Concordia avertizează asupra programului de guvernare. De unde vor veni banii pentru pensii, salarii și apărare

Confederația Patronală Concordia atrage atenția că programul de guvernare pentru perioada 2026-2028, adoptat de Parlament și asumat de Executivul condus de Luca Niculescu, include numeroase măsuri solicitate de mediul de afaceri, însă nu clarifică modul în care vor fi finanțate toate angajamentele. Organizația apreciază că eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, predictibilitatea fiscală și investițiile în energie reprezintă direcții importante, dar avertizează că bugetul pentru 2027 va reprezenta primul test al capacității Guvernului de a pune în aplicare aceste promisiuni.

Confederația Patronală Concordia a analizat programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 și a identificat peste 20 de măsuri care se regăsesc printre propunerile formulate anterior de organizație.

Reprezentanții mediului de afaceri consideră că documentul cuprinde obiective importante pentru economie, de la modificarea politicilor fiscale și reducerea birocrației până la susținerea investițiilor și modernizarea infrastructurii energetice.

Principala problemă identificată de Concordia este însă lipsa unor explicații clare privind finanțarea angajamentelor asumate.

Programul propune reducerea deficitului bugetar, relansarea investițiilor și majorarea anumitor cheltuieli publice, fără să prezinte în toate cazurile sursele de finanțare și calendarul concret de implementare.

Paul Aparaschivei, directorul executiv al Concordia, a subliniat că obiectivele stabilite trebuie susținute prin resurse financiare și termene clare.

„Programul de guvernare include măsuri pe care mediul de afaceri le cere de mult timp: predictibilitate fiscală, eliminarea IMCA sau investițiile în rețelele de energie. Pentru prima oară, avem un ministru dedicat inteligenței artificiale. Este un semnal important că România începe să trateze această transformare ca pe o prioritate strategică. Ambiția programului trebuie însă susținută de resurse și un calendar clar de implementare. Bugetul pe 2027 și primele decizii ale Guvernului vor arăta dacă aceste angajamente se transformă în rezultate concrete pentru companii, angajați și servicii publice esențiale”, a declarat Paul Aparaschivei, director executiv Concordia.

Economia României, sub presiune. Aproximativ 70.000 de locuri de muncă pierdute

Noul Guvern își începe activitatea după o perioadă de aproape șase luni de instabilitate politică, într-un context economic dificil.

Potrivit datelor prezentate în programul de guvernare și analizate de Concordia, produsul intern brut al României a scăzut cu 0,6% în primul semestru din 2026.

În același timp, producția industrială s-a redus cu 3,7% în primele șapte luni ale anului.

Situația pieței muncii reprezintă un alt motiv de îngrijorare. Între mai 2025 și iunie 2026, economia românească a pierdut aproximativ 70.000 de locuri de muncă, iar 76% dintre acestea au provenit din industrie.

Presiunile asupra finanțelor publice rămân ridicate. Datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB, în timp ce cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei au crescut cu 26,7% în primele opt luni ale anului.

În acest context, reprezentanții Concordia atrag atenția că domenii precum educația și sănătatea au nevoie de o rectificare bugetară realizată cât mai rapid.

Una dintre cele mai importante măsuri incluse în programul noului Executiv este eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), începând cu 1 ianuarie 2027.

Concordia solicită ca acest termen să fie respectat, fără alte amânări.

Potrivit estimărilor organizației, eliminarea impozitului ar permite companiilor să păstreze între 1,75 și 2 miliarde de lei, resurse care ar putea fi direcționate către investiții și activitatea economică.

Confederația consideră că efectele măsurii nu s-ar limita la societățile care datorează acest impozit, ci s-ar putea transmite și către întreprinderile mici și mijlocii prin relațiile comerciale dintre companii.

O altă prevedere susținută de Concordia este introducerea unui interval de cel puțin șase luni între anunțarea și intrarea în vigoare a modificărilor fiscale care afectează firmele.

Scopul acestei măsuri este de a permite mediului de afaceri să își adapteze planurile financiare și operaționale la noile reguli.

