Criză de gaze în Germania sau doar facturi mai scumpe? Depozitele sunt pline în proporție de numai 62%: „Avem o criză a prețurilor”

Depozitele de gaze naturale din Germania sunt umplute în proporție de numai 62%, cel mai redus nivel din ultimii ani înainte de venirea iernii. Deși autoritățile nu anticipează o criză de aprovizionare, experții avertizează că o iarnă geroasă ar putea pune presiune pe rezerve și ar putea duce la scumpiri pentru consumatorii care își reînnoiesc contractele.

În Germania, depozitele de gaze sunt mai goale decât au fost în ultimii ani înainte de începerea sezonului rece. Ce înseamnă acest lucru pentru prețurile gazelor și se confruntă Germania cu riscul unei ierni geroase și costisitoare?

Depozitele de gaze din Germania sunt mai puțin umplute decât au fost în ultimii ani înainte de venirea iernii. Potrivit Agenției Federale a Rețelelor (Bundesnetzagentur), depozitele erau umplute în proporție de puțin sub 62% (la sfârșitul lunii octombrie 2026).

Nivelul este mai mic decât în perioadele comparabile din anii precedenți și se situează, de asemenea, sub pragul prevăzut de legislație. Conform reglementărilor, la data de 1 noiembrie, depozitele ar trebui să fie umplute în proporție de 80%, iar în câteva situații excepționale este acceptat un nivel de 45%, notează ZDF Heute.

Agenția Federală a Rețelelor consideră că aprovizionarea cu gaze este stabilă. Atingerea obiectivelor privind nivelul de umplere a depozitelor în luna noiembrie nu este obligatorie pentru asigurarea unei aprovizionări sigure cu gaze.

Factorul decisiv este combinația dintre importurile prin conducte, depozitele de gaze, importurile de GNL, infrastructură și cerere. Hendrik Diers, de la Institutul de Științe Energetice al Universității din Köln, consideră, de asemenea, că nu există o problemă.

Hendrik Diers, Institutul de Științe Energetice al Universității din Köln: „Ar fi mai important să analizăm situația la nivel european. Pentru că facem parte din piața europeană a gazelor naturale, iar acolo depozitele sunt umplute în proporție de 75%”.

Motivul este că, în cazul în care o țară din Uniunea Europeană se confruntă cu o criză de gaze, se aplică principiul solidarității. Statele vecine trebuie să împartă gazele în condiții echitabile. În plus, Germania poate importa gaze naturale lichefiate și în timpul iernii, prin intermediul terminalelor GNL, asigurând astfel aprovizionarea.

Totuși, experții și asociațiile din industria gazelor atrag atenția că, în cazul unei ierni foarte geroase, depozitele s-ar putea goli complet. Timm Kehler este directorul executiv al asociației „Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft” (Industria gazelor și hidrogenului).

Acesta a declarat pentru ZDF Heute că: „Nivelurile scăzute de umplere la sfârșitul iernii înseamnă o rezervă mai mică în perioadele cu temperaturi foarte scăzute și pot provoca, astfel, creșteri bruște ale prețurilor pe piețele spot.”

După atacul Statelor Unite și al Israelului asupra Iranului, prețurile mondiale la energie și gaze naturale au crescut brusc.

Acest lucru s-a întâmplat, pe de o parte, deoarece instalațiile de gaze din Qatar au fost grav avariate în urma atacurilor de represalii ale Iranului, iar, pe de altă parte, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz. În mod normal, prin această rută tranzitează aproximativ 20% din comerțul mondial cu gaze naturale lichefiate.

Dacă înainte de război prețul importurilor europene era cuprins între 28 și 32 de euro pe megawatt-oră, acesta s-a triplat până în prezent.

Dacă Germania va fi obligată să cumpere gaze suplimentare de pe piețele spot în cazul unei ierni geroase, costurile ar putea fi ridicate. Piața spot este piața pe care sunt tranzacționate livrările rapide, la prețurile valabile în ziua respectivă. Oferta de gaze naturale lichefiate de pe această piață este însă limitată din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, ceea ce duce la creșterea prețurilor.

Și țări asiatice precum Coreea de Sud și China își măresc rezervele, ceea ce generează o cerere ridicată și, implicit, prețuri pe măsură.

„Piața mondială a gazelor funcționează, în ciuda întreruperilor aprovizionării din regiunea Golfului. Gazele sunt disponibile, chiar dacă la prețuri mai mari”, afirmă Kehler.

Este de așteptat ca aprovizionarea consumatorilor cu gaze naturale să devină mai scumpă.

„Nu avem o criză de aprovizionare. Avem o criză a prețurilor”, rezumă Hendrik Diers, expert în energie la Universitatea din Köln. „Clienții existenți, care au contracte în vigoare, sunt protejați. Însă, în cazul prelungirii contractelor sau al încheierii unor contracte noi, consumatorii vor suporta costuri mai mari”, mai spune el.

Totuși, simpla existență a unui contract în vigoare nu protejează automat consumatorii împotriva majorărilor de prețuri. Sunt decisive existența unei garanții integrale a prețului și celelalte condiții contractuale.

În cazul contractelor care ajung la termen, furnizorii ar putea transfera către consumatorii finali costurile ridicate de achiziție a gazelor. Potrivit portalului de comparații Verivox, prețul gazelor naturale pentru contractele noi este în prezent de aproximativ 14 cenți pe kilowatt-oră. Înainte de războiul din Iran, aceste prețuri erau cuprinse între 8 și 10 cenți pe kilowatt-oră.

Un alt factor care contribuie la scumpirea gazelor pentru consumatorii finali este faptul că, în general, tot mai puțini oameni folosesc gazele naturale pentru încălzire. Astfel, costurile de operare a rețelei de gaze sunt împărțite între un număr mai mic de consumatori.

În plus, majorarea treptată a taxei pe emisiile de dioxid de carbon (CO2) face ca încălzirea cu gaze naturale să devină și mai scumpă.