Porcul de Crăciun se rezervă din toamnă! Cât a ajuns să coste în 2026? Românii îl cumpără în rate

Pregătirile pentru masa de Crăciun au început mai devreme în acest an, iar unii români își rezervă porcul încă din toamnă, pentru a nu rămâne fără carne de sărbători. Prețurile îi determină însă să găsească soluții pentru bugete limitate: de la cumpărarea unui sfert de animal până la plata în tranșe.

Cu două luni înainte de Crăciun, românii au început deja pregătirile pentru masa de sărbători și își calculează din timp bugetul necesar. În unele zone ale țării, porcii sunt rezervați încă din toamnă, însă prețurile îi determină pe cumpărători să caute variante mai accesibile.

În județul Dolj, crescătorii au început să primească rezervări cu mult înainte de luna decembrie. Un porc de aproximativ 20 de kilograme ajunge la circa 1.800 de lei. Față de anul trecut, fermierii au redus prețurile cu 2-3 lei pe kilogram.

Scăderea este pusă pe seama concurenței cărnii de import, comercializată la prețuri mai mici și care exercită presiune asupra producătorilor români. Chiar și cu aceste reduceri, achiziționarea unui porc întreg reprezintă o cheltuială importantă pentru multe familii.

În județul Bihor, cumpărătorii au găsit o altă soluție pentru a-și asigura carnea necesară de Crăciun: plata în tranșe. Astfel, oamenii își împart cheltuiala pe mai multe plăți, pentru a putea suporta mai ușor costul cumpărăturilor pentru masa de sărbători.

Bugetele limitate îi determină pe tot mai mulți cumpărători să renunțe la achiziționarea unui porc întreg. Unii optează pentru jumătate de animal, în timp ce alții cumpără doar un sfert, în funcție de posibilitățile financiare și de necesarul de carne pentru sărbători.

În județul Bihor, crescătorii au introdus și posibilitatea achitării în tranșe, pentru clienții care nu își permit să plătească întreaga sumă deodată. Aceștia achită un avans încă din primăvară, iar restul banilor este plătit treptat, până în apropierea sărbătorilor de iarnă.

Autoritățile le recomandă românilor să verifice obligatoriu carnea cumpărată direct de la crescători înainte de a o consuma. Testarea pentru depistarea trichinelozei este necesară pentru prevenirea riscurilor asociate acestei boli.

Recomandarea vizează în special carnea provenită din gospodării sau achiziționată direct de la producători, indiferent de cantitatea cumpărată pentru masa de Crăciun.