nu se regăsesc integral în contul bancar, situație care poate ridica suspiciuni privind administrarea fondurilor. Avocatul Gelu Pușcaș explică faptul că o asemenea diferență nu demonstrează automat existența unui furt, fiind necesară verificarea restanțelor și a facturilor achitate în avans. Legea nr. 196/2018 stabilește reguli pentru constituirea, utilizarea și reîntregirea fondului de rulment.

Asociațiile de proprietari au obligația de a constitui un fond de rulment destinat asigurării sumelor necesare pentru efectuarea plăților curente.

Potrivit articolului 72 din Legea nr. 196/2018, fondul trebuie stabilit astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului pentru o lună calendaristică.

Cuantumul acestuia se determină prin raportare la cheltuielile lunare înregistrate în anul precedent, luându-se în calcul luna cu cele mai mari cheltuieli, cu actualizarea corespunzătoare ratei inflației.

Pentru asociațiile nou-înființate, valoarea fondului poate fi estimată prin comparație cu fondurile constituite de alte asociații cu dimensiuni similare.

Legea prevede că fondul de rulment se depune în contul curent al asociației de proprietari. Constituirea acestuia se realizează prin plata anticipată a cotei care revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale.

Ulterior, fondul trebuie reîntregit lunar, prin plata sumelor înscrise pe lista de întreținere.

O situație care poate genera nemulțumiri este aceea în care proprietarii constată că soldul bancar al asociației nu corespunde valorii fondului de rulment evidențiate în documentele contabile.

Avocatul Gelu Pușcaș atrage atenția, într-o postare publicată pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari, că înaintea formulării unor acuzații trebuie analizată întreaga situație financiară a asociației.

Acesta recomandă verificarea restanțelor proprietarilor și a facturilor achitate în avans, dar care nu au fost încă repartizate pe listele lunare de plată.

Restanțele pot influența sumele efectiv încasate de asociație, în timp ce plățile anticipate către furnizori pot reduce temporar disponibilul bancar.

Prin urmare, valoarea fondului evidențiat în contabilitate și suma disponibilă la un anumit moment în cont nu trebuie confundate.

Existența unei diferențe nu demonstrează, prin ea însăși, că banii au fost însușiți sau utilizați ilegal. Totuși, diferențele trebuie să poată fi explicate și justificate prin documentele asociației.

Proprietarii care au neclarități privind administrarea fondului de rulment pot cere informații și documente pentru verificarea operațiunilor financiare.

Articolul 28 din Legea nr. 196/2018 le recunoaște dreptul de a fi informați cu privire la activitatea asociației și de a solicita copii după documentele acesteia, suportând costurile de multiplicare.

În cazul fondului de rulment, verificarea poate viza evidența sumelor datorate și încasate, situația restanțelor, plățile către furnizori și documentele justificative aferente.

De asemenea, pot fi analizate listele lunare de plată și modul în care a fost realizată reîntregirea fondului.

Legea prevede și o regulă privind încasarea sumelor: pentru fondul de rulment, administratorul trebuie să elibereze chitanță nominală separată.

Evidența acestor operațiuni trebuie realizată potrivit normelor financiar-contabile aplicabile asociațiilor de proprietari.

În situațiile în care explicațiile primite nu clarifică diferențele observate, proprietarii pot apela la o verificare contabilă.

Articolul 81 din Legea nr. 196/2018 permite oricărui proprietar să contracteze, în nume și pe cheltuiala proprie, o expertiză contabilă a cheltuielilor asociației, prin intermediul unei persoane fizice sau juridice autorizate.

O asemenea expertiză poate analiza documentele financiar-contabile și poate ajuta la identificarea eventualelor neconcordanțe privind încasările, plățile și utilizarea fondurilor.

Avocatul Gelu Pușcaș recomandă proprietarilor să analizeze documentele înainte de a formula concluzii privind existența unor ilegalități.

Totodată, acesta încurajează participarea la adunările generale și implicarea proprietarilor în verificarea activității asociației.

Legea nr. 196/2018 reglementează și situația în care un proprietar își vinde apartamentul sau transmite dreptul de proprietate asupra locuinței.

Potrivit articolului 72 alineatul (5), fondul de rulment încasat se restituie la transmiterea dreptului de proprietate, dacă actele prin care se realizează transferul nu prevăd altfel.

Prin urmare, situația fondului de rulment trebuie clarificată și la încheierea tranzacțiilor imobiliare, pentru a se stabili dacă suma este restituită sau dacă părțile au convenit o altă modalitate de regularizare.

Fondul de rulment reprezintă astfel o componentă a administrării financiare a asociației, pentru care legislația stabilește reguli privind constituirea, evidența, reîntregirea și restituirea.

Proprietarii care constată diferențe între sumele evidențiate și banii disponibili pot solicita explicații și verificări, fără ca existența acestor diferențe să constituie automat dovada unei nereguli.