Alexandru Rogobete începe discuțiile cu medicii rezidenți și sindicatele. Ministerul Sănătății vrea și dezvoltarea producției locale de medicamente
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Rogobete – Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete
Alexandru Rogobete a anunțat agenda unei săptămâni cu discuții despre problemele medicilor rezidenți, revendicările sindicatelor și viitorul producției locale de medicamente. Oficialul va vizita și șantierul Centrului de Mari Arși pentru Copii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” și se va întâlni cu reprezentanții Băncii Mondiale.
Alexandru Rogobete anunță o săptămână importantă la Ministerul Sănătății. Ce întâlniri și investiții sunt pe agenda ministrului
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că urmează o săptămână cu întâlniri importante pentru sistemul sanitar din România.
Agenda include discuții cu medicii rezidenți, reprezentanții sindicatelor și producătorii de medicamente, dar și verificarea lucrărilor la Centrul de Mari Arși pentru Copii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Oficialul a pregătit și un anunț special pentru vineri.
Ministrul Sănătății va discuta cu medicii rezidenți și sindicatele despre problemele personalului medical
Alexandru Rogobete a transmis, pe pagina sa de Facebook, că își propune să discute în această săptămână cu reprezentanții medicilor rezidenți din România, pentru a afla care sunt problemele acestora și ce soluții propun.
Ministrul a subliniat că tinerii medici trebuie sprijiniți și să beneficieze de perspective reale pentru dezvoltarea unei cariere în România.
„Vreau să le ascult problemele, propunerile și soluțiile. Avem obligația să îi respectăm, să îi susținem și să le oferim perspective reale pentru o carieră medicală în România”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.
Tot în această săptămână, ministrul va avea întâlniri cu reprezentanții sindicatelor din sănătate. Discuțiile vor viza problemele personalului medical și identificarea unor soluții prin dialog social.
Oficialul a precizat că schimbările durabile trebuie construite prin responsabilitate, muncă și respect reciproc, nu prin conflicte.
Ministrul Sănătății verifică lucrările la Centrul de Mari Arși de la „Grigore Alexandrescu” și discută cu producătorii de medicamente
Pe agenda ministrului se află și o vizită pe șantierul Centrului de Mari Arși pentru Copii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.
De asemenea, Alexandru Rogobete se va întâlni cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru evaluarea stadiului proiectelor de infrastructură medicală realizate prin acest parteneriat.
O altă temă importantă este industria farmaceutică românească. Ministrul va discuta cu producătorii de medicamente care dețin fabrici în România, în condițiile în care dezvoltarea producției locale, inovația și siguranța aprovizionării cu medicamente reprezintă priorități pentru sistemul sanitar și economia națională.
La finalul mesajului, Rogobete a anunțat că vineri va avea loc un eveniment special pentru sistemul de sănătate, fără să ofere deocamdată detalii suplimentare.
„Nu vă spun mai multe acum. Ne auzim vineri și veți înțelege de ce!”, a transmis ministrul.
Postarea integrală a lui Alexandru Rogobete
„O nouă săptămână, noi provocări și aceeași responsabilitate: să construim un sistem de sănătate mai bun, prin dialog, echilibru și fapte concrete!
Începe o săptămână intensă la Ministerul Sănătății, cu întâlniri și decizii importante pentru pacienți, personalul medical și viitorul sistemului sanitar.
👨⚕️ Medicii rezidenți. Mă voi întâlni cu reprezentanții medicilor rezidenți din România. Vreau să le ascult problemele, propunerile și soluțiile. Avem obligația să îi respectăm, să îi susținem și să le oferim perspective reale pentru o carieră medicală în România.
🏥 Investițiile în spitale. Voi merge pe șantierul Centrului de Mari Arși pentru Copii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Totodată, voi avea o întâlnire oficială cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru evaluarea stadiului proiectelor de infrastructură medicală realizate prin acest parteneriat.
💊 Industria farmaceutică românească. Mă voi întâlni cu reprezentanții producătorilor de medicamente care dețin fabrici în România. Inovația, dezvoltarea producției locale și securitatea aprovizionării cu medicamente sunt esențiale atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru economia României.
🤝 Dialogul social. Voi avea întâlniri cu reprezentanții sindicatelor din sănătate. Problemele personalului medical trebuie discutate deschis, cu respect și cu dorința reală de a găsi soluții.
Cred în dialog, în echilibru și în puterea de a construi împreună. Schimbările durabile nu se fac prin conflicte, ci prin muncă, responsabilitate și respect reciproc.
🔴 Iar vineri va fi o zi cu totul specială. O zi importantă pentru sistemul de sănătate din România.
Nu vă spun mai multe acum. Ne auzim vineri și veți înțelege de ce! 😉
Încrederea ne face bine! O să fie bine! 🇷🇴”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook, duminică după-amiază.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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