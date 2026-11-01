Alexandru Rogobete începe discuțiile cu medicii rezidenți și sindicatele. Ministerul Sănătății vrea și dezvoltarea producției locale de medicamente

Alexandru Rogobete a anunțat agenda unei săptămâni cu discuții despre problemele medicilor rezidenți, revendicările sindicatelor și viitorul producției locale de medicamente. Oficialul va vizita și șantierul Centrului de Mari Arși pentru Copii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” și se va întâlni cu reprezentanții Băncii Mondiale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că urmează o săptămână cu întâlniri importante pentru sistemul sanitar din România.

Agenda include discuții cu medicii rezidenți, reprezentanții sindicatelor și producătorii de medicamente, dar și verificarea lucrărilor la Centrul de Mari Arși pentru Copii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Oficialul a pregătit și un anunț special pentru vineri.

Alexandru Rogobete a transmis, pe pagina sa de Facebook, că își propune să discute în această săptămână cu reprezentanții medicilor rezidenți din România, pentru a afla care sunt problemele acestora și ce soluții propun.

Ministrul a subliniat că tinerii medici trebuie sprijiniți și să beneficieze de perspective reale pentru dezvoltarea unei cariere în România.

„Vreau să le ascult problemele, propunerile și soluțiile. Avem obligația să îi respectăm, să îi susținem și să le oferim perspective reale pentru o carieră medicală în România”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Tot în această săptămână, ministrul va avea întâlniri cu reprezentanții sindicatelor din sănătate. Discuțiile vor viza problemele personalului medical și identificarea unor soluții prin dialog social.

Oficialul a precizat că schimbările durabile trebuie construite prin responsabilitate, muncă și respect reciproc, nu prin conflicte.

Pe agenda ministrului se află și o vizită pe șantierul Centrului de Mari Arși pentru Copii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

De asemenea, Alexandru Rogobete se va întâlni cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru evaluarea stadiului proiectelor de infrastructură medicală realizate prin acest parteneriat.

O altă temă importantă este industria farmaceutică românească. Ministrul va discuta cu producătorii de medicamente care dețin fabrici în România, în condițiile în care dezvoltarea producției locale, inovația și siguranța aprovizionării cu medicamente reprezintă priorități pentru sistemul sanitar și economia națională.

La finalul mesajului, Rogobete a anunțat că vineri va avea loc un eveniment special pentru sistemul de sănătate, fără să ofere deocamdată detalii suplimentare.

„Nu vă spun mai multe acum. Ne auzim vineri și veți înțelege de ce!”, a transmis ministrul.