Programul de guvernare include și obiective privind modernizarea administrației publice și simplificarea relației dintre firme și instituțiile statului.

Printre măsurile menționate se află reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și extinderea digitalizării serviciilor administrative.

De asemenea, documentul prevede reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative și scurtarea cu 30% a termenelor de autorizare.

Concordia susține aceste obiective, considerând că simplificarea procedurilor și creșterea predictibilității legislative pot contribui la îmbunătățirea mediului investițional.

Organizația solicită însă ca angajamentele să fie însoțite de calendare concrete și de stabilirea instituțiilor responsabile pentru implementare.

În sectorul energetic, programul de guvernare prevede investiții în modernizarea și dezvoltarea rețelelor, fiind menționate 117 lucrări planificate pentru perioada 2026-2035.

O altă măsură inclusă în document este introducerea tarifului binom, un mecanism de tarifare care presupune existența unei componente fixe și a uneia variabile, în funcție de consum.

Concordia a inclus investițiile în infrastructura energetică printre solicitările adresate autorităților, considerând că acestea sunt importante pentru funcționarea economiei și dezvoltarea activităților industriale.

Programul mai prevede majorarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare cu un miliard de euro, precum și introducerea unor instrumente noi de finanțare pentru companii.

Sunt menționate și măsuri de sprijin pentru industria auto și industria mobilei, două sectoare cu o contribuție importantă la producția și exporturile României.

Deși recunoaște existența unor măsuri favorabile mediului de afaceri, Concordia insistă că principala provocare a noului Guvern va fi identificarea resurselor necesare pentru aplicarea lor.

Organizația solicită ca bugetul pentru anul 2027 să prezinte costurile și sursele de finanțare ale fiecărui angajament major.

Printre domeniile pentru care sunt cerute clarificări se numără pensiile, salarizarea personalului din sectorul public și cheltuielile pentru apărare.

Confederația consideră că obiectivele de reducere a deficitului bugetar trebuie corelate cu toate cheltuielile asumate, pentru a evita apariția unor dezechilibre suplimentare.

În lipsa unor estimări financiare și a unui calendar de implementare, există riscul ca o parte dintre măsurile cuprinse în program să fie amânate sau să nu poată fi realizate în forma anunțată.

Concordia consideră că programul de guvernare trebuie completat cu măsuri destinate unor sectoare importante ale economiei.

Pentru transporturile rutiere, organizația solicită ajustarea mecanismului TollRO, inclusiv posibilitatea extinderii plății prin distribuitorii autorizați de roviniete și eliminarea tarifelor considerate disproporționate.

În sectorul IT, confederația propune sprijinirea investițiilor în inovare și dezvoltarea competențelor în domeniul inteligenței artificiale.

Totodată, reprezentanții patronatelor cer introducerea unor măsuri suplimentare pentru piața muncii, inclusiv mecanisme care să susțină flexibilitatea muncii.

Un alt obiectiv este implicarea directă a mediului de afaceri în elaborarea Strategiei Naționale de Competitivitate, precum și obținerea unui acord politic pe termen lung privind prioritățile economice ale României.

Confederația Patronală Concordia anunță că va continua colaborarea cu Guvernul, Parlamentul și reprezentanții României în instituțiile europene pentru elaborarea și aplicarea politicilor publice.

Organizația consideră importantă și consolidarea poziției României în negocierile europene, în special în dosarele privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034, politica industrială, securitatea economică, energia, clima și piața unică.

Concordia solicită consultarea timpurie a partenerilor sociali și o coordonare mai eficientă a pozițiilor naționale în relația cu instituțiile europene.

Reprezentanții confederației vor monitoriza public modul în care măsurile asumate de noul Executiv sunt transformate în decizii concrete, începând cu elaborarea bugetului pentru 2027.

Evaluările vor avea la bază date economice, analize de impact și raportări la normele Uniunii Europene și standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Obiectivul declarat al Concordia este ca dialogul dintre autorități și mediul de afaceri să conducă la rezultate măsurabile, care să susțină competitivitatea economiei românești.