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BVB a câştigat aproape 24 de miliarde de lei la capitalizare în această săptămână

BVB a câştigat aproape 24 de miliarde de lei la capitalizare în această săptămână

SURSA FOTO: Dreamstime - Bursa de Valori București (BVB)

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Publicat de Horea Georgiana-Natalia la 1 noiembrie 2026, 19:25
Din cuprinsul articolului

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat, în această săptămână, 23,76 miliarde de lei la capitalizare. Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost vineri, 30 octombrie, când s-au consemnat schimburi de 79,43 milioane de lei.

BVB a câştigat aproape 24 de miliarde de lei la capitalizare în această săptămână

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat, în această săptămână, 23,76 miliarde de lei la capitalizare (+3,43%), în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 86,83 milioane de lei (-21,71%).

Capitalizarea bursieră a ajuns la 717,01 miliarde de lei, în perioada 26 – 30 octombrie 2026, în creştere faţă de săptămâna 19 – 23 octombrie 2026, când aceasta s-a situat la 693,25 miliarde de lei. Tranzacţiile cu acţiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 313,09 milioane de lei, mai mic decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacţii de 399,92 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 35.129,76 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB din această săptămână

Cea mai bună zi de tranzacţionare la BVB a fost vineri, 30 octombrie, când s-au consemnat schimburi de 79,43 milioane de lei. Cea mai slabă zi a fost marţi, 27 octombrie, cu tranzacţii de 45,96 milioane de lei.

Acţiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacţii de 59,66 milioane de lei şi o scădere a cotaţiilor de 0,22%, urmate de acţiunile OMV Petrom, cu 38,40 milioane de lei şi o apreciere de 1,80%, respectiv cele ale Hidroelectrica, cu 37,36 milioane de lei şi o creştere de 8,40%.

Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Armătura (+94,16%), Sinteza (+22,89%) şi Oil Terminal (+17,52%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Electroaparataj (-11,73%), Ropharma (-10,00%) şi Rompetrol Well Services (-6,61%).

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Horea Georgiana-Natalia

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.

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