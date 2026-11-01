CNAIR anunță când va fi deschis traficul pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord. Lucrările ce trebuie finalizate între Afumați și Pantelimon
SURSA FOTO: Facebook, CNAIR - Lucrari pe Autostrada A0 Nord
Circulația pe lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon, va fi deschisă numai după finalizarea tuturor lucrărilor necesare pentru siguranța șoferilor. CNAIR anunță că muncitorii montează în continuare parapetele de protecție și execută marcajele rutiere, deși sectorul de drum era realizat în proporție de peste 98% în octombrie.
CNAIR continuă lucrările la parapetele de protecție și la marcajele rutiere înainte de deschiderea lotului 3 al A0 Nord
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis duminică faptul că lucrările continuă pe lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon. Echipele constructorului lucrează la montarea parapetelor de protecție și la realizarea marcajelor rutiere, două elemente considerate esențiale pentru siguranța circulației.
Potrivit reprezentanților companiei, șoferii vor putea utiliza acest sector de autostradă numai după ce vor fi îndeplinite toate condițiile necesare pentru desfășurarea traficului în siguranță. CNAIR nu a anunțat o dată exactă pentru deschiderea circulației.
„Se lucrează și astăzi pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon.
Echipele constructorului continuă lucrările de montare a parapetelor de protecție și de realizare a marcajelor rutiere, elemente esențiale pentru siguranța circulației.
Deschiderea traficului se va face numai după îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru circulația în siguranță”, scrie în postarea companiei de drumuri.
Lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord are o lungime de 8,6 kilometri și este construit de o companie chineză
Lotul 3 al A0 Nord, care leagă Afumați de Pantelimon, este construit de antreprenorul chinez CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation). În octombrie 2026, stadiul fizic al lucrărilor ajunsese la aproximativ 98,35%.
Sectorul are o lungime totală de 8,6 kilometri și face legătura între DN2, în zona Afumați, și DN3, în zona Cernica-Pantelimon. Valoarea contractului de execuție este de aproximativ 398 de milioane de lei, fără TVA.
Deschiderea acestui tronson este importantă pentru completarea infrastructurii rutiere din jurul Capitalei, însă CNAIR condiționează inaugurarea de finalizarea lucrărilor necesare siguranței traficului.
Horațiu Cosma l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că ar fi întârziat deschiderea autostrăzii din motive politice
Anunțul CNAIR vine după ce, în urmă cu aproape o săptămână, Horațiu Cosma (USR), fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a lansat acuzații la adresa lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, și a lui Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
Acesta a susținut că cei doi ar fi amânat din motive politice deschiderea circulației pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Cernica, deși lucrările erau aproape finalizate.
Potrivit lui Cosma, constructorul mai avea de montat câteva sute de metri de parapete, operațiune care ar fi putut fi încheiată în două-trei zile. Fostul secretar de stat a afirmat însă că muncitorii ar fi primit indicații să încetinească ritmul lucrărilor.
Horațiu Cosma a pus presupusa întârziere pe seama unor orgolii politice și a dorinței lui Sorin Grindeanu de a nu permite unui adversar politic să revendice meritul deschiderii autostrăzii.
Acesta a comparat situația cu alte proiecte de infrastructură întârziate sau blocate în trecut și a acuzat PSD că tratează infrastructura drept un instrument politic, în detrimentul interesului public și al șoferilor care așteaptă finalizarea inelului de autostradă al Capitalei.
„Astăzi trebuia să circulăm pe A0 Nord, între Afumați și Cernica. Planul era făcut, lucrările erau pe ultimii câțiva metri, iar deschiderea circulației era pregătită.
Dar Grindeanu și Pistol au spus ”NU”. Au decis să mai tragă de timp câteva zile. Au decis că orgoliile lor politice sunt mai importante decât timpul pierdut în trafic, decât nervii și decât siguranța zecilor de mii de oameni care așteaptă să poată circula pe o autostradă modernă în jurul Bucureștiului.
Constructorii mai aveau câteva sute de metri de parapete de instalat pe corpul autostrăzii. Muncă de 2-3 zile. Pistol, la ordinul lui Grindeanu, le-a ordonat să o lase mai moale.
De ce? Pentru că pot. Pentru că, în mintea lor, plăcerea bolnavă de a spune unui adversar politic ”nu ai avut dreptate” e mult mai importantă decât binele public pentru români”, scria Horațiu Cosma pe pagina sa de Facebook pe 26 octombrie.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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