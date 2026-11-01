Dan Air reclamă la BNR procesatorul de plăți Netopia. Aproape 900.000 de euro, încasări din bilete, sunt blocați. Explicațiile Netopia

Compania aeriană Dan Air a sesizat Banca Națională a României (BNR) în legătură cu procesatorul de plăți Netopia Financial Services, pe care îl acuză că blochează încasările din vânzarea biletelor de avion. Sumele reținute se apropie de 900.000 de euro, potrivit operatorului aerian, care susține că a continuat să opereze toate zborurile programate, folosind resurse financiare proprii.

Potrivit unui comunicat transmis duminică, 1 noiembrie, Dan Air susține că Netopia Financial Services refuză în continuare să deconteze banii încasați de la pasageri pentru biletele de avion. Compania afirmă că blocarea tuturor sumelor a început pe 23 octombrie 2026, iar valoarea fondurilor reținute se apropie de 900.000 de euro.

Operatorul aerian precizează că banii respectivi provin integral din plățile efectuate de pasageri pentru zborurile Dan Air. Compania contestă măsura procesatorului și consideră că aceasta îi afectează activitatea, în condițiile în care încasările din bilete nu îi mai sunt transferate.

În pofida acestei situații, Dan Air afirmă că a operat toate zborurile prevăzute în program. Cheltuielile operaționale au fost acoperite din alte resurse financiare proprii, inclusiv în cele zece zile de la blocarea încasărilor. Reprezentanții companiei consideră că această situație demonstrează viabilitatea operatorului și contrazice riscul invocat de Netopia pentru justificarea reținerii fondurilor.

Dan Air a prezentat și date privind tranzacțiile procesate de Netopia. Potrivit companiei, rata refuzurilor la plată, cunoscute drept chargeback, a fost de 0,18% în septembrie 2026 și de 0,04% în octombrie. De la începutul colaborării dintre cele două companii, în 2023, rata cumulată a reprezentat 0,49% din totalul sumelor procesate, sub pragul contractual de 5%.

În ceea ce privește demersurile juridice, Dan Air anunță că a depus o plângere la Banca Națională a României, instituția care supraveghează instituțiile de plată. Sesizarea vizează clauzele contractuale pe care operatorul le consideră abuzive, precum și reținerea fondurilor care aparțin companiei și pasagerilor săi.

Totodată, Dan Air a solicitat Tribunalului București, prin intermediul unei ordonanțe președințiale, să oblige Netopia Financial Services să reia decontările. Cererea a fost înregistrată în dosarul nr. 45772/3/2026. Compania mai precizează că a transmis o nouă somație prin care solicită eliberarea sumelor reținute.

Operatorul aerian consideră că măsura adoptată de procesatorul de plăți este nelegală și contravine hotărârii Tribunalului Ilfov din 23 octombrie 2026, prin care, potrivit Dan Air, au fost suspendate executările silite împotriva sa.

Administratorul companiei, Matt Ian David, susține că Dan Air își va continua activitatea și își va apăra drepturile în fața instanțelor și a autorităților competente. Acesta afirmă că operatorul și-a respectat obligațiile față de pasageri, deși nu a avut control asupra blocării banilor încasați prin procesatorul de plăți.

„Dan Air a demonstrat că îşi respectă angajamentele faţă de pasageri, chiar şi atunci când banii acestora sunt blocaţi de un procesator de plăţi, situaţie faţă de care Dan Air nu are niciun fel de control sau vină. Am operat toate zborurile şi vom continua să facem tot ce ne stă în putere pentru ca pasagerii noştri să ajungă la destinaţie. Este inacceptabil ca un partener care a încasat comisioane din fiecare bilet vândut să refuze orice risc şi să pună în pericol activitatea unui operator aerian românesc. Ne vom apăra drepturile în faţa instanţelor şi a autorităţilor competente”, a declarat Matt Ian David.

În comunicatul transmis duminică, compania precizează că biletele deja achiziționate rămân valabile, iar zborurile sunt operate conform programului stabilit.

Pasagerilor li se recomandă să verifice datele de contact din rezervările efectuate și să nu ia în considerare informațiile despre eventuale anulări de zboruri dacă acestea nu provin direct de la Dan Air.

Reamintim că joi, 29 octombrie, reprezentanții Netopia au venit și ei cu un comunicat de presă privind situația reclamată de Dan Air.